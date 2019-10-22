Clear поможет молодым людям с повышенной социальной тревожностью

Во Всемирный день психического здоровья бренд средств по уходу за волосами CLEAR заявляет о намерении помочь молодым людям развить стрессоустойчивость и бороться с растущей социальной тревожностью. Тревогу у молодых людей (16-29 лет), как правило, вызывают очень быстрый темп жизни и высокий уровень конкуренции в современном мире. Совместно с Центром исследования стрессоустойчивости (ЦИС) бренд разработал Программу развития стрессоустойчивости CLEAR.

CLEAR верит, что все люди могут жить так, как им хочется, но страх быть осужденным другими препятствует этому. Исследование показывает, что почти две трети (57%) молодых людей страдает от социальной тревожности. Молодые ребята 16-29 лет чувствуют на себе постоянное эмоциональное давление: им необходимо соответствовать ожиданиям родителей, учителей, работодателей, поэтому многие теряют уверенность в себе и впадают в апатию. Социальные сети усугубляют ситуацию: каждый второй переживает о том, как он выглядит в социальных сетях – ведь остальные пользователи кажутся идеальными.

Стрессоустойчивость – это наша способность справляться с проблемами и ожиданиями, которые все возрастают в эпоху жесткой конкуренции и ускоряющегося ритма жизни. Она состоит из двух компонентов: возможности преодолевать внешние обстоятельства (например, начало учебы в университете) и поддержи близких.

Сегодня более половины (52%) респондентов ощущает нехватку стрессоустойчивости и думает, что социальную тревожность сложно преодолеть – они не знают, как пользоваться доступными им ресурсами для борьбы со стрессом или не осведомлены об их существовании. Более чем половина опрошенных молодых людей подтвердили интерес в развитии стрессоустойчивости в своем характере.

Три Тран-Ту, вице-президент CLEAR в Unilever говорит: "Исследования показывают, что каждый третий молодой человек испытывает трудности в поиске методов и ресурсов, с помощью которых он может бороться с тревожностью. Мы хотим это изменить. Новая инициатива CLEAR разработана для борьбы с растущей проблемой социальной тревожности, преодоления неуверенности в себе и сомнения в своих силах".

Сегодня CLEAR объявляет о начале первого этапа своей программы повышения стрессоустойчивости – онлайн-курса развития стрессоустойчивости CLEAR, разработанного совместно с экспертами ЦИС. Цифровая платформа будет бесплатной и доступной, на ней можно будет найти статьи о научно обоснованных способах борьбы с тревожностью, видеоматериалы – в том числе от известных специалистов и звезд. Платформа будет регулярно дополняться и совершенствоваться.

Онлайн-платформа CLEAR является первым шагом на большом пути бренда в помощи молодёжи в преодолении социальной тревожности. В перспективе CLEAR будет продолжать исследование причин повышенной тревожности среди молодых людей во всем мире и предлагать разные варианты решения этой проблемы.

Вы можете ознакомиться с недавно запущенной онлайн-платформой программы развития стрессоустойчивости CLEAR на сайте.

Дополнительная информации о стремлении CLEAR оказать молодёжи помощь в повышении стрессоустойчивости и предотвращении социального беспокойства доступна на сайте.

Опрос проводился среди молодёжи в возрасте 16-29 лет на трех рынках: в Бразилии, Китае и Великобритании. Всего в опросе приняло участие 3000 респондентов.

В июне 2019 года CLEAR объявила о запуске всемирной кампании – #KeepAClearHead – (#ДержиГоловуЯсной), направленной на то, чтобы оказать поддержку молодёжи и помочь им повысить устойчивость к возрастающему социальному беспокойству. Бренд выпустил фильм под названием "Долгая прогулка" с участием Криштиану Роналду в качестве амбассадора. В фильме Роналду показывает процесс подготовки к матчу и призывает молодёжь сохранять ясность на протяжении всего пути, воодушевляет проявлять стойкость перед лицом трудностей.

Бренд также сотрудничает с корпорацией "Марвел" (Marvel). Вместе они создали серию короткометражных фильмов о супергероях, а также вдохновляющих материалов, которые помогут осознать важность повышения устойчивости и узнать, как справляться с неуверенностью в себе и тревожностью.





Бренд CLEAR был основан в 1975 году с одной целью: предоставить своим потребителям самое эффективное решение проблемы перхоти. Шампуни CLEAR разработаны так, чтобы усилить естественную защиту кожи головы и тем самым предотвратить повторное появление перхоти.

Unilever является одним из ведущих мировых производителей косметических товаров и средств для ухода за собой, бытовой химии, продуктов питания и напитков. Продуктами компании ежедневно пользуются более 2,5 млрд человек в более чем 190 странах. В компании Unilever работает 155 000 человек, в 2018 г. прибыль составила 51 миллиард евро. Более половины (59%) деятельности компании приходится на развивающиеся и формирующиеся рынки. Unilever принадлежит около 400 брендов, знакомых покупателям во всем мире, включая Dove, Knorr, Dirt Is Good, Rexona, Hellmann’s, Lipton, Wall’s, Lux, Magnum, Axe, Sunsilk and Surf.

План устойчивого развития и улучшения качества жизни Unilever (USLP) является центральным в бизнес-модели компании. Он определяет, каким образом будет развиваться бизнес, сокращая влияние на окружающую среду и расширяя позитивные социальные инициативы.