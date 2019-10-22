Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 5

Самые запомнившиеся моменты пятого дня на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Все о заключительных показах MBFW – на "Дни.ру".



PRESENTATION | Sergey Soroka x On Course

До 2016 года дизайнер Сергей Сорока специализировался на пошиве мужской одежды, наверное, именно поэтому большая часть образов новой коллекции – строгие линии, маскулинные формы и базовая палитра цветов, фаворитами в которой становятся черно-белые классические сочетания, а также темно-синие и темно-серые тона. Правда даже мужские формы у дизайнера наполняются женственным звучанием: так, строгие пиджаки дополняются гипертрофированной линией плеч и приталенными силуэтами, а жесткие линии платьев – длиной мини. Нельзя не отметить и утилитарность коллекции: шорты, брюки, топы, блузы асимметрично кроя в стиле Викторианской эпохи, макси-платья и костюмы – пожалуй, идеальный гардероб для девушек на весну-лето 2020 можно с легкостью подсмотреть у Sergey Soroka x On Course.

VERALETTA & Diamond kids

Показ коллекции, состоявший по большей части из платьев для настоящих (пусть еще и маленьких) королев. Финальный блок, состоявший из роскошных платьев – воплощение стиля и грации – качеств, которые необходимо прививать детям с раннего возраста. Макси-длина, пышные юбки, мини-вариации с длинными тюлевыми шлейфами, наслоение драпировок и сложный декор в виде ручных вышивок и россыпи блестящих деталей – каждая юная модница найдет свой идеальный наряд в новой коллекции.

LA REDOUTE (Основная коллекция / коллаборация с Кристель Коше (Франция)

Показ основной коллекции известного французского бренда, и коллаборация с Кристель Коше и брендом Koché. Большая часть образов – пресловутый носибельный casual, который можно использовать каждый день. Брючные костюмы, толстовки и водолазки, жилетки, платья макси– и миди-длины, а также блузы с бантами на шее и джинсовые комбинации были выполнены в привычных нам оттенках приглушенной гаммы. Из арсенала верхней одежды можно отметить шубы, классические тренчи, пальто и куртки из денима, которые, правда, дизайнеры настоятельно рекомендуют носить на голое тело. Коллаборация с Koché выполнена в черном цвете, который лишь изредка перемежался красно-черной полоской. Ярким акцентом звучала обувь, которая была инкрустирована глиттером и кристаллами.

GLOBAL TALENTS: LEAF XIA (Китай)

Очень жизнерадостная коллекция от китайского бренда LEAF XIA хоть и состояла из верхней одежды, но подарила Москве настроение лета и ощущение тепла. Дизайнер представила зрителям многообразие пуховиков и головных уборов. Обилие розового, синего, сиреневого цветов максимально контрастно сочетались между собой. Основным принципом в коллекции стали многослойность и объемность. Крупные принты и аппликации украсили куртки и пальто. Обувь декорирована жемчугом, атласными лентами и сеткой, а головные уборы напоминали по форме панамы. Global Talents проходит при поддержке glo.

KRUZHOK

Творческое объединение KRUZHOK представило свою коллекцию, основой которой стала спецодежда. На показе можно было увидеть элементы униформы охранников и нефтяников, а также детали комплектов для рыбалки и охоты. Хаки, антрацитовый, бежевый стали основными цветами коллекции. Важным акцентом были неожиданные детали: водолазные маски и трубки, квадракоптер на спине, блесны, которые стали сережками. Сами дизайнеры называют эту моду не альтернативной, а самой "настоящей", так как она отражает социальный характер общества. Именно поэтому на подиум вышли модели разных возрастов с выраженной индивидуальностью. В показе приняли участие модели стильного возраста.

NASTYA NEKRASOVA

Весенне-летняя коллекция бренда NASTYA NEKRASOVA получилась спокойной и осмысленной: вдохновленные эстетикой тела, изделия получились невесомыми и свободными. Фактурные ткани, выверенные швы, лакончиные принты с изображением частей тела – все это хотелось бы рассматривать гораздо дольше, чем только на подиуме. В линейке – легкие сарафаны прямого кроя, комбинезоны, укороченные жилетки, пиджаки с асимметричными вставками, прозрачные блузы, широкие шорты и простые футболки. Основные цвета коллекции: белый, бежевый, черный и красный. На жакетах и платьях – надпись Tear Apart ("Разорвать на части"), что отлично коррелирует с заявленной темой показа.

Ziad NAKAD (Ливан)

Коллекция бренда Ziad NAKAD, была полна восточных мотивов. Все модели – это длинные вечерние платья, каждое из которых отличается от предыдущего. Одни были декорированы вышивкой из камней и стразов. Другие отличались формой: обтягивающие или пышные. Скульптурные ассиметричные рукава или глубокие вырезы с декольте – есть варианты на любой вкус. Нельзя выделить основной цвет, дизайнер в очередной раз подарил женщинам образы самых разных оттенков: нежный нюд и глубокий черный. Завершающее показ платье было свадебным, модель плыла по подиума, давая возможность насладиться каждой деталью. Изысканность и элегантность каждого платья – это отличительная черта бренда.

RomaUvarovDesign

Новая коллекция RomaUvarovDesign называется "Время цыган". Это читается в каждом образе: цветы на принтах и в деталях, гигантские сережки-кольца, оборки, гадальные карты и фурнитура из монет и цепей. Летящие прозрачные ткани и силуэты oversize подчеркивают вольный и свободный дух цыган. Цветовым решением стали все оттенки красного: алый, бордовый, рубиновый. Огромные розы на платьях, структурные плечи пиджаков, обилие золота подчеркивают эстетику максимализма Ромы Уварова. Завершил показ впечатляющий выход в свадебном платье: дизайнер прошелся по подиуме вместе с моделями и устроил настоящую шумную цыганскую свадьбу!

PRESENTATION | Futureisnown

Futureisnown – это обозначение новой глобализационно-технической реальности и формирование объектов в ней. Идейным вдохновителем и основателем бренда является Антон, который прежде всего считает себя художником, а не дизайнером. Отталкиваясь от личного опыта, Антон и его команда Futureisnown расширяют функциональные возможности вещей и наполняет их новым смыслом. Взаимодействие технологий и человека необратимо имеет последствия, которые отрадаются и на одежде. Дизайн может быть функциональным (свитшот с карманом из переходников, блокирующих электромагнитные поля в диапазоне от 30 MHz до 18GHz. Радио, сотовая связь, Wi-Fi, Bluetooth и волны других частот блокируются) или критическим (принты и конструкция рубашек, позволяющие представить Герц-пространство, защитить от несанкционированного доступа к личной информации и электросмог загрязнения), информационным – вещи с инструкцией о превентивной персонализации и контроле, превентивном ударе, пост-истине и других факторах новой реальности. О такой сложной философии рассказал сам дизайнер под видеоряд об истории бренда, вещи же находились в поле зрения гостей. В конце презентации Антон со своей командой устроили непродолжительный диджейский сет.

Product of imitation

Дизайнеры бренда Product of imitation Елена Витебская и Антон Галецкий, создавая новую коллекцию, вдохновлялись модой 80-х. Юбки миди, широкие ремни, блузы с объемными рукавами переносят в атмосферу того времени. Выкройки одежды превратились в ведущий принт коллекции, а классические ромбы получили второе дыхание. В своих нарядах дизайнеры используют твид и совмещают летящие текстуры юбок и платьев с плотными жакетами и высокими кожаными сапогами. Образы выполнены в неомятном, пудровом и песочном цветах. Завершился показ ярким выход в прозрачном синем платье с ярусными драпировками.

SERGEY SYSOEV

Под голос Аллы Пугачевой в песне "Я ждала вас так долго" около кулис на подиуме появляются мило общающиеся пары – и показ начинается. Бренд SERGEY SYSOEV берет за основу философию дендизма и примеряет ее к современности. Так получаются безупречные швы, идеальный крой и безпречная посадка, органично соседствующая с оверсайз-моделями. Классические пиджаки и жакеты, двубортные пальто, брюки со стрелками и жилеты, юбки-карандаш, которые, казалось бы, так привычны, в этой коллекции играют по-новому. За это, в первую очередь, отвечают принты: мелкая крапинка, клетка всевозможных размеров, цветочный и графический варианты или стрекозы, нанесенные на изделия. Есть и интересные детали, вроде цветов в нагрудных карманах, которые привлекают внимание. Основные цвета коллекции – слоновая кость, бордо, черный.

PERFOMANCE | Tigran Avetisyan

Настоящим открытием нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала коллаборация glo и дизайнера Tigran Avetisyan. Объединив моду и искусство, бренды впервые представили на MBFW Russia совершенно новый формат презентации: показ-перфоманс, где вместо коллекции одежды перед зрителем предстали арт-объекты. Для дизайнера это настоящий вызов самому себе, возможность выйти за границы привычного – Today I Will (Сегодня я буду), как гласит философия бренда glo. Это призыв пробовать новое каждый день, удивлять самого себя и не бояться экспериментов.

На подиуме были расположены белые башни из геометрических фигур, рядом стояли пластиковые ведра с краской. Затем появилось четверо мужчин в белых малярных комбинезонах. В течение последующих 30 минут все зрители, затаив дыхание, следили за тем, что происходило на подиуме. Участники перформанса смешивали фактурную краску, а затем заливали ею фигурные башни. Получившиеся конструкции напоминали кондитерские торты ярких цветов, но на этом творческий процесс не закончился. На верхнюю часть каждой из четырех конструкций положили аксессуары и устройства glo, создав настоящие арт-объекты. Вот так на наших глазах впервые за историю Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia творили искусство.