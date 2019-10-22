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Пресс-релизы
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Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 2

Фото: пресс-служба
В столице отгремела  Mercedes-Benz Fashion Week Russia. "Дни.ру" рассказывают как это было. Все о показах второго дня – в нашей подборке! 
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PRANKERS (Южная Корея)

Бренд PRANKERS был создан в 2016 году. Показ новой коллекции превратился в настоящую дискотеку: юные модели зажигали на подиуме под динамичные ритмы поп-музыки. Дизайнер дополнил свои кепки нарядами асимметричного кроя с крупными пайетками и драпировкой из сетки. Для самых маленьких модниц он выбрал пышные юбки и обилие блесток, для девочек постарше – более сдержанную гамму цветов, юбки А-силуэта и oversize с принтованными вставками. Несмотря на обилие деталей, одежда остается комфортной – для дизайнера важен не только блеск и праздничное настроение, но и удобство.

Фото: пресс-служба

KATERINA KOSHKINA

Коллекция KATERINA KOSHKINA переносит нас в волшебные потусторонние миры и наполнена духом комической Одиссеи будущего. Большое количество кожаных вещей и моделей из латекса, блестящие ткани, мини и ультрамакси, будто соревнующиеся между собой в популярности, а также сверкающие глиттером ткани и яркие цвета, представленные широкой палитрой от рокового красного до насыщенного желтого и черного цветов. Основной упор делается в коллекции на аксессуары: массивные цепи, браслеты, ремни-пояса и карнавальные маски будто переносят нас в мир недалекого будущего, позволяя уже сейчас перешагнуть рамки дозволенного.

Фото: пресс-служба

PRESENTATION | NOT TODAY

Для дизайнера бренда NOT TODAY тенденции локальной моды взаимосвязаны и замкнуты в одну систему. Поэтому в коллекции так чувствуется веянье 80-х: пиджаки с массивными плечами, летящие платья, вариации на спортивные куртки. Дизайнер размышляет о внутренних колебаниях человека, который уже готов к чему-то, но еще не понимает, что именно произойдет. Лиловый и нежно-голубой цвета и небольшие блестящие акценты помогают отразить это состояние. При этом бренд смело подхватывает тренды следующего сезона и представляет классический костюм с бермудами вместо штанов, нежно-сиреневое платье в бельевом стиле и парные рубашки, в которых совмещаются разные ткани.

Фото: пресс-служба

GLOBAL TALENTS: ALVARO MARS (Испания)

Испанский бренд ALVARO MARS впервые представил коллекцию в рамках MBFW Russia. На подиуме – буйство красок и фактур, театральный макияж, классическая музыка. В линейке TEATRO PARADISO были и многочисленные корсеты, и короткие шорты с завышенной талией, и oversize-пиджаки, и рубашки прямого кроя, и обтягивающие комбинезоны – все агендерное и яркое, некоторые модели выходили на подиум "без лица", так что было трудно понять, какого они пола. Дизайнер бренда не скупился на детали, добавляя в свои образы оборки, завязки и прозрачные вставки. Здесь нашлось место пэчворку, цветочному принту, бархату и странным аксессуарам вроде чепчиков и подушек. Все модели выходили на подиум в разноцветных колготках или лосинах, которые удачно оттеняли образы, а пряди, уложенные на лбу моделей в виде колец, лишь добавляли нарочитой театральности. Шоу-стоппером стала модель в платье из красных подушек – и это был действительно запоминающийся финал показа, отражающего новое понимание маскулинности. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

Фото: пресс-служба

AFW presents (Азербайджан)

AYNOOR | Leya Couture | SHAN Couture | Nomad Homme+

AYNOOR

В основе каждого образа – знаменитый принт polka-dot, который старениями дизайнеров приобретает новое звучание. Теперь это не просто горошек черного цвета, это своего рода арт-инсталляция, выполненная в виде круглых прорезей, напоминающих знаменитый паттерн. В новой коллекции можно отметить большое разнообразие образов – от приталенных повседневных платьев до многоярусных сложноскроенных костюмов и casual комбинаций, которые впишутся в гардероб "сильной" девушки. В основе каждого look’a – многоярусные конструкции, которые достигаются с помощью сложных драпировок и многочисленных рюшей. Акцент на талии в виде бантов или двойных инкрустированных ремней привносили ноту женственности в образы новой весенне-летней коллекции.

Leya Couture

Открыла шоу модель, представившая платье в пол нежного розового оттенка, украшенное перьями, бисером и кристаллами. С первого выхода стало понятно, что все шоу — лучшее воплощение нарядов haute couture с их скрупулезным вниманием к деталям и мелочам. Легчайшие материалы, классические силуэты, подчеркивающие плавные изгибы тела, сложные драпировки, большое количество сложных отделок, корсетные вставки и полупрозрачные сексуальные детали лаконично переплетались с ультраженственностью и провокационностью. Нетрудно заметить, что элемент обольщения присутствовал в каждом образе, появляясь то в высоких разрезах, то глубоких декольте, то в оголенных плечах.

SHAN

Игра с формами и материлась стала отправной точкой в коллекции SHAN весна-лето 2020. Геометричные вырезы на топах в виде овалов и кругов, сочетание прозрачных материалов и глиттера, а также нежного кружева и маскулинных силуэтов – игра на контрасте присутствовала в каждом образе. Комбинезоны, коктейльные платья, жакеты и вечерние наряды в пол, достойные красных ковровых дорожек, – все это лаконично переплеталось с кутюрными техниками, основными из которых стали кружевное плетение, богатая отделка бисером и декор в виде массивных бантов, который акцентировал линию талии. Полное отсутствие аксессуаров и украшений не перетягивало внимания на себя, давая возможность рассмотреть каждый созданный образ до мельчайших подробностей.

Фото: пресс-служба

GLOBAL TALENTS: svoboda ravenstvo bratstvo (Франция)

GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo. Французский бренд svoboda ravenstvo bratstvo настаивает, что спортивная одежда может быть вязаной и максимально комфортной. Основными цветами коллекции, представленной на MBFW Russia, стали красный, синий, белый, черный и неоновый зеленый. На подиуме были представлены вязаные олимпийки, жилетки, укороченные брюки, велосипедки, многослойные юбки из кружева, пальто прямого кроя, велюровые костюмы – они играли по-новому за счет интересного сочетания цветов и принта. Логотип был в почете, так что его было невозможно не запомнить – буквы "СРБ" украшали многие изделия. Вязаные вещи сочетались с прозрачными легкими брюками и рубашками из кружева. Интересные акценты – кайма из кружева на коротких шортах и широкие шарфы с крупным логотипом. В рамках показа на подиуме появилась возрастная модель – гости встретили его аплодисментами.

Фото: пресс-служба

Sardinia Glam (Италия)

Совместный показ итальянских дизайнеров объединил на одном подиуме такие имена, как Paola Sailis, Atelier Marinella Staico, Roberto Luigi Bortolussi, Atelier Dina Pinchuk, De.Ma creazioni, Natali и Luca Cosseddu.

Большинство образов – воплощение пресловутой итальянской "красивой жизни" в сочетании с народными мотивами и паттернами. Уже первое шоу-презентация настроила нас на определенный романтичный лад, который и стал основополагающим во всей презентации. Каждая из представленных коллекции состояла из 5 образов, что привносило некоторую камерность всему происходящему в зале. Пышные подолы, корсеты, цветочные мотивы, сочетание вязаных деталей и струящихся тканей и сочная палитра цветов, варьировавшаяся от черной классики до нежных пастельных тонов голубого и розового. Особого внимания заслуживает финальный выход модели на показе Luca Cosseddu, которая представила кутюрное платье, напоминающее русалочий хвост со спущенными плечами и сложным декором.

Фото: пресс-служба

GLOBAL TALENTS: Femme de Mars (Бельгия)

Коллекция Femme de Mars ("Женщины с Марса") стала настоящим манифестом сильной женщины. Воинствующий характер читался с первого образа – модель вышла на подиум в ярко-алом платье с сетчатой драпировкой и в маске с блестящими подвесками. Total white, фуксия, черный и пыльный беж стали основными цветовыми решениями дизайнера. Коллекция вдохновлена образом восточной женщины, которая никогда не теряет своей индивидуальности, поэтому особенно важными становятся такие детали, как медная фурнитура, невесомая парча и скрывающие глаза маски. Для смелых образов дизайнер выбрала бархатные бра, для повседневных – лаконичные комбинезоны и платья-блейзеры. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

Фото: пресс-служба

BÁKHTIN

Если прошлая коллекция была посвящена стилю панк, то эту смело можно отнести к альтернативному року – на что и указывает принт. На показе бренда BÁKHTIN модели с взъерошенными волосами под музыку заявленного направления представили костюмы с двубортными пиджаками, кожаные плащи, пальто, комбинезоны и платья на одно плечо. Здесь было много кожи и принтов – самым ярким, пожалуй, стал "замощенный" журнал Cool. Основные цвета коллекции – черный и красный. Дизайнер бренда играет с представлением классического костюма: добавляет прозрачные вставки и вырезы. "Занимайтесь любовью, а не войной" – как девиз этой коллекции. Честные, простые и яркие вещи подойдут тем, кто его разделяет. В завершение показа на подиум вышла модель в свадебном платье, "усыпанном" письмами, а главным аксессуаром в ее образе стал букет. В показе также приняла участие возрастная модель.

Фото: пресс-служба

JULIA DALAKIAN

Настоящим торжеством женственности стала коллекция HUMAN NATURE Юлии Далакян. Одноименный бренд является регулярным участником Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В новом сезоне весна-лето 2020 дизайнер по-прежнему отдает предпочтение подчеркнутой сексуальности и элегантности. Игра с кроем изделий, сочетания цвета и фактуры задают настроение, а такая одежда удачно впишется в любой гардероб. Комбинезоны с экстремальными декольте вместе с кардиганами всевозможной длины и формы подходят как для деловой встречи, так и для светского раута. Натуральный шелк, органза, костюмная ткань – все это благодаря крою выигрышно подчеркивает достоинства фигуры. Разнообразие цветовой гаммы, всевозможные контрастные сочетания, горох и полоска подойдут женщинам любого возраста. Комбинация черного и желтого, серебра и золота, розового и красного игрива и в то же время лаконична. Юбки и топы украшены бахромой и воланами. Макияж у моделей максимально естественный, а прически аккуратные: гладкие волосы зачесаны назад, либо собраны в хвост. Объемность за счет летящих силуэтов, вышивка бисером и спортивные элементы – это и комфорт, и женственность. Коллекция HUMAN NATURE подходит современной энергичной героине, любящей красоту и ценящей удобство.

Фото: пресс-служба

PRESENTATION | ARUT MSCW

Неон, знаменитые поп-ритмы и мягкий красный свет – так встретили зрителей на презентации коллекции ARUT MSCW. Дизайнер остался верен основному посылу бренда – "Discotheque couture" ("Кутюрная мода дискотеки") – и создал наряды в лучших традициях 50-х. Элегантные силуэты, голливудские локоны, атласные драпировки, перчатки из бархата переносят в атмосферу середины прошлого века. При этом все образы получились фактурными: от дерзких с латексными элементами до ярких из блестящей как диско-шар ткани. Платье в пол, брючный костюм или мини – в этой коллекции есть наряд для любой вечеринки.

Фото: пресс-служба

DANIIL KOSTYSHIN

Второй день Mercedes-Benz Fashion Week Russia завершился показом бренда  DANIIL KOSTYSHIN. Дизайнер не скрывает, что идея коллекции "21" навеяна собственными воспоминаниями. Это было очевидно и во время самого шоу: модели выходили под задорную композицию, а на заднем плане появлялись детские фотографии Даниила. Яркие цвета, полоска, легинсы и лосины, спортивные худи и куртки – это база для нескончаемого количества многофункциональных образов. В коллекции представлены мужские и женские комплекты, но их объединяет настроение шалости и свободы, которое присуще именно детям. Массивные дубленки и пуховики из современных материалов гармонично смотрятся с лаконичными брюками. Финальный проход под всеми известную песню крокодила Гены не только возвращает в детство, но и вызывают улыбку и смех – то, что так необходимо взрослым. В этой коллекции DANIIL KOSTYSHIN раскрывает и показывает себя, историю своей жизни и еще раз подтверждает, что в мире всегда есть место непосредственности и доброте.

Фото: пресс-служба

22 октября 2019, 14:46

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