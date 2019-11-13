Роскачество расскажет школьникам о бракованной продукции

На открытом уроке гимназисты узнают немало интересного.
Когда и как появилась жалобная книга, почему сыры с меньшим количеством дырок
стали называть бракованными в Швейцарии, какой напиток в аэропорту
Йоханнесбурга можно получить бесплатно, если зевнуть – об этих и многих других интересных фактах школьникам расскажут на Открытом уроке качества.
Занятие пройдет 14 ноября во Всемирный день качества. Об этом сообщает пресс-служба Российского университета транспорта.
Специалисты Роскачества расскажут учащимся гимназии РУТ о качестве товаров, правилах их выбора. Также эксперты ответят на интересующие школьников вопросы.
Затем ребята смогут поучаствовать в викторине и разобраться в непростых и каверзных загадках. Все они будут по теме качества продукции. Юных слушателей поприветствуют глава Роскачества Максим Протасов и ректор РУТ Александр Климов.
Международный день качества в России и мире ежегодно отмечается во второй четверг ноября. Открытые уроки Роскачество проведет в 300 школах в 25 регионах страны – Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других. Они пройдут в формате лекции и занимательной викторины.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что гимназия Российского университета транспорта поддержала инициативу киностудии "Союзмультфильм" о замене стандартных звонков в школах столицы на фрагменты песен из известных мультфильмов. Гимназисты услышали мелодии, так или иначе связанные с транспортом.
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