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Пресс-релизы
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Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 5

Фото: Пресс-служба
Самые запомнившиеся моменты пятого дня на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Все о заключительных показах MBFW  – на "Дни.ру".  
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PRESENTATION | Sergey Soroka x On Course

До 2016 года дизайнер Сергей Сорока специализировался на пошиве мужской одежды, наверное, именно поэтому большая часть образов новой коллекции – строгие линии, маскулинные формы и базовая палитра цветов, фаворитами в которой становятся черно-белые классические сочетания, а также темно-синие и темно-серые тона. Правда даже мужские формы у дизайнера наполняются женственным звучанием: так, строгие пиджаки дополняются гипертрофированной линией плеч и приталенными силуэтами, а жесткие линии платьев – длиной мини. Нельзя не отметить и утилитарность коллекции: шорты, брюки, топы, блузы асимметрично кроя в стиле Викторианской эпохи, макси-платья и костюмы – пожалуй, идеальный гардероб для девушек на весну-лето 2020 можно с легкостью подсмотреть у Sergey Soroka x On Course.

Фото: Пресс-служба

VERALETTA & Diamond kids

Показ коллекции, состоявший по большей части из платьев для настоящих (пусть еще и маленьких) королев. Финальный блок, состоявший из роскошных платьев – воплощение стиля и грации – качеств, которые необходимо прививать детям с раннего возраста. Макси-длина, пышные юбки, мини-вариации с длинными тюлевыми шлейфами, наслоение драпировок и сложный декор в виде ручных вышивок и россыпи блестящих деталей – каждая юная модница найдет свой идеальный наряд в новой коллекции.

Фото: Пресс-служба

LA REDOUTE (Основная коллекция / коллаборация с Кристель Коше (Франция)

Показ основной коллекции известного французского бренда, и коллаборация с Кристель Коше и брендом Koché. Большая часть образов – пресловутый носибельный casual, который можно использовать каждый день. Брючные костюмы, толстовки и водолазки, жилетки, платья макси– и миди-длины, а также блузы с бантами на шее и джинсовые комбинации были выполнены в привычных нам оттенках приглушенной гаммы. Из арсенала верхней одежды можно отметить шубы, классические тренчи, пальто и куртки из денима, которые, правда, дизайнеры настоятельно рекомендуют носить на голое тело. Коллаборация с Koché выполнена в черном цвете, который лишь изредка перемежался красно-черной полоской. Ярким акцентом звучала обувь, которая была инкрустирована глиттером и кристаллами.

Фото: Пресс-служба

GLOBAL TALENTS: LEAF XIA (Китай)

Очень жизнерадостная коллекция от китайского бренда LEAF XIA хоть и состояла из верхней одежды, но подарила Москве настроение лета и ощущение тепла. Дизайнер представила зрителям многообразие пуховиков и головных уборов. Обилие розового, синего, сиреневого цветов максимально контрастно сочетались между собой. Основным принципом в коллекции стали многослойность и объемность. Крупные принты и аппликации украсили куртки и пальто. Обувь декорирована жемчугом, атласными лентами и сеткой, а головные уборы напоминали по форме панамы. Global Talents проходит при поддержке glo.

Фото: Пресс-служба

KRUZHOK

Творческое объединение KRUZHOK представило свою коллекцию, основой которой стала спецодежда. На показе можно было увидеть элементы униформы охранников и нефтяников, а также детали комплектов для рыбалки и охоты. Хаки, антрацитовый, бежевый стали основными цветами коллекции. Важным акцентом были неожиданные детали: водолазные маски и трубки, квадракоптер на спине, блесны, которые стали сережками. Сами дизайнеры называют эту моду не альтернативной, а самой "настоящей", так как она отражает социальный характер общества. Именно поэтому на подиум вышли модели разных возрастов с  выраженной индивидуальностью. В показе приняли участие модели стильного возраста.

Фото: Пресс-служба

NASTYA NEKRASOVA

Весенне-летняя коллекция бренда NASTYA NEKRASOVA получилась спокойной и осмысленной: вдохновленные эстетикой тела, изделия получились невесомыми и свободными. Фактурные ткани, выверенные швы, лакончиные принты с изображением частей тела – все это хотелось бы рассматривать гораздо дольше, чем только на подиуме. В линейке – легкие сарафаны прямого кроя, комбинезоны, укороченные жилетки, пиджаки с асимметричными вставками, прозрачные блузы, широкие шорты и простые футболки. Основные цвета коллекции: белый, бежевый, черный и красный. На жакетах и платьях – надпись Tear Apart ("Разорвать на части"), что отлично коррелирует с заявленной темой показа.

Фото: Пресс-служба

Ziad NAKAD (Ливан)

Коллекция бренда Ziad NAKAD, была полна восточных мотивов. Все модели – это длинные вечерние платья, каждое из которых отличается от предыдущего. Одни были декорированы вышивкой из камней и стразов. Другие отличались формой: обтягивающие или пышные. Скульптурные ассиметричные рукава или глубокие вырезы с декольте – есть варианты на любой вкус. Нельзя выделить основной цвет, дизайнер в очередной раз подарил женщинам образы самых разных оттенков: нежный нюд и глубокий черный. Завершающее показ платье было свадебным, модель плыла по подиума, давая возможность насладиться каждой деталью. Изысканность и элегантность каждого платья – это отличительная черта бренда.

Фото: Пресс-служба

RomaUvarovDesign

Новая коллекция RomaUvarovDesign называется "Время цыган". Это читается в каждом образе: цветы на принтах и в деталях, гигантские сережки-кольца, оборки, гадальные карты и фурнитура из монет и цепей. Летящие прозрачные ткани и силуэты oversize подчеркивают вольный и свободный дух цыган. Цветовым решением стали все оттенки красного: алый, бордовый, рубиновый. Огромные розы на платьях, структурные плечи пиджаков, обилие золота подчеркивают эстетику максимализма Ромы Уварова. Завершил показ впечатляющий выход в свадебном платье: дизайнер прошелся по подиуме вместе с моделями и устроил настоящую шумную цыганскую свадьбу!

Фото: Пресс-служба

PRESENTATION | Futureisnown

Futureisnown – это обозначение новой глобализационно-технической реальности и формирование объектов в ней. Идейным вдохновителем и основателем бренда является Антон, который прежде всего считает себя художником, а не дизайнером. Отталкиваясь от личного опыта, Антон и его команда Futureisnown расширяют функциональные возможности вещей и наполняет их новым смыслом. Взаимодействие технологий и человека необратимо имеет последствия, которые отрадаются и на одежде. Дизайн может быть функциональным (свитшот с карманом из переходников, блокирующих электромагнитные поля в диапазоне от 30 MHz до 18GHz. Радио, сотовая связь, Wi-Fi, Bluetooth и волны других частот блокируются) или критическим (принты и конструкция рубашек, позволяющие представить Герц-пространство, защитить от несанкционированного доступа к личной информации и электросмог загрязнения), информационным – вещи с инструкцией о превентивной персонализации и контроле, превентивном ударе, пост-истине и других факторах новой реальности. О такой сложной философии рассказал сам дизайнер под видеоряд об истории бренда, вещи же находились в поле зрения гостей. В конце презентации Антон со своей командой устроили непродолжительный диджейский сет.

Фото: Пресс-служба

Product of imitation

Дизайнеры бренда Product of imitation Елена Витебская и Антон Галецкий, создавая новую коллекцию, вдохновлялись модой 80-х. Юбки миди, широкие ремни, блузы с объемными рукавами переносят в атмосферу того времени. Выкройки одежды превратились в ведущий принт коллекции, а классические ромбы получили второе дыхание. В своих нарядах дизайнеры используют твид и совмещают летящие текстуры юбок и платьев с плотными жакетами и высокими кожаными сапогами. Образы выполнены в неомятном, пудровом и песочном цветах. Завершился показ ярким выход в прозрачном синем платье с ярусными драпировками.

Фото: Пресс-служба

SERGEY SYSOEV

Под голос Аллы Пугачевой в песне "Я ждала вас так долго" около кулис на подиуме появляются мило общающиеся пары – и показ начинается. Бренд SERGEY SYSOEV берет за основу философию дендизма и примеряет ее к современности. Так получаются безупречные швы, идеальный крой и безпречная посадка, органично соседствующая с оверсайз-моделями. Классические пиджаки и жакеты, двубортные пальто, брюки со стрелками и жилеты, юбки-карандаш, которые, казалось бы, так привычны, в этой коллекции играют по-новому. За это, в первую очередь, отвечают принты: мелкая крапинка, клетка всевозможных размеров, цветочный и графический варианты или стрекозы, нанесенные на изделия. Есть и интересные детали, вроде цветов в нагрудных карманах, которые привлекают внимание. Основные цвета коллекции – слоновая кость, бордо, черный.

Фото: Пресс-служба

PERFOMANCE | Tigran Avetisyan

Настоящим открытием нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала коллаборация glo и дизайнера Tigran Avetisyan. Объединив моду и искусство, бренды впервые представили на MBFW Russia совершенно новый формат презентации: показ-перфоманс, где вместо коллекции одежды перед зрителем предстали арт-объекты. Для дизайнера это настоящий вызов самому себе, возможность выйти за границы привычного – Today I Will (Сегодня я буду), как гласит философия бренда glo. Это призыв пробовать новое каждый день, удивлять самого себя и не бояться экспериментов.

На подиуме были расположены белые башни из геометрических фигур, рядом стояли пластиковые ведра с краской. Затем появилось четверо мужчин в белых малярных комбинезонах. В течение последующих 30 минут все зрители, затаив дыхание, следили за тем, что происходило на подиуме. Участники перформанса смешивали фактурную краску, а затем заливали ею фигурные башни. Получившиеся конструкции напоминали кондитерские торты ярких цветов, но на этом творческий процесс не закончился. На верхнюю часть каждой из четырех конструкций положили аксессуары и устройства glo, создав настоящие арт-объекты. Вот так на наших глазах впервые за историю Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia творили искусство.

Фото: Пресс-служба

22 октября 2019, 14:51

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