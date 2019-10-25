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Общество

В гимназии РУТ зазвучат мелодии известных мультфильмов

Кадр youtube.com
Киностудия "Союзмультфильм" предложила заменить стандартные звонки в школах Москвы на фрагменты песен из известных мультипликационных фильмов. Инициативу поддержала гимназия Российского университета транспорта (РУТ). 
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По словам глава департамента образовательных проектов "Союзмультфильма" Галины Свечкопаловой, мелодии из всеми любимых мультфильмов прозвучат в школах столицы 28 октября – в Международный день анимации. "Данную акцию уже поддержали учащиеся и директора школ", - передает ее слова пресс-служба киностудии.

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Инициативу одобрили и в гимназии Российского университета транспорта. Ее учащиеся услышат песни и мелодии, так или иначе связанные с транспортом. "Голубой вагон", "Песенка Крокодила Гены", "Бременские музыканты", "Винни-Пух". Ребята из начальной одними из первых поддержали такую инициативу", – уточнила директор гимназии Оксана Мирушина.

"Союзмультфильм" – известная российская государственная киностудия. Она выпустила более 1,5 тысячи мультипликационных фильмов в разных техниках – рисованные, пластилиновые, кукольные. Многие фильмы по праву вошли в золотой фонд анимационной классики.

Мультфильмы были отмечены престижными международными наградами и стали неотъемлемой частью русской культуры.

Кадр youtube.com

Ранее "Дни.ру" писали, что Российский университет транспорта вошел в список лучших вузов мира по версии журнала Журнал Rating Review. Транспортный университет занял позиции в интервале между 1001 и 1100 местами. А среди российских вузов РУТ попал в интервальную группу 45-58.

Автор: 25 октября 2019, 16:49

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