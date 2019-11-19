Российский университет транспорта стал победителем фестиваля "ТранспАрт"

"Я поздравляю всех победителей и благодарю всех участников
за творчество, которое представили студенты в стенах Российского университета
транспорта", – отметил Дитрих на финальном концерте международного фестиваля
"ТранспАрт". Нетворческих людей в транспортной отрасли не бывает, подчеркнул
министр.
В конкурсе на тему "Путешествие в историю транспорта", посвященном 210-летию со дня основания единого транспортного ведомства и транспортного образования в нашей стране, участвовали студенты 16-ти вузов министерства транспорта и федеральных ведомств, а также учащиеся высших учебных заведений стран СНГ. Ребята боролись за победу в нескольких номинациях.
Команда Российского университета транспорта представила музыкальный номер "Сила судьбы" под песню в исполнении студентки Вардуи Геворгян. С помощью театра теней была представлена история развития транспорта – от появления колеса до современных механизмов.
Номер стал продолжением видео, где главная героиня с символом РУТ – Вечным студентом – путешествовала во времени. Они прокатились на корабле, спустились в метро, путешествовали поездом, а потом направились в аэропорт.
Студенты РУТ были сильнее всех в номинации "Сценическое искусство". За фотографию главный приз получил Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. Кроме того, жюри отметило специальным призом фотоработу студента РУТ (МИИТ) Константина Куделина.
В литературном конкурсе победила студентка РУТ Ольга Одинцова. Еще один учащийся РУТ – Артур Басов – оказался сильнее всех в номинации "Графический дизайн". В номинации "Лучшая видео визитка" победили студенты-транспортники с Урала. В номинации "Изобразительное искусство" – учащиеся Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.
На время фестиваля Дворец культуры РУТ стал единой площадкой талантов и поклонников. Конкурс завершился ярким гала-концертом.
XI Международный творческий фестиваль студентов транспортных вузов "ТранспАрт-2019" проводится ежегодно по инициативе и при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации в рамках "Транспортной недели - 2019".
За победу в творческом фестивале "ТранспАрт-2019" боролись 16 транспортных вузов. Среди них – Российский университет транспорта (РУТ), Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУГА), Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I (ПГУПС), а также высшие учебные заведения из Омска, Самары, Иркутска, Ростова-на-Дону и других городов.