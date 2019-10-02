В Петербурге завершился Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

Прощание с Марком Захаровым Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Среда 2 октября
Лента новостей
19:35
В Удмуртии нашли бездомного верблюда
18:40
Подробности нападения "меченосца" на училище в Финляндии
18:04
Маркл оконфузилась после разлуки с мужем
17:56
Водителей могут освободить от штрафов в непогоду
17:29
"Спелись": дочь и молодая зазноба Виторгана стали подругами
17:20
Путин готов спасти Украину от холодной зимы
17:16
"Откуда вы это взяли?": Путин отчитал американского журналиста
16:56
Заговорившей о приличиях Хилькевич припомнили участие в эротических съемках
16:49
Необычное фото с Крымского моста смутило народ
16:44
Галкин неожиданно сел на странную диету
16:42
"Что за ребетенок?": Лобода заинтриговала нежным снимком с малышом
16:30
Куда сходить в Москве: афиша c 4 по 10 октября
16:19
Рудковская увезла малолетнего сына работать в Италию
16:17
"Забыли в тюрьме": брошенного за решетку Порошенко ждет страшная участь
16:09
"Гостевой брак?": Брежнева отреагировала на слухи об изменах мужа
15:57
Директор Заворотнюк высказался о возвращении актрисы в телешоу
15:36
Соцсети затянули: похоронам Захарова Пугачева предпочла развлечения в интернете
15:34
"Как фольга": известную модель отчихвостили за образ на свадьбе
15:19
"У меня еще один сын!": 89-летний Краско сделал сенсационное признание
15:15
Володин назвал дату первого чтения проекта бюджета
15:00
"Через день я стал употреблять наркотики": Гуф рассказал о начале романа с Топурией
14:48
Актер из фильма "А если это любовь?" умер после продолжительной болезни
14:42
"Это осознанная пауза!": Джанабаева поделилась самым сокровенным
14:34
Пугачеву в мини-платье облобызали с головы до ног
14:34
Погибнут миллионы: в США пришли в ужас от угрозы из России
14:22
Москвичка умерла после пластики груди
14:08
Хабалка Тимошенко унизила жителей Донбасса
14:04
Чурикова ошеломила россиян необычным образом
14:04
"Вот и сказочке конец": Костенко высказалась о разводе с Тарасовым
13:54
Шоумен не отец? Сын Алибасова закричал после обнародования результатов ДНК-теста
13:46
Госпереворот в США: сделано заявление об отстранении Трампа
13:42
Российские пограничники открыли огонь по северокорейскому судну
13:33
"Вот и вся магия": участников нового сезона "Битвы экстрасенсов" вывели на чистую воду
13:19
Загадочное исчезновение Лукашенко озадачило белорусов
13:17
В Нидерландах вспомнили о роли Украины в крушении MH17
13:04
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город (видео)
12:56
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
12:51
Дорого заплатят: взбешенный принц Гарри встал грудью за оплеванную Маркл
12:46
Москвичей предупредили о резком похолодании
12:33
Иссохшая Селин Дион пошла на крайние меры ради молодого альфонса
12:14
51-летняя Кабо восхитила народ пикантными снимками
12:11
Изворотливый Зеленский пошел на обман Путина
11:59
Знаменитый певец скончался в возрасте 80 лет
11:47
"Серьезные проблемы со здоровьем": вскрылась причина исчезновения известной певицы
11:37
В Череповце пенсионерку обманули на 7 миллионов рублей
11:34
Американская супермодель спихнула с подиума неожиданную конкурентку (видео)
11:29
"Мисс Бумбум-2019": найдена обладательница лучших в мире ягодиц
11:11
Зеленский довел до истерики неуравновешенного Порошенко
11:07
Самые дешевые туры осени
11:06
Похудевший Семчев рассказал о симпатии к девушкам с аккуратной зоной бикини
11:03
Водитель сгорел заживо: под Петербургом легковушка столкнулась с автобусом
11:00
"Поэтому я и жива": пережившая рак Сурганова дала дельный совет умирающей Заворотнюк
10:47
Не вызывает рак: опровергнута теория о пагубном влиянии мяса
10:31
Мертвую Началову оплевали из-за истории с наркотиками
10:30
"Дай Бог вам и вашим семьям все это обойти": Запашный сделал обращение из больницы
10:29
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
10:05
Ургант грязно выругался в эфире Первого канала
10:02
"Не чувствовала себя в безопасности": Джоли шокировала неожиданным признанием
09:50
Умер автор музыки к фильму "Мимино"
09:33
Канделаки откровенно о сексе с известным футболистом
09:22
Есть пострадавшие: в Химках загорелась квартира
09:05
Во Владивостоке мужчина забил кондуктора до смерти
09:01
Обнародована подноготная скандала Эрнста и Собчак
08:59
На пути к войне: Зеленский пошел по стопам Януковича
08:43
В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов
08:35
Опозоренного Малахова заставили каяться в "Прямом эфире"
08:23
Замгендиректора "Аэрофлота" задержали по подозрению в мошенничестве
08:16
"Оденься!": Кожевникова в соблазнительном наряде обескуражила россиян
08:15
"Хватит": Пугачева не выдержала страшных унижений
08:08
70-летний народный артист России тайно женился
08:00
"Нагло врет": умирающая от рака Заворотнюк получила оплеуху
06:30
Сядет в американскую тюрьму: неожиданный поворот в деле Порошенко
06:04
Бросил жену и умирающую дочь: почему Топурия закрывает глаза на гнилое нутро нового возлюбленного
04:16
Циничные подонки зарабатывают на горе Заворотнюк миллионы
02:35
В клипе Наташи Королевой нашли тайный смысл после истерики на Украине
23:56
"Нос картошкой, губы лошади": мать пришла в ужас от изуродовавшей себя Рапунцель
21:59
Названа внезапная причина жесткого кризиса в отношениях Брежневой и Меладзе
21:51
Вот-вот родит: беременная любовница Тимати снялась в нижнем белье
21:49
Под Петербургом внедорожник насмерть задавил женщину
21:38
Не хуже Лазарева: Маликов о рождении еще одного ребенка
21:37
Вооруженный мужчина напал на жителя Удмуртии
21:26
Житель Кузбасса нашел боеприпасы на берегу реки
21:26
"Уйдут годы": ушлый Порошенко крупно подставил наивного Зеленского
21:21
В Москве двух мужчин ранили ножом из-за девушек
21:02
В Ставрополе медработник бросил инвалида на улице
20:43
"Моя маленькая копия": Темникова поделилась снимками с подросшей дочерью
20:35
Округлившийся живот 18-летней внучки Ротару стал сенсацией
19:53
В Башкирии пьяный дебошир угрожал убийством малолетним внукам
19:14
"На дне морском": Свиридова оторопела из-за пропавшего Крымского моста
19:01
"Красавчик": россияне обомлели от подросшего сына Королевой
18:50
Не в силах выйти: под Москвой больная женщина заперлась в своей квартире
18:09
"Мне ******* на вас!": хамская выходка Боярского стала шоком
18:01
Киев принял неожиданное решение
17:56
"Такие замуты происходят постоянно": рыжий из "Иванушек" высказался романе Ходченковой и Слепакова
17:33
Путин мастерки ответил на провокацию Грузии
17:31
Календарь красоты на октябрь
17:22
"Потом я бросил": Шепелев стыдится пристрастия к виртуальным забавам
17:07
Под колесами электрички в Подмосковье погиб человек
17:06
Шансов нет: на забитом Порошенко поставили крест
17:04
Раскрыт хитрый план Украины по Донбассу
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Печальные последствия": Зеленский бросает Украину на растерзание США
Фаворитка Градского объяснила козни Лолиты женской ревностью
Близкий человек всадил нож в спину Порошенко
Департамент капремонта обновил исторический дом в Замоскворечье
Половой гигант Настя Рыбка поделилась изумлением из туалета
"Я жду тебя, моя богиня": Семенович призвала пышек потрясти формами на камеру
Пресс-релизы

В Петербурге завершился Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

Фото: Пресс-служба
В Санкт-Петербурге завершился крупнейший в Европе Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2019, собравший более 600 ведущих лидеров отрасли из России и Европы. Форум проходил с 26 по 27 сентября.
поделиться

Мероприятие традиционно стало площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием и новыми вызовами коммуникационной индустрии, а также обмена опытом на основании лучших мировых кейсов в области PR, маркетинга и рекламы. Организатором Baltic Weekend 2019 выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

В этом году форум посетили более 600 ведущих специалистов в области коммуникаций из 19 городов России и 12 стран. "Baltic Weekend – это уже сформировавшийся бренд в области коммуникаций. Каждый год мы бьем рекорд по количеству зарегистрированных делегатов, – в этом году форум собрал 603 делегата. Среди участников многие приехали к нам в первый раз. Состав спикеров обновился на половину. Мы все время ищем новые лица и свежие кейсы", – отметил генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.

Важным событием первого дня стала презентация проекта Superbrands в России. Superbrands – это международная премия в области брендинга. Премия существует уже более 25 лет и награждает бренды в 90 странах мира.

Основные критерии оценки: доминирование бренда на рынке, лояльность клиентов и общественное признание. Оператором премии в России стало агентство SPN Communications.

Уже во второй раз на Baltic Weekend прошла очная защита финалистов PROBA Awards в номинации "Специалист года". В этом году за звание лучшего пиарщика поборолись: Игорь Иванов, руководитель по внешним коммуникациям "СТС Медиа", Олег Полетаев, директор по коммуникациям "Цифровая экономика", Анастасия Хутько, руководитель группы по внешним коммуникациям и развитию бренда EY и Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever.

Самой горячей частью первого дня стала авторская сессия Сергея Минаева – "Медийные войны: Фронт без линии фронта". Секция прошла при поддержке компании "МегаФон". В качестве спикеров дискуссии выступили топовые ньюсмейкеры и лидеры мира медиа: публицист Александр Цыпкин, сооснователь Baza Никита Могутин, главный редактор Snob.ru Ксения Чудинова, директор по развитию медиа Rambler Group Владимир Тодоров и главный редактор интернет-издания "Фонтанка.ру" Александр Горшков.

Спикерами поднимались такие важные темы, как то, что в России до сих пор не существует института репутации, что является серьезной проблемой, медиавойны перестали быть просто войнами, теперь они похожи на медиасражения, творчество и PR могут работать вместе, но только если это не плохо подготовленное творчество.

Вечером 26 сентября в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа прошла XX юбилейная церемония награждения победителей международной премии в области развития связей с общественностью PROBA Awards. В этом году конкурс собрал рекордное количество заявок – более 360. Участники соревновались в 14 номинациях.

Впервые в истории премии была учреждена номинация "Выбор Государственного Эрмитажа", в которой победил проект от ТРЦ "Галерея". Лучшим PR-специалистом года стала Ирина Бахтина. Лауреатом в номинации PROBA Award for Lifetime Achievement, за неоценимый вклад в развитие отрасли, стал публицист Александр Цыпкин. С полным списком победителей премии можно ознакомиться на официальном сайте.

Еще одной ключевой темой Baltic Weekend 2019 стала информационная поддержка национальных проектов, которой была посвящена панельная дискуссия второго дня форума "Национальные проекты и барьеры в коммуникациях: как их преодолеть". Модератором секции выступила Лана Самарина, заместитель главного редактора ТАСС.

Своими взглядами и рекомендациями поделились: Алексей Гореславский, заместитель главы управления общественных проектов Администрации Президента РФ, Максим Филимонов, управляющий директор по внешним связям и коммуникациям РЭЦ, Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ, Евгений Новиков, пресс-секретарь Минкомсвязи РФ, Андрей Самохин, старший вице-президент, руководитель блока маркетинга и коммуникаций ВЭБ.РФ.

В рамках дискуссии было представлено исследование РАСО, посвященное массовым коммуникациям национальных проектов в госзакупках. Основной тезис секции – хватит продвигать нацпроекты как "напроекты", "нужно продвигать мечту".

Кроме того, за два дня форума прошло шесть круглых столов, посвященных актуальным вопросам, последним трендам и эффективным инструментам. В первый день форума эксперты обсудили, что делать, если вам бренд попал в кризисную ситуацию, как пиарщику удержать баланс личной и корпоративной позиции, чем может быть полезен коучинг для PRa.

Во второй день состоялись круглые столы, посвященные цифровой реальности и возможностях работать с аудиторией, вопросу создания личного бренда и dream-team, а также роли современных медиа, цифровых платформ и искусственного интеллекта.

Официальный партнер Форума – МегаФон

Генеральный информационный партнер – ТАСС

Генеральный радиопартнер – Business FM

Генеральный телевизионный партнер – Канал 78

Генеральный международный партнер – Sputnik

Генеральный отраслевой партнер – Sostav.ru

Официальный радиопартнер – Эхо Москвы

Официальный междынародный партнер – Cision

Образовательный партнер – MACS

Официальные информационные партнеры – Интерфакс, Сноб, 1st MediaInvest

Информационные партнеры форума – Российская газета, Mediabitch (PR Bee), Дни.ру, SCAN, PR News, Event Live, Business Daily, Live Communications Magazine, HH.ru, ФедералПресс

Ассоциации – Ассоциация менеджеров, АКОС, РАСО, АКМР, IABC, REMA, REPA, АКАР, РАМУ, АКМР, РАЭК, НОАМ, IPR Belarus

2 октября 2019, 19:24

Политика

Хабалка Тимошенко унизила жителей Донбасса
Госпереворот в США: сделано заявление об отстранении Трампа
Загадочное исчезновение Лукашенко озадачило белорусов
В Нидерландах вспомнили о роли Украины в крушении MH17

Шоу-бизнес

Зачитали права: Новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
"Никогда не повторю этот трюк": звезда "Папиных дочек" рассказала о страшных родах
Маркл оконфузилась после разлуки с мужем
"Спелись": дочь и молодая зазноба Виторгана стали подругами

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
Звезды прощаются с Захаровым
Убитую горем дочь сняли на прощании с Захаровым
Никто не забыт: российские кинематографисты показали Белую Лилию Ленинграда
Шоу-бизнес

"Нагло врет": умирающая от рака Заворотнюк получила оплеуху

Народ перестал верить представителям звезды
Шоу-бизнес

Мертвую Началову оплевали из-за истории с наркотиками

Из-за Натальи Бочкаревой досталось многим звездам
Шоу-бизнес

Ургант грязно выругался в эфире Первого канала

Телеведущий ошарашил публику
Шоу-бизнес

"Хватит": Пугачева не выдержала страшных унижений

Исполнительница считает, что нужно остановиться

Гороскоп

Календарь красоты на октябрь
Гороскоп на неделю
Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Каждый имеет право на второй шанс": освободившихся Мамаева и Кокорина взяли под защиту после травли
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки
"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера

Регионы

"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
Русский Север очистят от нелегальных свалок
Повреждение конструкций: жуткие последствия аварии у Крымского моста сняли на видео
Опубликовано видео первого пуска новейшей ракеты "Оникс"
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru