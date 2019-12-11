Российский университет транспорта запустил новогодний флешмоб

Гимназисты запустили в социальных сетях новогодний флешмоб
"Транспорт для Деда Мороза". "Они предложат разные варианты
зимнему волшебнику для скоростного передвижения по стране. Снежный
поезд-вездеход, аэросани-амфибия или новогодний воздушный шар с гелием – эти
варианты уже представили будущие транспортники", – рассказали в пресс-службе
вуза.
Флешмоб продлится до 27 декабря. Принять участие в нем может каждый желающий. Для этого нужно разместить фотографию с Дедом Морозом в соцсетях, а также указать характеристики и название транспортного средства будущего, которое можно ему предложить. Необходимо поставить хэштег #транспортДедаМороза.
Лучшие варианты будут отправлены в московскую резиденцию Деда Мороза. Она расположена на юго-востоке столицы в районе Кузьминки.
Ранее "Дни.ру" писали, что Российский университет транспорта стал победителем в командном зачете в финале XI Международного творческого фестиваля студентов транспортных вузов "ТранспАрт-2019". Помимо прочего, команда вуза представила яркий музыкальный номер "Сила судьбы". А при помощи театра теней была показана история развития транспорта – от первого колеса до современных механизмов.
Студентов поздравил министр транспорта России Евгений Дитрих. По его словам, нетворческих людей в отрасли не бывает.