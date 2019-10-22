Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 2

В столице отгремела Mercedes-Benz Fashion Week Russia. "Дни.ру" рассказывают как это было. Все о показах второго дня – в нашей подборке!



PRANKERS (Южная Корея)

Бренд PRANKERS был создан в 2016 году. Показ новой коллекции превратился в настоящую дискотеку: юные модели зажигали на подиуме под динамичные ритмы поп-музыки. Дизайнер дополнил свои кепки нарядами асимметричного кроя с крупными пайетками и драпировкой из сетки. Для самых маленьких модниц он выбрал пышные юбки и обилие блесток, для девочек постарше – более сдержанную гамму цветов, юбки А-силуэта и oversize с принтованными вставками. Несмотря на обилие деталей, одежда остается комфортной – для дизайнера важен не только блеск и праздничное настроение, но и удобство.

KATERINA KOSHKINA

Коллекция KATERINA KOSHKINA переносит нас в волшебные потусторонние миры и наполнена духом комической Одиссеи будущего. Большое количество кожаных вещей и моделей из латекса, блестящие ткани, мини и ультрамакси, будто соревнующиеся между собой в популярности, а также сверкающие глиттером ткани и яркие цвета, представленные широкой палитрой от рокового красного до насыщенного желтого и черного цветов. Основной упор делается в коллекции на аксессуары: массивные цепи, браслеты, ремни-пояса и карнавальные маски будто переносят нас в мир недалекого будущего, позволяя уже сейчас перешагнуть рамки дозволенного.

PRESENTATION | NOT TODAY

Для дизайнера бренда NOT TODAY тенденции локальной моды взаимосвязаны и замкнуты в одну систему. Поэтому в коллекции так чувствуется веянье 80-х: пиджаки с массивными плечами, летящие платья, вариации на спортивные куртки. Дизайнер размышляет о внутренних колебаниях человека, который уже готов к чему-то, но еще не понимает, что именно произойдет. Лиловый и нежно-голубой цвета и небольшие блестящие акценты помогают отразить это состояние. При этом бренд смело подхватывает тренды следующего сезона и представляет классический костюм с бермудами вместо штанов, нежно-сиреневое платье в бельевом стиле и парные рубашки, в которых совмещаются разные ткани.

GLOBAL TALENTS: ALVARO MARS (Испания)

Испанский бренд ALVARO MARS впервые представил коллекцию в рамках MBFW Russia. На подиуме – буйство красок и фактур, театральный макияж, классическая музыка. В линейке TEATRO PARADISO были и многочисленные корсеты, и короткие шорты с завышенной талией, и oversize-пиджаки, и рубашки прямого кроя, и обтягивающие комбинезоны – все агендерное и яркое, некоторые модели выходили на подиум "без лица", так что было трудно понять, какого они пола. Дизайнер бренда не скупился на детали, добавляя в свои образы оборки, завязки и прозрачные вставки. Здесь нашлось место пэчворку, цветочному принту, бархату и странным аксессуарам вроде чепчиков и подушек. Все модели выходили на подиум в разноцветных колготках или лосинах, которые удачно оттеняли образы, а пряди, уложенные на лбу моделей в виде колец, лишь добавляли нарочитой театральности. Шоу-стоппером стала модель в платье из красных подушек – и это был действительно запоминающийся финал показа, отражающего новое понимание маскулинности. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

AFW presents (Азербайджан)

AYNOOR | Leya Couture | SHAN Couture | Nomad Homme+

AYNOOR

В основе каждого образа – знаменитый принт polka-dot, который старениями дизайнеров приобретает новое звучание. Теперь это не просто горошек черного цвета, это своего рода арт-инсталляция, выполненная в виде круглых прорезей, напоминающих знаменитый паттерн. В новой коллекции можно отметить большое разнообразие образов – от приталенных повседневных платьев до многоярусных сложноскроенных костюмов и casual комбинаций, которые впишутся в гардероб "сильной" девушки. В основе каждого look’a – многоярусные конструкции, которые достигаются с помощью сложных драпировок и многочисленных рюшей. Акцент на талии в виде бантов или двойных инкрустированных ремней привносили ноту женственности в образы новой весенне-летней коллекции.

Leya Couture

Открыла шоу модель, представившая платье в пол нежного розового оттенка, украшенное перьями, бисером и кристаллами. С первого выхода стало понятно, что все шоу — лучшее воплощение нарядов haute couture с их скрупулезным вниманием к деталям и мелочам. Легчайшие материалы, классические силуэты, подчеркивающие плавные изгибы тела, сложные драпировки, большое количество сложных отделок, корсетные вставки и полупрозрачные сексуальные детали лаконично переплетались с ультраженственностью и провокационностью. Нетрудно заметить, что элемент обольщения присутствовал в каждом образе, появляясь то в высоких разрезах, то глубоких декольте, то в оголенных плечах.

SHAN

Игра с формами и материлась стала отправной точкой в коллекции SHAN весна-лето 2020. Геометричные вырезы на топах в виде овалов и кругов, сочетание прозрачных материалов и глиттера, а также нежного кружева и маскулинных силуэтов – игра на контрасте присутствовала в каждом образе. Комбинезоны, коктейльные платья, жакеты и вечерние наряды в пол, достойные красных ковровых дорожек, – все это лаконично переплеталось с кутюрными техниками, основными из которых стали кружевное плетение, богатая отделка бисером и декор в виде массивных бантов, который акцентировал линию талии. Полное отсутствие аксессуаров и украшений не перетягивало внимания на себя, давая возможность рассмотреть каждый созданный образ до мельчайших подробностей.

GLOBAL TALENTS: svoboda ravenstvo bratstvo (Франция)

GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo. Французский бренд svoboda ravenstvo bratstvo настаивает, что спортивная одежда может быть вязаной и максимально комфортной. Основными цветами коллекции, представленной на MBFW Russia, стали красный, синий, белый, черный и неоновый зеленый. На подиуме были представлены вязаные олимпийки, жилетки, укороченные брюки, велосипедки, многослойные юбки из кружева, пальто прямого кроя, велюровые костюмы – они играли по-новому за счет интересного сочетания цветов и принта. Логотип был в почете, так что его было невозможно не запомнить – буквы "СРБ" украшали многие изделия. Вязаные вещи сочетались с прозрачными легкими брюками и рубашками из кружева. Интересные акценты – кайма из кружева на коротких шортах и широкие шарфы с крупным логотипом. В рамках показа на подиуме появилась возрастная модель – гости встретили его аплодисментами.

Sardinia Glam (Италия)

Совместный показ итальянских дизайнеров объединил на одном подиуме такие имена, как Paola Sailis, Atelier Marinella Staico, Roberto Luigi Bortolussi, Atelier Dina Pinchuk, De.Ma creazioni, Natali и Luca Cosseddu.

Большинство образов – воплощение пресловутой итальянской "красивой жизни" в сочетании с народными мотивами и паттернами. Уже первое шоу-презентация настроила нас на определенный романтичный лад, который и стал основополагающим во всей презентации. Каждая из представленных коллекции состояла из 5 образов, что привносило некоторую камерность всему происходящему в зале. Пышные подолы, корсеты, цветочные мотивы, сочетание вязаных деталей и струящихся тканей и сочная палитра цветов, варьировавшаяся от черной классики до нежных пастельных тонов голубого и розового. Особого внимания заслуживает финальный выход модели на показе Luca Cosseddu, которая представила кутюрное платье, напоминающее русалочий хвост со спущенными плечами и сложным декором.

GLOBAL TALENTS: Femme de Mars (Бельгия)

Коллекция Femme de Mars ("Женщины с Марса") стала настоящим манифестом сильной женщины. Воинствующий характер читался с первого образа – модель вышла на подиум в ярко-алом платье с сетчатой драпировкой и в маске с блестящими подвесками. Total white, фуксия, черный и пыльный беж стали основными цветовыми решениями дизайнера. Коллекция вдохновлена образом восточной женщины, которая никогда не теряет своей индивидуальности, поэтому особенно важными становятся такие детали, как медная фурнитура, невесомая парча и скрывающие глаза маски. Для смелых образов дизайнер выбрала бархатные бра, для повседневных – лаконичные комбинезоны и платья-блейзеры. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

BÁKHTIN

Если прошлая коллекция была посвящена стилю панк, то эту смело можно отнести к альтернативному року – на что и указывает принт. На показе бренда BÁKHTIN модели с взъерошенными волосами под музыку заявленного направления представили костюмы с двубортными пиджаками, кожаные плащи, пальто, комбинезоны и платья на одно плечо. Здесь было много кожи и принтов – самым ярким, пожалуй, стал "замощенный" журнал Cool. Основные цвета коллекции – черный и красный. Дизайнер бренда играет с представлением классического костюма: добавляет прозрачные вставки и вырезы. "Занимайтесь любовью, а не войной" – как девиз этой коллекции. Честные, простые и яркие вещи подойдут тем, кто его разделяет. В завершение показа на подиум вышла модель в свадебном платье, "усыпанном" письмами, а главным аксессуаром в ее образе стал букет. В показе также приняла участие возрастная модель.

JULIA DALAKIAN

Настоящим торжеством женственности стала коллекция HUMAN NATURE Юлии Далакян. Одноименный бренд является регулярным участником Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В новом сезоне весна-лето 2020 дизайнер по-прежнему отдает предпочтение подчеркнутой сексуальности и элегантности. Игра с кроем изделий, сочетания цвета и фактуры задают настроение, а такая одежда удачно впишется в любой гардероб. Комбинезоны с экстремальными декольте вместе с кардиганами всевозможной длины и формы подходят как для деловой встречи, так и для светского раута. Натуральный шелк, органза, костюмная ткань – все это благодаря крою выигрышно подчеркивает достоинства фигуры. Разнообразие цветовой гаммы, всевозможные контрастные сочетания, горох и полоска подойдут женщинам любого возраста. Комбинация черного и желтого, серебра и золота, розового и красного игрива и в то же время лаконична. Юбки и топы украшены бахромой и воланами. Макияж у моделей максимально естественный, а прически аккуратные: гладкие волосы зачесаны назад, либо собраны в хвост. Объемность за счет летящих силуэтов, вышивка бисером и спортивные элементы – это и комфорт, и женственность. Коллекция HUMAN NATURE подходит современной энергичной героине, любящей красоту и ценящей удобство.

PRESENTATION | ARUT MSCW

Неон, знаменитые поп-ритмы и мягкий красный свет – так встретили зрителей на презентации коллекции ARUT MSCW. Дизайнер остался верен основному посылу бренда – "Discotheque couture" ("Кутюрная мода дискотеки") – и создал наряды в лучших традициях 50-х. Элегантные силуэты, голливудские локоны, атласные драпировки, перчатки из бархата переносят в атмосферу середины прошлого века. При этом все образы получились фактурными: от дерзких с латексными элементами до ярких из блестящей как диско-шар ткани. Платье в пол, брючный костюм или мини – в этой коллекции есть наряд для любой вечеринки.

DANIIL KOSTYSHIN

Второй день Mercedes-Benz Fashion Week Russia завершился показом бренда DANIIL KOSTYSHIN. Дизайнер не скрывает, что идея коллекции "21" навеяна собственными воспоминаниями. Это было очевидно и во время самого шоу: модели выходили под задорную композицию, а на заднем плане появлялись детские фотографии Даниила. Яркие цвета, полоска, легинсы и лосины, спортивные худи и куртки – это база для нескончаемого количества многофункциональных образов. В коллекции представлены мужские и женские комплекты, но их объединяет настроение шалости и свободы, которое присуще именно детям. Массивные дубленки и пуховики из современных материалов гармонично смотрятся с лаконичными брюками. Финальный проход под всеми известную песню крокодила Гены не только возвращает в детство, но и вызывают улыбку и смех – то, что так необходимо взрослым. В этой коллекции DANIIL KOSTYSHIN раскрывает и показывает себя, историю своей жизни и еще раз подтверждает, что в мире всегда есть место непосредственности и доброте.