В гимназии РУТ зазвучат мелодии известных мультфильмов

По словам глава департамента образовательных проектов
"Союзмультфильма" Галины Свечкопаловой, мелодии из всеми любимых
мультфильмов прозвучат в школах столицы 28 октября – в Международный день
анимации. "Данную акцию уже поддержали учащиеся и директора школ", -
передает ее слова пресс-служба киностудии.
Инициативу одобрили и в гимназии Российского университета транспорта. Ее учащиеся услышат песни и мелодии, так или иначе связанные с транспортом. "Голубой вагон", "Песенка Крокодила Гены", "Бременские музыканты", "Винни-Пух". Ребята из начальной одними из первых поддержали такую инициативу", – уточнила директор гимназии Оксана Мирушина.
"Союзмультфильм" – известная российская государственная киностудия. Она выпустила более 1,5 тысячи мультипликационных фильмов в разных техниках – рисованные, пластилиновые, кукольные. Многие фильмы по праву вошли в золотой фонд анимационной классики.
Мультфильмы были отмечены престижными международными наградами и стали неотъемлемой частью русской культуры.
Ранее "Дни.ру" писали, что Российский университет транспорта вошел в список лучших вузов мира по версии журнала Журнал Rating Review. Транспортный университет занял позиции в интервале между 1001 и 1100 местами. А среди российских вузов РУТ попал в интервальную группу 45-58.
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