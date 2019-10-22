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Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 4

Фото: Пресс-служба
Пройдя "экватор" на Mercedes-Benz Fashion Week Russia стало еще жарче. "Дни.ру" рассказывают все о показах четвертого дня. 
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FashionTime Designers: AnPer | SAID SHAH | Кукла Таня | Эфемерида DK

18 октября в очередной раз состоялся коллективный показ FashionTime Designers. Этой осенью гости показа смогут увидеть коллекции четырех брендов.

Дизайнер Антон Пермяков, выпускник Лаборатории моды Вячеслава Зайцева и создатель бренда АnPer, предложил как взрослые, так и юношеские образы. Под известную композицию из кинофильма "Матрица" на подиум выходили модели в костюмах с широкими скульптурными рукавами, в объемных юбках и свитшотах. Особый, изысканный стиль, дополненный вышивкой и аксессуарами, присутствует в каждой работе Антона, и новая коллекция – не исключение.

Бренд SAID SHAH основан дагестанским дизайнером Саидой Адамовой. В этом сезоне была представлена коллекция Silk way. Изысканные восточные наряды из шелка в сочетании с этническими украшениями ручной работы, а также вышивка из натуральных камней перенесли зрителей в Дагестан давно ушедших эпох, по которому когда-то проходил шелковый путь. К каждому образу подобраны уникальные диадемы, которыми дизайнер украсила опытных и совсем юных моделей. 

Дизайнер и телеведущая Таня Тузова, известная под псевдонимом "Русская Барби", также показала коллекцию бренда "Кукла Таня". В качестве моделей выступили белокурые девочки и девушки, которые выходили на подиум в пышных платьях. В руках они держали куклы Барби из собственной коллекции дизайнера.

Бренд "Эфемерида DK" представил коллекцию, которая сочетает в себе юность и мудрость, видение будущего и веру в настоящее, динамичность и удобство, качество и творчество, вечность и память. Выделяться из толпы можно, даже одеваясь в черно-белое. Спортивные двойки для мужчин и женщин с уникальными принтами подойдут на любой тип фигуры и для людей любого возраста.

Фото: Пресс-служба

POLUNINA

 Дизайнер бренда Анастасия Полунина нашла золотую середину в соединении моды и искусства. Она выступает за аутентичность и рассматривает моду в социальном контексте как феномен и средство выражения себя через одежду. Одежду как оболочку из кодов, чтобы нас можно было увидеть такими, какие мы есть на самом деле.

Своей новой коллекцией она призывает к самовыражению, воспевая как внешнюю, так и внутреннюю красоту. Все образы объединяет тема панк-рока: много черного, косухи, шотландка, деним. Любимое сочетание субкультуры – розовое и черное – переосмыслено у дизайнера, двухцветная рубашка надета как тренч на пальто. Несмотря на обилие вещей в стиле спортшик, коллекция не лишена женственности: обтягивающий черный кожаный комбинезон поверх плотного худи выглядит смело и дерзко.

Фото: Пресс-служба

PRESENTATION | SNIFF

Показ Елизаветы Давыдовой начался с интерактивного перформанса. Всем зрителям предлагалось вместе с актерами пропеть мантру "Ом". Потом в кубе, подсвеченном лампами, танцовщики исполнили проникновенный танец, а потом началось шоу. Под мелодичное техно на подиуме появились модели. Коллекция "ФУТУРА" – это коллаборация дизайнера с известным инстаблогером Дианой Мэлисон и репером Cherocky, в ней отражена стилистика рейв-культуры, андеграунда нового поколения, современной хип-хоп культуры и уличной моды.

Фото: Пресс-служба

GLOBAL TALENTS: LINUS LEONARDSSON (Великобритания)

Вдохновением для новой коллекции британского бренда GLOBAL TALENTS: LINUS LEONARDSSON стал образ юного человека, который ищет себя во взрослом мире. Дизайнер гиперболизирует детскую наивность, добавляя разноцветные шерстяные чулки с бахромой, крупные оборки, массивные сабо на деревянном каблуке. Важным акцентом становится агендерность – на показе юноши представляли пышные платья и обтягивающие look’и. Очки в лимонно-зеленой пластмассовой оправе соединяют все образы в коллекции. В основу нарядов легли цвета неба летней ночи на севере – лиловый, светло-серый, нежно-розовый, а также оттенки аквамаринового и фуксии. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

Фото: Пресс-служба

INNOMINATE

INNOMINATE – бренд мужской одежды, который впервые представил женские образы в рамках MBFW Russia. Лаконичные и простые, но переосмысленные классические предметы гардероба обоих полов выполнены качественно и со вкусом. Широкие брюки и объемные пиджаки, которые выглядят очень маскулинно, уравновешиваются пастельными тонами: в коллекции много бежевого, голубого, терракотового и серого. Интересными деталями стали широкие манжеты на брюках и шортах, а также панамы и кепи из фетра. Классические пиджаки с "запахом", накладные карманы на ремнях, длинные рукава с разрезом посередине – все эти детали незаметны, но определяют восприятие. Нежности добавляют и растительные принты. Последним на подиуме появился Александр Гудков и, конечно, гости показа встретили его громкими аплодисментами.

Фото: Пресс-служба

MAD DAISY MOSCOW

Московский бренд представил коллекцию ALOPETIANKA, созданную в коллаборации с Государственной Третьяковской галереей в поддержку женщин с алопецией. С диагнозом алопеция живут 147 млн человек по всему миру. Коллекция своего рода переосмысление работы русской авангардистки Наталии Сергеевны Гончаровой "Пространство" (1958 г.). Беспредметная композиция легендарной художницы легла в основу цветовой палитры (синий, серый, голубой, белый и желтый), а также ключевого принта для комплектов одежды. Основные материалы: шелк, лен, хлопок и вискоза. Аппликация тонкой работы с изображением картины украшает спинки летнего oversized-пальто со спущенными рукавами и укороченного бомбера с объемными рукавами. Лаконичные платья и комбинезоны созданы из цельных полотен ткани с геометрическим принтом, повторяющим элемента картины. Украшения были разработаны и изготовлены вручную студией авторских украшений Anna Slavutina специально для коллекции.

Фото: Пресс-служба

EXPATS COLLECTIVE (США-Россия)

Отсылки к поленицам – русским амазонкам, Октябрьской революции и царствованию династии Романовых считывались в первом показе EXPATS COLLECTIVE, дизайнеры которого видят своей миссией выстраивание взаимоотношений двух крупных государств – России и Америки. Основными цветами коллекции российско-американского бренда стали белый, красный, хаки и черный. На подиуме появились модели в повседневных и деми-кутюрных платьях с мантиями и шлейфами, "твисты" на армейскую и рабочую форму. Деталями, относящими зрителей в эти эпохи, стали характерные пуговицы и ордена, а также нагрудные ленты. В коллекции много кожи – куртки, платья, портупеи, ремни сделаны из нее. Шоу-стоппером стало платье "черной королевы" – пышное, многослойное, со шлейфом, оно стало достойным и красивым завершением сдержанного и выверенного показа.

Фото: Пресс-служба

PRESENTATION | OTOCYON

Презентация новой коллекции OTOCYON превратилась в настоящий перфоманс: модели сидели на большом светло-розовом полотне, где были расставлены скульптуры молодых художников, а также абстракции из ткани и керамические вазы с бордовыми каллами и лилиями. Все это происходило под сопровождения диджея, который создавал музыку с помощью специального устройства Playtronica, подключенного к разным предметам. Дизайнер бренда Леся Русакович предлагает смотреть на одежду как на объект, который нужно созерцать и прочувствовать. Сдержанная цветовая гамма и мягкие линии силуэта помогали создать нужную атмосферу. В новой коллекции были представлены платья с объемными рукавами, минималистичные плащи и брюки свободного кроя. Особое внимание дизайнер уделила деталями: кремовый бант на платье, тонкая белая строчка, изящные сборки на ткани.

Фото: Пресс-служба

ZA_ZA

Каждая коллекция ZA_ZA – всегда эксперимент, сложная игра с кроем, фасонами и цветом. Основа коллекции – утилитарные вещи, которые можно внедрить в гардероб современного поколения, которое так любит авангардное индивидуальное звучание. Платье макси-силуэта с флористичными мотивами, блузы сложного кроя с рукавами-фонариками и прозрачными вставками, безразмерные пальто и тренчи, принты в виде рисунков и портретов и дутые жилетки-шарфы сочетались с приглушенной гаммой оттенков, фаворитами в которой стали пастельный розовый, черный, белый и серый.

Бренд продолжает использовать тенденцию на diversity, приглашая к участию в показе возрастных моделей. Так, в этот раз модель-мужчина примерил на себе образ в стиле casual, состоявший из грубых ботинок, пальто oversize-кроя и шарфа.

Хочется отметить разнообразие обуви: от любимых кроссовок до грубых моделей и любимых казаков в леопардовой расцветке.

Фото: Пресс-служба

RED SEPTEMBER

Бренд RED SEPTEMBER второй раз представил свою коллекция в рамках MBFW Russia. В новом сезоне дизайнер размышляет об ограничениях и их последствиях. Это читается и в самих нарядах: сложный крой, "рваные" элементы, наслоение. Цветовая палитра получилась разнообразной: от изумрудного до кирпичного, от бордового и лилового до классического белого. В коллекции много фактур и принтов: деним, кожа, блестящие ткани, крупная клетка, "тай-дай". Завершился показом дерзким образом – модель была одета в прозрачный комбинезон в стиле униформы, наполненный мелкими белыми шариками.

Фото: Пресс-служба

ELENA SOUPROUN

Новая коллекция Елены Супрун навеяна музыкой фильма режиссера Вонга Кар-Вайя "Любовное настроение".

С каждой сменой музыкального сопровождения менялась тональность коллекции, а каждой мелодией добавляя пикантности и сексуальности.

Начало коллекции – яркие вспышки меха, который сочетался с легкими кружевными платьями, выполненными в бельевом стиле. Обильная инкрустация в виде ювелирных украшений и блестящих вставок привносила ноту изысканной обольстительности. Елена использует в первом блоке оттенки пыльной розы и насыщенные тона, чтобы привнести особую тональность в каждый образ новой коллекции.

Основные ткани, ставшие ключевыми – шелковый бархат, атлас, тафта, кружево "реброде" и "шантильи". Стоит отметить, что дизайнер предпочитает бельевой стиль, который легко трансформирует в haute couture с помощью сложных ручных вышивок, использования большого количества бисера, пайеток и кружева.

Фото: Пресс-служба

PIROSMANI

Показ бренда PIROSMANI началось со звуков грома и светомузыки. Металлические треугольники давали блики – это была игра света и формы. Коллекция SHAPR+matter выдержана в стиле бренда. Дизайнер Женя Малыгина перенесла "все переживания, действительности, все цвета, формы и пространства" из сознания на подиум. Здесь были оверсайз жакеты и пальто, комбинезоны, платья-пиджаки, куртки с объемными воротниками – все угловатые, грубоватые и необычные, как мы и привыкли видеть в линейках PIROSMANI. Основные цвета коллекции: черный, металлик, красный, но нашлось место и для нетипичных вариантов – фиолетового, желтого, синего или пыльного розового. Ассиметричные подолы, прозрачные вставки, графические принты – без этих деталей не могло обойтись, ведь они в ДНК бренда.

Фото: Пресс-служба

ПЕРФОРМАНС ARTIS PROJECT

Концепция первого перформанса ARTIS PROJECT, который будет продемонстрирован в ЦВЗ "Манеж" 16 и 17 октября, позволяет по-новому осмыслить темы осознанного потребления и экологичного производства одежды. Медитативное нарезание девушкой разноцветного бумажного водопада из полотна, будто продолжающего ее платье и воспроизводящего сюжет картины Lost Unity 2 художницы Лии Сафиной, — завораживающее зрелище, заставляющее посетителей MBFW Russia остановиться и задуматься о том, что, кроме вкусовых предпочтений и бренда, определяет их выбор гардероба.

ФОТО: https://yadi.sk/d/xiVmOSu4D9V6BA 

22 октября 2019, 14:49

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