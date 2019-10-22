Актер Александр Устюгов даст первый сольный концерт в Москве

За
последнее время Александр Устюгов снялся в известных фильмах сериалах: "Ментовские
войны", "Золотая Орда", "Викинг", "Чума", "28
Панфиловцев". Готовится к выходу второй сезон Годунов, фильм Декабристы.
Помимо актерской работы, Александр также активно гастролирует со своим музыкальным коллективом "Ekibastuz", выступающий в жанре "питерский рок", но сам Устюгов определил стиль музыки, как "Советский фанк".
Группа была создана во время работы над телесериалом "Чума". К фильму требовался саундтрек и Устюгов, выступавший режиссером сериала, создал композиции – "Почтовые птицы" и "Дорога в рай". Так родилась группа "Ekibastuz".
На сегодняшний день у группы записаны два студийных альбома. В записи второго альбома принимал участие звукорежиссер Максим Кравцов ("Кирпичи", "НОМ" "ДДТ").
Долгожданный московский концерт станет уникальным событием для всех поклонников творчества Александра Устюгова.