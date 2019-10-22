Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День 1

В столице отгремела Mercedes-Benz Fashion Week Russia. "Дни.ру" рассказывают как это было. Итак, День первый!

Специальный показ Slava Zaitsev: "Москва и москвичи"

Специальный показа Вячеслава Зайцева "Москва и москвичи". Маэстро еще раз подтвердил идею, что город – это не только архитектура, но и его жители. Появляющиеся здания вокруг неизбежно отражаются в облике и характере горожан. Под рассказ диктора о "Москве и москвичах" на подиуме появилась модель в красной шляпе и классическом пальто, затем появились силуэтные брючные костюмы как символ нового делового города – Москва-Сити. Клетчатые платья в стиле Людмилы Гурченко из кинофильма "Карнавальная ночь", передающие эталон женственности, и вечерние образы total black с пайетками и стразами, олицетворяющие роскошь Большого театра – все это настоящее признание в любви Москве. После коллективного прохода в завершении первой части перед зрителем появились живые картины ушедшей эпохи, не потерявшие своей актуальности и сейчас. На смену ретроспективе развития города под инструментальную версию Джеймса Бланта "You’re beautiful" на подиум выходили модели в ультра женственных струящихся платьях ярких цветов. 30 элегантных женщин разных возрастов в головных уборах очаровали всех присутствующих. В показе приняла участи модель стильного возраста. В этом сезон 8 домов моды поддерживают тренд на моделей стильного возраста, среди них KRUZHOK, TATA POLINA&DIMA KAMMA, N.LEGENDA, ELENA SOUPROUN, ZA_ZA, BÁKHTIN, GLOBAL TALENTS: SOJI SOLARIN, GLOBAL TALENTS: svoboda ravenstvo bratstvo. В показах этих дизайнеров задействованы участницы программы "Московское долголетие".

БВШД "Дизайн одежды"

Vertigo / Лорин Маи

Daria Bas / Дарья Бас

ATTENTION ATTRACTION / Анастасия Звонова

BUFFISTO / Анна Шмелева

minimal / Ирина Баулина

I OF / Наталья Кошелева

Nomad tribe / Анна Бикчурова

SCS Subconscious / Марина Груздова

U WAY / Инна Кузнецова

HANE / Наталия Весновская

[Mi:] / Мээрим Кайыкова

KD / Кристина Доровская

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся коллективный показ 12 выпускников российской программы "Дизайн одежды. Продвинутый курс" Британской высшей школы дизайна. Начинающие дизайнеры, которые за год обучения прошли путь от проектирования отдельных изделий до создания капсулы, представили свои бренды и коллекции. Единой тематикой всех участников показа стала цитата Анны Черных, куратора программы "Дизайн одежды. Продвинутый курс" БВШД: "Личное, в силу своей природы, всегда содержательнее, чем приведенная к общему виду мировая тенденция. Именно поэтому основной темой итоговых коллекций курса в этом году стала интерпретация глобальных трендов и тем в дизайне сквозь призму личного восприятия". Анна и Владимир Тилинин, дизайнеры и создатели проекта молодых дизайнеров FRESHBLOOD, стали кураторами программы БВШД.

PRESENTATION | OLGA CHERNOSCHEKOVА

Под чеканящий ритм музыки OLGA CHERNOSCHEKOVА представила свою смелую коллекцию "Патриот". Образы в черно-белом цвете с алыми и ярко-желтыми вставками, гигантские плоские шляпы с бахромой до пола, необычные принты в виде глаз и со словом "Нет" подойдут тем, кто не боится экспериментов. Дизайнер показала свое авторское прочтение некоторых образов: например, ангел в костюме из худи и штанов-клеш с массивными ботинками, а баянистом стал татуированный парень в кожаных сапогах по колено и в пиджаке в стиле оверсайз с широкой красной каймой. У Ольги все продумано до мелочей: от неонового маникюра до массивной сумки со змеями. Сама дизайнер не любит публичные выступления и передает свои идеи через одежду. Поэтому Ольга не раскрывает замысла своей коллекции, так как считает, что каждый должен увидеть в ней нечто свое.

БВШД BA (Hons) Fashion

Liliia Kosyreva / Лилия Косырева

Daria Norkina / Дарья Норкина

Kseniya Kuleshova / Ксения Кулешова

Nensi Avetisian / Ненси Аветисян

Ira Druzhinina / Ира Дружинина

Diliara Abaturova-Galimova / Диляра Абатурова-Галимова

Dariya Tanygina / Дария Таныгина

Polina Starygina / Полина Старыгина

Valeriya Radchenko / Валерия Радченко

Sofya Tikhonova / Софья Тихонова

Korinna Polynskaia/ Коринна Полынская

Maria Vaniushina / Мария Ванюшина

Anastasia Vaniushina / Анастасия Ванюшина

Vera Blinova / Вера Блинова

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia лучшие коллекции показали 13 выпускников программы британского бакалавриата BA (Hons) Fashion Design. Это программа высшего британского образования, которая уделяет большое внимание совместным проектам с лидерами fashion-индустрии, например, с Adidas Originals, JNBY, All Saints, TopShop и другими, а у студентов курса есть возможность пройти стажировку в европейских домах мод. Академическая строгость, инновации и техническое мастерство, а также индивидуальность – главные черты британской системы обучения – достигаются за счет нестандартных подходов и неординарных решений.

GLOBAL TALENTS: AWS (AFTER WORK STUDIO, Швейцария)

Швейцарский бренд AWS (AFTER WORK STUDIO), который создали дизайнер одежды Карин Вютрих и графический дизайнер Маттиас Фюрст, не ориентируется на сезонную моду: вне зависимости от погодных условий они стараются комбинировать женственность и элегантность со спортивными элементами и классическими фасонами – так фокус смещается на функциональность. В коллекции, представленной на MBFW Russia в этом году, ведущими цветами стали белый, оранжевый, сиреневый и черный. Выраженная феминность в силуэтах, разрезы, открытая спина, приталенные жакеты, обилие деталей, вроде аксессуаров в виде цепей или графических принтов, асимметрия – все это характеризует дизайнерское понимание свободы в проявлении себя. Здесь нашлось место и оверсайз-жакетам из легкой ткани, и летящим платьям, и ассиметричным юбкам, а дополнительные акценты – сумки с ручкой-кольцом и открытая обувь на массивной подошве – сделали образы моделей цельными. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

KSENIA GERTS

В новой коллекции бренда KSENIA GERTS дизайнер делает акцент на теме zero waste и превращает обрезки ткани с производства в геометричные вставки, которые становятся связующим элементом всей коллекции. Несмотря на разнообразие фактур этих "врезок", бренд сохраняет привычную ему простоту и лаконичность форм: удобные тренчи с акцентом на талии, удлиненные рубашки из плотных материалов и треугольные платки на руку или на шею. Вся коллекция выполнена в сдержанных цветах: антрацитовый, пыльно-розовый, хаки, бежево-желтый, а яркий акцент дизайнер позволяет себе лишь в коралловой обуви, которая сделана из переработанных ананасовых листьев.

GLOBAL TALENTS: CHAIN (Аргентина)

Показ начался с белоснежной комбинации расслабленного кроя, которая и задала тон всем дальнейшим образам новой коллекции от CHAIN. В основе всей коллекции – комфорт, практичность и утилитарность, которые и выводятся на первый план современными дизайнерами. Асимметричный крой, оверсайз-силуэты без намека на перегиб, завязки и всевозможные вставки, позволяющие "подогнать" каждую модель под себя, а также комбинезоны с защипами, огромные карманы и базовые пастельные цвета, которые не перетягивают внимание на себя, позволяя рассмотреть каждый образ до мельчайших подробностей. Особое внимание уделяется игре на контрасте, предлагая как парням, так и девушкам сочетать в одном look’е безразмерные футболки и леггинсы. Не боятся дизайнеры также играть и с агендерностью и амбивалентностью: так, парни носили женственные сарафаны, а девушки – маскулинные блузы. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

Speranza Couture by NADEZHDA YUSUPOVA

Новая коллекция от Надежды Юсуповой получила название Love Me ("Люби меня"), что и отображено в каждом образе весенне-летнего показа.

Speranza Couture by NADEZHDA YUSUPOVA – мистерия волшебства, наполненная магией колористического решения, прозрачных тканей и обильного декора, нашедшего свое отражение в виде сложных ручных вышивках и огромных бантах, ставших главных элементом каждого look’а. Дизайнер не делает ставку на популярный в следующем сезоне минимализм. Напротив, каждый новый наряд поражает своей сложностью идей и великолепием их воплощения. Несмотря на то, что по традиции чистый белый считается главным цветом платья для свадебной церемонии, Надежда не боится идти на эксперименты и в новой коллекции использует различные оттенки – от розового и синего до бирюзового и черного. Не оставляет без внимания дизайнер и тенденцию на рукава-фонарики, которые она лаконично сочетает с приталенными женственными силуэтами. Особого внимания заслуживает финальный наряд невесты: белоснежный цвет, широкая юбка, пышные рукава и акцент на талии звучали своеобразным аккордом в череде образов, созданных Speranza Couture by NADEZHDA YUSUPOVA.

GLOBAL TALENTS: LITICHEVSKAYA (Германия)

Коллекция SPUTNIK – это одежда, в которой переосмыслены идеи конструктивизма и авангардизма. Берлинский бренд LITICHEVSKAYA Сони Литичевской представил линейку, основными цветами которой стали белый, красный, желтый, оранжевый и синий. Игра с геометрическими фигурами, нашивки, молнии – все это вкупе дает эффект полноценной картины, нанесенной на чистый холст. В коллекции много комбинезонов (и женских, и мужских), широких брюк с накладными карманами, укороченных водолазок и ремней. Из принтов – ракеты, самолеты и спутники, а на футболках красуется название коллекции. Держащие форму, грубоватые, но удобные и модернизированные вещи отлично впишутся в гардероб человека, который хочет самовыразиться. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

PRESENTATION | KAZÁKI

Молодой концептуальный бренд, который выставляется в рамках MBFW Russia, в основе ДНК которого – бунтарство и провокация, призванные в первую очередь раскрыть истинные чувства и эмоции. Кожа стала ключевым материалом, которые дизайнеры использовали при создании образов новой коллекции. Кожа появилась как на пуховиках и тренчах, так и на аксессуарах, например, ремнях или сумках.

Пуховики с цветной подкладкой, дополненные утилитарными жилетками и практичными джинсами, бунтарские тренчи, приталенные косухи, маскулинные костюмы свободного кроя, бомберы и спортивные брюки – все это подойдет не только на весну-лето, но и на осень и зиму, что еще раз подчеркивает разноплановость бренда. Что касается цветового исполнения, и здесь дизайнеры не стали экспериментировать, взяв за основу привычные цвета – темно-синий, красный, белый и черный.

ODOR

Весенняя коллекция ODOR – это рассказ о любви и трагедии, о чистой и невинной молодости среди жестокости. Дизайнер Никита Калмыков отражает этот контраст в своей одежде: прозрачные ткани пастельных тонов против плотного, почти брезентового хлопка, сочетание винтажных кружев "ришелье" с тяжелой металлической фурнитурой и деталями кителей. Босоногие и по-детски румяные модели так похожи на детей, которые только вернулись с прогулки. Но по черной парче и плащам из тяжелой ткани мы понимаем, что беззаботное время для них уже подошло к концу. Нежная французская музыка и кадры из документального фильма про мальчика, которого война застала в расцвете юности, помогают создавать нужную атмосферу.

Julia Dilua

Показ дома моды Julia Dilua начался с настоящего сказочного зачина, затем на подиуме появилась мировая дива из Австралии Пирукуа, которая исполнила песню "Русская душа", а плавным переходом к дефиле стало выступление театра танца "Гжель". Обратившись к русской народной традиции, Джулия воплотила в своих изделиях наш фольклор и колорит. Шубы всевозможной длины, накидки, болеро из меха рыси, горностая, соболя и норки завораживали. Были представлены и нетипичные фасоны – бомберы и укороченные куртки. Яркие цвета смягчались пастельными тонами, монохромные образы разбавлялись животным принтом (дизайнер выбрала леопардовый принт для расстановки акцентов). Каждый образ был завершен меховым головным убором – кокошником или ободком.