Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 3

Новые имена на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. "Дни.ру" рассказывают как это было. Все о показах третьего дня – в нашей подборке!



M.I.R. 277:

ViViMaison | KUDRINA | LYALYA| SUMARASM| PopovFur | Volskaya atelier

Объединенное шоу включало в себя показы следующих дизайнеров: ViVi Maison, KUDRINA, LYALYA, SUMARASM, PopovFur, Volskaya atelier. Началось все c арт-перформанса, погружавшего в атмосферу с помощью звука и полумрака.

ViVi Maison

Начало шоу было положено видеопрезентацией, которая сразу же настроила нас на определенный лад. Основным материалом новой коллекции стал твид, появившийся на платьях, пальто и жакетах. Дизайнеры продолжают развивать тему "сильной женщины": платья с гипертрофированной линией плеч, а также маскулинные костюмы расслабленного кроя лаконично переплетались с женственными силуэтами, сверкающими материалами и глубокими декольте. Дизайнеры играют на контрасте, сочетая жакеты с массивной обувью, а также мужские пиджаки с легкими платьями.

KUDRINA

Коллекция, созданная специально для подростков, которая воплотила в себе главные тенденции современного поколения. Топы, легинсы, массивные грубые ботинки, худи, длинные выступающие носки и яркие неоновые оттенки – все, что так любит поколение миллениалов, нашло свое воплощение в образах коллекции от KUDRINA. Особое внимание уделяется верхней одежде: так, на подиуме мы увидели тренчи и плащи с различными стейтмент-надписями (например, Sorry I’m bad). Неоновые стропы звучали аллюзией на рабочую униформу.

LYALYA

Весенне-летняя коллекция 2020 года от LYALYA – воплощение идеальной школьной формы, навеянной гранжевой эстетикой. Расслабленные силуэты, цепи, кожа, skiny силуэты и любимый черный цвет — пожалуй, в таких нарядах сложно отправить ребенка в школу, но именно такой видят дизайнеры школьную моду недалекого будущего. Парням модельеры рекомендуют присмотреться к классическим костюмам или нестандартным решениям в виде белоснежной рубашки и полужилетки. Ближе к концу шоу состоялось возвращение спортивного стиля, воплощенного в виде худи, спортивных брюк и костюмов.

SUMARASM

Открыла показ модель, представившая выполненное в черных тонах платье, дополненное ультрамодным в нынешнем сезоне аксессуаром – чалмой. Вся коллекция – дань вечерней моде "от кутюр": прозрачные вставки, струящиеся ткани, создающие иллюзию движения, корсеты, сложный декор, банты на плечах и кружево. Не экспериментируют дизайнеры и с цветом, выбирая классику жанра – черный и белый, которые лишь в конце шоу перемежались сиреневым и темно-зеленым оттенками. Особой популярностью пользовались образы, выполненные в одной стилистике: total white или total black.

Popov Fur

В новом сезоне дизайнеры предлагают носить мех с чем угодно: с джинсами, платьями, брюками, юбками или леопардовыми принтами. Особое внимание – на силуэты: весной следующего года они вновь становятся безразмерными, правда, добавляется акцент на талии. Логомания, яркие вставки, красочные акценты – все это отличает образы новой коллекции Popov Fur. В рамках шоу произошла реинкарнация меховой жилетки, правда, в чуть измененной форме: теперь она длины миди, а также раскрашена в яркие оттенки.

Volskaya atelier

В основе большинства образов – кожа. Дизайнеры делают ставку на асимметричный крой, лакированный блеск, акцентные плечи и сочетание несочетаемых элементов. Так, в одном образе могут сразу сочетаться перья и металлические ткани или перья и кожаные вещи. Палитра коллекции темная, с преобладанием оттенков охры и черного.

TATA POLINA & DIMA KAMMA

Дизайнеры бренда TATA POLINA & DIMA KAMMA назвали свою новую коллекцию Punk Alchemy, так как они вдохновлялись модой музыкальных субкультур. Коллекция действительно получилась дерзкая и смелая: кожаные бра, фурнитура из металла, акцент на талии. Полина и Дима Татаренко показали, как можно адоптировать рок– и панк-культуры в современной жизни. Любой образ можно вписать в свой повседневный гардероб – например, брючный костюм в кирпично-горчичный ромб, серое платье длины макси с портупеей или молочный жакет со структурными рукавами и черными клепками.

В коллективном показе приняли участие модели стильного возраста.

PRESENTATION | ASADULLINA

Бренд ASADULLINA — гендерно нейтральный бренд одежды, вдохновленный идеями футуризма. Коллекция Last Outbreak ("Последняя вспышка") была представлена на MBFW Russia в коллаборации с брендом нижнего белья BodyX и посвящена проблеме исчезновения кораллов. В ходе перформанса мы увидели много оборок, прозрачных и голографических тканей, блесток и глиттера. Модели представили целый танцевальный спектакль – с завязкой, развитием и кульминацией. Их образы варьировались – от мужских костюмов спортивного типа до обтягивающих комбинезонов у парней, и от приталенных легких платьев и плащей с ассиметричными подолами до оверсайз-жакетов у девушек. Все это музыкально-театрализованное представление напоминало настоящую подводную жизнь и последние вспышки кораллов перед тем, как они потухнут навсегда. Основные цвета коллекции – белый, серый, голубой, фиолетовый и алый.

Te Amo Couture

Бренд Te Amo Couture создает элегантные вечерние наряды как для выхода в театр или ресторан, так и для особых случаев. Новая коллекция пронизана духом востока. Темные и блестящие, напоминающие звездное небо; нежные, декорированные перьями; с анималистичным принтом – здесь можно найти платье на любой вкус. Особое внимание дизайнеры уделили деталями: бархатные пояса, удлиненные рукава, стеклярус и пайетки. Завершился показ образом невесты – модель представила платье с пышной юбкой и прозрачными вышитыми рукавами.

GLOBAL TALENTS: SOJI SOLARIN (Германия)

8 домов моды поддерживают тренд на моделей стильного возраста, среди них SOJI SOLARIN. Немецкий дизайнер SOJI SOLARIN представил коллекцию Negro Cowboy в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. На подиуме появились модели разных рас, которые представляли образы-вариации одежды темнокожих ковбоев: кожаные жилетки, двухслойные джинсы, тай-дай тотал луки. Вся коллекция была выполнена в сдержанных природных тонах – белый, бежевый, коричневый – а ярким акцентом стал красный цвет. Из аксессуаров на подиуме были актуальные панамы разных оттенков. На многих изделиях зрители увидели название коллекции, а интересными деталями стали накладные карманы и вырезы на джинсах в самых смелых местах. Дизайнер так же, как и многие, обратился к оверсайзу, шортам-бермудам и прозрачным тканям, которые смотрелись особенно удачно. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

Национальный Институт Дизайна

Коллекции, представленные кафедрой дизайна костюма Национального института дизайна на Merсedes-Benz Fashion Week Russia, выполнены под руководством профессора кафедры Татьяны Васильевой и преподавателей Елены Усенковой, Ольги Бушуевой и Александры Прошиной. Показ состоит из шести выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата.

В основе каждого образа – инновационный подход к материалам, сложный асимметричный крой, поражающий своим разнообразием и интерпретацией, и также формы, разработанные специально для создания образов новой коллекции.

Сложные конструкции, в результате которых получается винтовой крой рукава, пиджаки с элементами кастомайзинга, деконструктивные элементы в лучших традициях Мартина Марджелы, вязаные фактуры, графичные элементы из непривычных материалов (например, светоотражающая пленка, термотранферная печать и невзрачная палитра оттенков в виде черных, сиреневых и пастельных тонов сочетались с привычными элементами, такими как платья-туники, брюки overisize силуэта, юбки макси силуэта и брючные костюмы свободного кроя).

GLOBAL TALENTS: MLTV CLOTHING (Швеция)

Коллекция шведского бренда MLTV CLOTHING выполнена в спокойных классических тонах: бежевый, белый, черный правят бал. Шейные платки в тон верхней одежды добавляют особого шарма, как и неброские нашивки с цветами. Но несмотря на сдержанность, в линейке нашлось место и провокации: модели часто появлялись на подиуме в одних рубашках или же в вещах, прикрепленных к "скелету", мужчины выходили на подиум в комплектах с юбками, а также в прозрачных изделиях из органзы. Дизайнер бренда играет с формами, представляя намеренно рваные рубашки и брюки или увеличивая нагрудные карманы до размеров сумки. Из верхней одежды – универсальное пальто макси с молниями, чтобы его можно было укоротить, и оверсайз-модели. Кстати, аксессуары заслуживают внимания – двойные сумки и клатчи с необработанными швами выглядят просто и эффектно. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

HUMARIFF (Россия-ОАЭ)

Новая коллекция получила название "Мираж" и представляет собой адаптацию стиля 80-х, соединенную с кутюрными техниками и сложным кроем. Всю коллекцию можно разделить на два блока: первый – вечерний и второй – свадебный. Основными материалами стали шелк, тафта, бархат, органза и фатин.

Первый блок коллекции представлен вечерними нарядами, выполненными в черных, темно-синих, нежных розовых, перемежавшихся серебристыми оттенками, а также фиолетовых и бирюзовых тонах. Обилие оборок, акцентированная линия плеч, асимметрия в крое, рукава-фонарики и различная длина от мини до макси – дизайнеры учли все современные тренды будущего сезона.

Второй блок подвенечных нарядов — воплощение грации и элегантности, переданное через призму пышных подолов, корсетов, блестящих прозрачных тканей и сложных вышивок ручной работы, от которых просто не отвести глаз. Особо хочется отметить отсутствие макияжа, которое не перетягивало внимание на себя.

DIANA ARNO (Эстония)

Дизайнер эстонского бренда DIANA ARNO посвятила свою коллекцию девушкам, сердце которых всегда переполнено нежной весной. Песочный, травяной, насыщенный синий, белый напоминают о лесе и морском береге. Одежда вышла очень лаконичной: платья с V-образным вырезом, рубашки с коротким рукавом, легкие плащи. Дизайнер добавляет к ним минималистичные украшения, кожаные высокие сапоги и полупрозрачные очки, чтобы создать идеальный наряд для отпуска.

PRESENTATION | Robot Fedor Style by Alpha Robotics Venture

Начало презентации – о жизни в космосе вне планеты Земля, а также запуске космического корабля и подготовке к этому событию.

Затем – элементы одежды, которые подошли бы не только для внеземного существования, но и для вполне мирной жизни на Земле. Худи с капюшоном, выполненные в белых и черных тонах, кожаные обтягивающие брюки, спортивные расслабленные модели, мини-юбки из прозрачной ткани, damaged джинсы и любимые всеми нами футболки – иногда складывалось ощущение, что дизайнеры перенесли нас не в мир будущего, а в настоящую реальность, в которой мы живем каждый день. Утилитарность цветовой гаммы отражается в использовании черных, белых и темно-зеленых тонов.

YASYA MINOCHKINA

Бренд YASYA MINOCHKINA создает одежду для девушек, которые умеют сочетать мягкость и настойчивость. В своей новой коллекции дизайнер делает акцент на ярусные платья, сочетание плотных и легких текстур и на открытые плечи. Вышитая ткань уже стала визитной карточкой бренда: от маленьких звезд и капель до сложных абстракций. Вдохновением для новой коллекции стал образ Дайаны Китон в фильмах Вуди Аллена, поэтому на подиуме можно было увидеть платья с объемными рукавами. Цветовое решение в ярко-салатовом, пудровом, нежно-голубом, светло-зеленом цветах подойдет для любой летней вечеринки.

N.LEGENDA

Новая коллекция вдохновлена режиссером Педро Альмадоваром и фильмом "Кожа, в которой я живу", поэтому изделия из кожи занимают главенствующее место среди образов. Плащи и ветровки, костюмы, выполненные в черно-белях тонах с добавлением принта "полоска". В основе коллекции – носибельный casual, который может быть использован как для создания повседневных, так и праздничных образов. Костюмы с оголенной линией плеч, выполненные в классическом принте полоска, топы, латексная кожа, дутые силуэты, oversize формы, сникерсы и грубая обувь и классические принты. Дизайнеры продолжают играть на амбивалентности и агендерности, позволяя парням носит женственные наряды, а девушкам — маскулинные костюмы. В качестве основы – черно-белые комбинации, которые ближе к середине шоу были разбавлены яркими вспышками серебристых, неоновых и голубых тонов. В показе приняла участие модель старшего возраста. 8 домов моды поддерживают тренд на моделей стильного возраста, среди них KRUZHOK, TATA POLINA&DIMA KAMMA, N.LEGENDA, ELENA SOUPROUN, ZA_ZA, BÁKHTIN, GLOBAL TALENTS: SOJI SOLARIN, GLOBAL TALENTS: svoboda ravenstvo bratstvo.