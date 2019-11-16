Спартакиада студентов транспортных вузов стартовала в Москве

Спартакиада более десяти лет фактически служит началом транспортной недели, которая пройдет с 16 по 21 ноября. К участникам соревнований обратился заместитель министра транспорта России Алексей Семенов.
"Более 800 лучших спортсменов транспортных вузов страны примут участие в Спартакиаде, и с каждым годом их количество растет", – отметил представитель ведомства.
Он выразил благодарность РУТ за организацию и проведение мероприятия. Соревнования проходят на территории учебного заведения ежегодно. Семенов пожелал спортсменам побед и рекордов.
Президент Ассоциации транспортных вузов России Борис Левин пожелал участникам обрести на празднике спорта новых друзей. Он поблагодарил главу Минтранса Евгения Дитриха и команду ведомства за поддержку мероприятия.
В столицу студенты-транспортники приехали со всей страны: из Санкт-Петербурга, Самары, Омска и других городов. Участвуют и учащиеся из других стран.
Впервые в истории Спартакиады за награды будут бороться студенты Белорусского государственного университета транспорта. Команда у братской республики сильная: в нее вошли победители крупных международных соревнований.
На звание лучших претендуют 18 команд транспортных вузов. Финальные игры пройдут 18 ноября.
В программу Спартакиады включены популярные виды спорта: плавание, мини-футбол, баскетбол, бокс, шахматы, настольный теннис. Состязания пройдут по официальным правилам, установленным ведущими международными спортивными организациями. Соревнования проводятся для популяризации спорта среди студентов, укрепления спортивного сотрудничества.
Популярные темы форума
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Сплю с сыном подруги
Как повысить рождаемость?
Я приехала в Москву за богатым
Как думаете, я дура?