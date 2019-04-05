Дмитрий Дюжев прочтет "Евгений Онегин" на сцене "Зарядья"
Интересно, что вместо знакомой до такта музыки Чайковского в спектакле будет звучать гениальное, но малоизвестное сочинение Сергея Прокофьева к несостоявшемуся спектаклю "Евгений Онегин". Партитуру композитор создавал для постановки режиссера Александра Таирова в московском Камерном театре к столетию со дня рождения Пушкина в 1937 году.
К сожалению, познакомиться с прокофьевским музыкальным прочтением романа
Пушкина публике того времени так и не довелось. Несмотря на поддержку
авторитетных пушкинистов, премьеру отменили. Партитура долгое время пребывала в
забвении. Лишь спустя годы фрагменты произведения Прокофьева использовал
Геннадий Рождественский в сюите "Пушкиниана". В 1980 году состоялась
радиопремьера сочинения. И только в 2012 году "Евгений Онегин" с музыкой
Прокофьева впервые был поставлен в Государственной академической капелле
Санкт-Петербурга.
Результаты конкурса будут объявлены 1 июля 2019 года.
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