Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 3

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Вторник 22 октября
Лента новостей
16:32
Все деньги ушли на лекарства: малыши разбитого инсультом Мамонова остались без нормальной еды
16:23
"Дни.ру" дарят билеты: Концерт Александра Устюгова и группы "Ekibastuz"
16:14
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
16:13
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15:34
Пустослова Зеленского приперли к стенке
15:24
"Как наркотик": Александр Петров признался в зависимости
15:06
"Мой король!": звезда "Дома-2" показала нового богатого любовника
14:50
Вышел долгожданный финальный трейлер "Звездных войн" (видео)
14:45
59-летняя мать Тимати сделала тату в честь рождения внука
14:42
Как сохранить молодость
14:31
В Ижевске пьяный мужчина поджег чужой автомобиль
14:29
Володин: Бюджетные средства должны поступать в регионы в январе
14:24
"Несчастный малыш": Корчевников рассказал про жертву аборта
14:11
"Это не Бабкина": народ перестал узнавать певицу
14:07
"Пытаюсь поправиться": Боня начала экстренную борьбу с худобой
14:03
В "ЕР" требуют достроить проблемные объекты в регионах
13:49
Опасной выходке Трампа нашли объяснение
13:49
"Не хотела раскрывать тайну": сверкнувшая кольцом Бузова сделала официальное заявление
13:47
Есть пострадавшие: в Подмосковье автомобиль врезался в ограждение
13:35
В Москве скончалась дочь посла Ирана
13:31
Уставший Шепелев о работе на Первом канале: Думал, за меня все сделают, все решат
13:26
"Невозможно отвести глаз!": 51-летняя Кабо показала себя в студенческие годы
13:16
Правительство Москвы разрешило близким Заворотнюк получить бесплатное место на кладбище
13:08
На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф с золотом
13:05
Молодая жена показала романтику с 58-летним Цекало
12:57
Беременна вторым? Тодоренко взбудоражила россиян
12:55
Мошенничество?: Наргиз Закирова влипла в новый мерзкий скандал
12:52
Группа компаний ПСТ достроит ЖК "Томилино"
12:36
"Если господь не дает детей": звезда "Голоса" высказалась о суррогатном материнстве
12:34
Под Москвой пенсионера обманули на 100 тысяч рублей
12:32
В Европе пригрозили Зеленскому вооруженным переворотом
12:32
Положение замученного националистами Зеленского резко ухудшилось
12:28
"Дни.ру" дарят билеты: концерт Стаса Пьехи
12:24
Елизавета II в шоке от откровений принца Гарри
12:20
Белорусская модель прославилась благодаря разноцветным глазам
12:09
Минск на ушах: приезд Пугачевой оказался важнее визита Путина
12:08
"Нет сил больше молчать": Подольская много лет обманывала Преснякова
12:01
Украина поставила рекорд по нищете
12:01
Володин призвал КНДР развивать межпарламентские контакты
11:50
"Идите и разденьтесь!": Плетнева отреагировала на нападки ханжей
11:45
Жительница Петербурга напоила грудного ребенка средством от накипи
11:30
Названа самая бесполезная бытовая техника
11:10
Ягудин откровенно о смертельно больной Заворотнюк
11:02
Роскошная жена Зеленского покоряет мир
11:01
Уже ничего не поможет: забитого Порошенко лишили последней надежды
10:45
"Очень жалею!": звезда "Игры престолов" высказалась о критике сериала
10:41
В России обрушился спрос на бензин
10:37
Трампа поймали на пустых угрозах союзникам
10:22
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
10:18
Федор Добронравов раскрыл будущее "Сватов"
10:14
"Неожиданно и необъяснимо": Исаева показала отплясывающую перед смертью Началову
09:52
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил четверых человек
09:48
Зеленскому предсказали страшную опасность в будущем
09:43
Предполагаемый сын рассказал о встрече с Цискаридзе
09:43
"Красоточки": дочери Климовой произвели фурор
09:27
Россиянам сообщили о резком подорожании гречки
09:26
"Дешево и сердито": Захарова жестко разнесла новые обвинения против России
09:03
Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
09:02
"Вот странная вещь": эксперт высказался о пенсионерке Пугачевой в короткой юбке
08:47
40-летняя Хоркина стала матерью во второй раз
08:23
"Будут потери": Зеленского предупредили о серьезных последствиях
08:21
Скрывающуюся Заворотнюк обнаружили на кладбище
08:18
Роман Бузовой с известным блогером обрекли на смерть
06:49
Слезливое признание Меган Маркл тронуло миллионы людей
04:03
У звезды "Пиратов Карибского моря" случился нервный срыв
02:17
Бузова купила хоромы за 120 миллионов
00:15
Голливудская красотка установила необычный мировой рекорд
21:49
Лель пришла в восторг от внука Пугачевой
21:45
"Хочет вернуть половую силу": у молодящегося Петросяна началась новая жизнь
21:39
Попахивает изменой: Зеленский крупно подставился из-за Крымского моста
21:35
В аэропорту Шереметьево тягач повредил самолет
21:06
Сын Газманова обмолвился о своем самом странном занятии в машине
20:58
"Противно смотреть": Рудковскую распекли за подлизывание к Лободе
20:37
Затравленная Водонаева дала отпор злопыхателям
20:34
Жительница Казани подвергла сына смертельной опасности
20:22
В Ханты-Мансийске самосвал врезался в здание детсада
20:08
Летучая поведала шокирующую историю
19:57
В Удмуртии ВИЧ-инфицированный укусил полицейского и отправился в колонию
19:44
Зеленскому дали важный совет перед встречей с Путиным
19:31
"Я ревела": крик новорожденного внука довел мать Тимати
19:28
Внутри есть люди: в Москве загорелся огромный склад
19:22
В "ЕР" вступились за разлученную с внуком жительницу Москвы
19:19
Адские боли: с Бледанс случилось ужасное перед важным событием
18:53
Россиянке грозит смертная казнь за тяжкое преступление
18:44
Володин примет участие в конференции глав парламентов Совета Европы
18:39
Подопечного Тимати обстреляли средь бела дня
18:29
Москвичей предупредили об июньской погоде в октябре
17:51
Любовница Тимати вернулась к работе сразу после выписки из роддома
17:45
Запашный сделал заявление после поцелуя с Волочковой
17:22
Друг оказался вдруг: скандалист Лукашенко разочаровал россиян
17:19
"Он манипулятор, абьюзер": Милявская много лет терпела жестокость молодого мужа
17:11
Оксана Федорова появилась на публике с главной свиньей страны
17:07
"Дни.ру" дарят телефон: гаджет для ребенка
17:06
Смартфон для ребенка – обзор INOI kPhone
16:53
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
16:41
Бузова с треском провалилась в Москве
16:33
Возле Крымского моста поймали преступника с опасным грузом (видео)
16:33
Вслед за Донбассом: озвучен сценарий распада Украины
16:31
"Фиктивный": Укупник раскрыл подноготную рухнувшего брака Милявской
16:28
Седовласому Петросяну пришлось попотеть ради молодой любовницы
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как сохранить молодость
Группа компаний ПСТ достроит ЖК "Томилино"
"Не бойтесь, никого не пошлю": Буланова обратилась к потенциальным мужьям
Названа жуткая причина обрушения Крымского моста
Очередная наложница: родившую любовницу Тимати устранят от воспитания сына
"Будет потом, что обсудить": Буланову порекомендовали любителям интима за деньги
Пресс-релизы
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба +6

Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 3

Фото: пресс-служба
Новые имена на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. "Дни.ру" рассказывают как это было. Все о показах третьего дня – в нашей подборке!  
поделиться

M.I.R. 277:

ViViMaison | KUDRINA | LYALYA| SUMARASM| PopovFur | Volskaya atelier

Объединенное шоу включало в себя показы следующих дизайнеров: ViVi Maison, KUDRINA, LYALYA, SUMARASM, PopovFur, Volskaya atelier. Началось все c арт-перформанса, погружавшего в атмосферу с помощью звука и полумрака.

ViVi Maison

Начало шоу было положено видеопрезентацией, которая сразу же настроила нас на определенный лад. Основным материалом новой коллекции стал твид, появившийся на платьях, пальто и жакетах. Дизайнеры продолжают развивать тему "сильной женщины": платья с гипертрофированной линией плеч, а также маскулинные костюмы расслабленного кроя лаконично переплетались с женственными силуэтами, сверкающими материалами и глубокими декольте. Дизайнеры играют на контрасте, сочетая жакеты с массивной обувью, а также мужские пиджаки с легкими платьями.

KUDRINA

Коллекция, созданная специально для подростков, которая воплотила в себе главные тенденции современного поколения. Топы, легинсы, массивные грубые ботинки, худи, длинные выступающие носки и яркие неоновые оттенки – все, что так любит поколение миллениалов, нашло свое воплощение в образах коллекции от KUDRINA. Особое внимание уделяется верхней одежде: так, на подиуме мы увидели тренчи и плащи с различными стейтмент-надписями (например, Sorry I’m bad). Неоновые стропы звучали аллюзией на рабочую униформу.

LYALYA

Весенне-летняя коллекция 2020 года от LYALYA – воплощение идеальной школьной формы, навеянной гранжевой эстетикой. Расслабленные силуэты, цепи, кожа, skiny силуэты и любимый черный цвет — пожалуй, в таких нарядах сложно отправить ребенка в школу, но именно такой видят дизайнеры школьную моду недалекого будущего. Парням модельеры рекомендуют присмотреться к классическим костюмам или нестандартным решениям в виде белоснежной рубашки и полужилетки. Ближе к концу шоу состоялось возвращение спортивного стиля, воплощенного в виде худи, спортивных брюк и костюмов.

SUMARASM

Открыла показ модель, представившая выполненное в черных тонах платье, дополненное ультрамодным в нынешнем сезоне аксессуаром – чалмой. Вся коллекция – дань вечерней моде "от кутюр": прозрачные вставки, струящиеся ткани, создающие иллюзию движения, корсеты, сложный декор, банты на плечах и кружево. Не экспериментируют дизайнеры и с цветом, выбирая классику жанра – черный и белый, которые лишь в конце шоу перемежались сиреневым и темно-зеленым оттенками. Особой популярностью пользовались образы, выполненные в одной стилистике: total white или total black.

Popov Fur

В новом сезоне дизайнеры предлагают носить мех с чем угодно: с джинсами, платьями, брюками, юбками или леопардовыми принтами. Особое внимание – на силуэты: весной следующего года они вновь становятся безразмерными, правда, добавляется акцент на талии. Логомания, яркие вставки, красочные акценты – все это отличает образы новой коллекции Popov Fur. В рамках шоу произошла реинкарнация меховой жилетки, правда, в чуть измененной форме: теперь она длины миди, а также раскрашена в яркие оттенки.

Volskaya atelier

В основе большинства образов – кожа. Дизайнеры делают ставку на асимметричный крой, лакированный блеск, акцентные плечи и сочетание несочетаемых элементов. Так, в одном образе могут сразу сочетаться перья и металлические ткани или перья и кожаные вещи. Палитра коллекции темная, с преобладанием оттенков охры и черного.

Фото: пресс-служба

TATA POLINA & DIMA KAMMA

Дизайнеры бренда TATA POLINA & DIMA KAMMA назвали свою новую коллекцию Punk Alchemy, так как они вдохновлялись модой музыкальных субкультур. Коллекция действительно получилась дерзкая и смелая: кожаные бра, фурнитура из металла, акцент на талии. Полина и Дима Татаренко показали, как можно адоптировать рок– и панк-культуры в современной жизни. Любой образ можно вписать в свой повседневный гардероб – например, брючный костюм в кирпично-горчичный ромб, серое платье длины макси с портупеей или молочный жакет со структурными рукавами и черными клепками.

В коллективном показе приняли участие модели стильного возраста.

Фото: пресс-служба

PRESENTATION | ASADULLINA

Бренд ASADULLINA —  гендерно нейтральный бренд одежды, вдохновленный идеями футуризма. Коллекция Last Outbreak ("Последняя вспышка") была представлена на MBFW Russia в коллаборации с брендом нижнего белья BodyX и посвящена проблеме исчезновения кораллов. В ходе перформанса мы увидели много оборок, прозрачных и голографических тканей, блесток и глиттера. Модели представили целый танцевальный спектакль – с завязкой, развитием и кульминацией. Их образы варьировались – от мужских костюмов спортивного типа до обтягивающих комбинезонов у парней, и от приталенных легких платьев и плащей с ассиметричными подолами до оверсайз-жакетов у девушек. Все это музыкально-театрализованное представление напоминало настоящую подводную жизнь и последние вспышки кораллов перед тем, как они потухнут навсегда. Основные цвета коллекции – белый, серый, голубой, фиолетовый и алый.

Фото: пресс-служба

Te Amo Couture

Бренд Te Amo Couture создает элегантные вечерние наряды как для выхода в театр или ресторан, так и для особых случаев. Новая коллекция пронизана духом востока. Темные и блестящие, напоминающие звездное небо; нежные, декорированные перьями; с анималистичным принтом – здесь можно найти платье на любой вкус. Особое внимание дизайнеры уделили деталями: бархатные пояса, удлиненные рукава, стеклярус и пайетки. Завершился показ образом невесты – модель представила платье с пышной юбкой и прозрачными вышитыми рукавами.

Фото: пресс-служба

GLOBAL TALENTS: SOJI SOLARIN (Германия)

8 домов моды поддерживают тренд на моделей стильного возраста, среди них SOJI SOLARIN. Немецкий дизайнер SOJI SOLARIN представил коллекцию Negro Cowboy в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. На подиуме появились модели разных рас, которые представляли образы-вариации одежды темнокожих ковбоев: кожаные жилетки, двухслойные джинсы, тай-дай тотал луки. Вся коллекция была выполнена в сдержанных природных тонах – белый, бежевый, коричневый – а ярким акцентом стал красный цвет. Из аксессуаров на подиуме были актуальные панамы разных оттенков. На многих изделиях зрители увидели название коллекции, а интересными деталями стали накладные карманы и вырезы на джинсах в самых смелых местах. Дизайнер так же, как и многие, обратился к оверсайзу, шортам-бермудам и прозрачным тканям, которые смотрелись особенно удачно. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

Фото: пресс-служба

Национальный Институт Дизайна

Коллекции, представленные кафедрой дизайна костюма Национального института дизайна на Merсedes-Benz Fashion Week Russia, выполнены под руководством профессора кафедры Татьяны Васильевой и преподавателей Елены Усенковой, Ольги Бушуевой и Александры Прошиной. Показ состоит из шести выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата.

В основе каждого образа – инновационный подход к материалам, сложный асимметричный крой, поражающий своим разнообразием и интерпретацией, и также формы, разработанные специально для создания образов новой коллекции.

Сложные конструкции, в результате которых получается винтовой крой рукава, пиджаки с элементами кастомайзинга, деконструктивные элементы в лучших традициях Мартина Марджелы, вязаные фактуры, графичные элементы из непривычных материалов (например, светоотражающая пленка, термотранферная печать и невзрачная палитра оттенков в виде черных, сиреневых и пастельных тонов сочетались с привычными элементами, такими как платья-туники, брюки overisize силуэта, юбки макси силуэта и брючные костюмы свободного кроя).

Фото: пресс-служба

GLOBAL TALENTS: MLTV CLOTHING (Швеция)

Коллекция шведского бренда MLTV CLOTHING выполнена в спокойных классических тонах: бежевый, белый, черный правят бал. Шейные платки в тон верхней одежды добавляют особого шарма, как и неброские нашивки с цветами. Но несмотря на сдержанность, в линейке нашлось место и провокации: модели часто появлялись на подиуме в одних рубашках или же в вещах, прикрепленных к "скелету", мужчины выходили на подиум в комплектах с юбками, а также в прозрачных изделиях из органзы. Дизайнер бренда играет с формами, представляя намеренно рваные рубашки и брюки или увеличивая нагрудные карманы до размеров сумки. Из верхней одежды – универсальное пальто макси с молниями, чтобы его можно было укоротить, и оверсайз-модели. Кстати, аксессуары заслуживают внимания – двойные сумки и клатчи с необработанными швами выглядят просто и эффектно. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

Фото: пресс-служба

HUMARIFF (Россия-ОАЭ)

Новая коллекция получила название "Мираж" и представляет собой адаптацию стиля 80-х, соединенную с кутюрными техниками и сложным кроем. Всю коллекцию можно разделить на два блока: первый  – вечерний и второй – свадебный. Основными материалами стали шелк, тафта, бархат, органза и фатин.

Первый блок коллекции представлен вечерними нарядами, выполненными в черных, темно-синих, нежных розовых, перемежавшихся серебристыми оттенками, а также фиолетовых и бирюзовых тонах. Обилие оборок, акцентированная линия плеч, асимметрия в крое, рукава-фонарики и различная длина от мини до макси – дизайнеры учли все современные тренды будущего сезона.

Второй блок подвенечных нарядов — воплощение грации и элегантности, переданное через призму пышных подолов, корсетов, блестящих прозрачных тканей и сложных вышивок ручной работы, от которых просто не отвести глаз. Особо хочется отметить отсутствие макияжа, которое не перетягивало внимание на себя.

Фото: пресс-служба

DIANA ARNO (Эстония)

Дизайнер эстонского бренда DIANA ARNO посвятила свою коллекцию девушкам, сердце которых всегда переполнено нежной весной. Песочный, травяной, насыщенный синий, белый напоминают о лесе и морском береге. Одежда вышла очень лаконичной: платья с V-образным вырезом, рубашки с коротким рукавом, легкие плащи. Дизайнер добавляет к ним минималистичные украшения, кожаные высокие сапоги и полупрозрачные очки, чтобы создать идеальный наряд для отпуска.

Фото: пресс-служба

PRESENTATION | Robot Fedor Style by Alpha Robotics Venture

Начало презентации – о жизни в космосе вне планеты Земля, а также запуске космического корабля и подготовке к этому событию.
Затем – элементы одежды, которые подошли бы не только для внеземного существования, но и для вполне мирной жизни на Земле. Худи с капюшоном, выполненные в белых и черных тонах, кожаные обтягивающие брюки, спортивные расслабленные модели, мини-юбки из прозрачной ткани, damaged джинсы и любимые всеми нами футболки – иногда складывалось ощущение, что дизайнеры перенесли нас не в мир будущего, а в настоящую реальность, в которой мы живем каждый день. Утилитарность цветовой гаммы отражается в использовании черных, белых и темно-зеленых тонов.

Фото: пресс-служба

YASYA MINOCHKINA

Бренд YASYA MINOCHKINA создает одежду для девушек, которые умеют сочетать мягкость и настойчивость. В своей новой коллекции дизайнер делает акцент на ярусные платья, сочетание плотных и легких текстур и на открытые плечи. Вышитая ткань уже стала визитной карточкой бренда: от маленьких звезд и капель до сложных абстракций. Вдохновением для новой коллекции стал образ Дайаны Китон в фильмах Вуди Аллена, поэтому на подиуме можно было увидеть платья с объемными рукавами. Цветовое решение в ярко-салатовом, пудровом, нежно-голубом, светло-зеленом цветах подойдет для любой летней вечеринки.

Фото: пресс-служба

N.LEGENDA

Новая коллекция вдохновлена режиссером Педро Альмадоваром и фильмом "Кожа, в которой я живу", поэтому изделия из кожи занимают главенствующее место среди образов. Плащи и ветровки, костюмы, выполненные в черно-белях тонах с добавлением принта "полоска". В основе коллекции – носибельный casual, который может быть использован как для создания повседневных, так и праздничных образов. Костюмы с оголенной линией плеч, выполненные в классическом принте полоска, топы, латексная кожа, дутые силуэты, oversize формы, сникерсы и грубая обувь и классические принты. Дизайнеры продолжают играть на амбивалентности и агендерности, позволяя парням носит женственные наряды, а девушкам — маскулинные костюмы. В качестве основы – черно-белые комбинации, которые ближе к середине шоу были разбавлены яркими вспышками серебристых, неоновых и голубых тонов. В показе приняла участие модель старшего возраста. 8 домов моды поддерживают тренд на моделей стильного возраста, среди них KRUZHOK, TATA POLINA&DIMA KAMMA, N.LEGENDA, ELENA SOUPROUN, ZA_ZA, BÁKHTIN, GLOBAL TALENTS: SOJI SOLARIN, GLOBAL TALENTS: svoboda ravenstvo bratstvo. 

Фото: пресс-служба

22 октября 2019, 14:49

Политика

В Европе пригрозили Зеленскому вооруженным переворотом
Уже ничего не поможет: забитого Порошенко лишили последней надежды
Трампа поймали на пустых угрозах союзникам
"Дешево и сердито": Захарова жестко разнесла новые обвинения против России

Шоу-бизнес

"Гордыня тешится": Арбенина призналась в неистребимом желании
Яйцеклетка от больной дочери: Успенская сообщила о будущем ребенке
"Могу сбрить": облюбовавший презервативную лавку Розенбаум ошарашил заявлением на всю страну
"Как наркотик": Александр Петров признался в зависимости

Проишествия

"Зажал ей рот": как убийца расправился с 9-летней девочкой из Саратова
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Lifestyle

Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

Скрывающуюся Заворотнюк обнаружили на кладбище

Говорят, родным актрисы остается только молиться
Шоу-бизнес

"Красоточки": дочери Климовой произвели фурор

Артистка показала подросших наследниц
Шоу-бизнес

Предполагаемый сын рассказал о встрече с Цискаридзе

Юноша приехал в Санкт-Петербург
Шоу-бизнес

"Нет сил больше молчать": Подольская много лет обманывала Преснякова

Певица публично обратилась к мужу

Гороскоп

Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью
Стало известно о предстоящей схватке Макгрегора и экс-чемпиона UFC
Овечкин блеснул талантом перед сыном

Регионы

"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru