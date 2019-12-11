Российский университет транспорта запустил новогодний флешмоб

Учащиеся гимназии Российского университета транспорта (РУТ) предложат Деду Морозу новые способы передвижения. Об инициативе молодых транспортников рассказала пресс-служба высшего учебного заведения.



Гимназисты запустили в социальных сетях новогодний флешмоб "Транспорт для Деда Мороза". "Они предложат разные варианты зимнему волшебнику для скоростного передвижения по стране. Снежный поезд-вездеход, аэросани-амфибия или новогодний воздушный шар с гелием – эти варианты уже представили будущие транспортники", – рассказали в пресс-службе вуза.



Флешмоб продлится до 27 декабря. Принять участие в нем может каждый желающий. Для этого нужно разместить фотографию с Дедом Морозом в соцсетях, а также указать характеристики и название транспортного средства будущего, которое можно ему предложить. Необходимо поставить хэштег #транспортДедаМороза.

Лучшие варианты будут отправлены в московскую резиденцию Деда Мороза. Она расположена на юго-востоке столицы в районе Кузьминки.

Ранее "Дни.ру" писали, что Российский университет транспорта стал победителем в командном зачете в финале XI Международного творческого фестиваля студентов транспортных вузов "ТранспАрт-2019". Помимо прочего, команда вуза представила яркий музыкальный номер "Сила судьбы". А при помощи театра теней была показана история развития транспорта – от первого колеса до современных механизмов.

Студентов поздравил министр транспорта России Евгений Дитрих. По его словам, нетворческих людей в отрасли не бывает.