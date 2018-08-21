Учеников приобщают к благоустройству школьных территорий

2 сентября в парке “Зарядье” пройдет Московский международный форум городского ландшафтного дизайна. Тема Форума в этом году – "Эволюция школьных территорий".



Форум посвящен вопросам развития и благоустройства школьных территорий в мегаполисе и превращению стандартного школьного двора в функциональное и современное пространство. Наряду с российскими и зарубежными профессионалами в форуме примут участие московские школьники, которые презентуют свои проекты по преобразованию пришкольных территорий

Московский международный форум городского ландшафтного дизайна пройдет в рамках Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна “Цветочный джем”. В мероприятиях Форума примут участие российские и зарубежные урбанисты, ландшафтные дизайнеры и архитекторы, детские психологи, санитарные врачи, учителя, директора школ, представители Правительства Москвы, а также сами дети и их родители.

Частью Форума станет Салон идей старшеклассников на тему “Эволюция школьной территории“. Оргкомитет конкурса предлагает московским старшеклассникам подключиться к дискуссии профессионалов и представить свои предложения по изменению школьных территорий. Для того чтобы принять участие в салоне, ученики 9-11 класса до 29 августа могут направить свою заявку и презентацию.

“К сожалению, при благоустройстве школьных территорий мнение самих школьников почти никогда не спрашивают. Между тем, школьная территория существует в первую очередь для них. К тому же, современные дети хорошо ориентируются в модных тенденциях, впитывают новые идеи, готовы придумывать что-то оригинальное. Нам кажется разумным предоставить старшеклассникам возможность рассказать о том, каким они хотят видеть пространство, где проводят большую часть своей жизни и быть услышанными”, – рассказали в Оргкомитете фестиваля.

Все полученные презентации рассмотрят эксперты в области градостроительства, ландшафтного дизайна, психологии, здравоохранения. Авторов презентаций, отобранных экспертами, пригласят выступить в рамках Салона идей на Международном форуме ландшафтного дизайна и рассказать о своих проектах представителям Правительства Москвы, системы образования и здравоохранения, профессиональным ландшафтным дизайнерам и архитекторам. Всех участников Салона ждут памятные подарки.

Салон идей станет одним из мероприятий Международного форума, участники которого обсудят важность организации садов на школьных территориях и возможности проведения уроков, спортивных мероприятий, школьных концертов на открытом воздухе в теплое время года.

Зарубежные ландшафтные дизайнеры и архитекторы – Питер Финк (Великобритания), Айн Ярве (Эстония) и Хейди Ханнус (Финляндия) – расскажут об экологической обучающей среде, рассмотрят западный и российский опыт.

Участники Форума обсудят вопросы преобразования пространства вокруг школ, решения, которые помогут сделать простой школьный двор центром притяжения для обучающихся.

Также темой дискуссии станут вопросы инклюзивности в планировании пространств для детей. Главный садовник Ботанического сада МГУ Антон Дубенюк расскажет о “Сенсорном огороде”, который открылся в Аптекарском огороде в середине июля. Этот огород, где можно увидеть, потрогать и даже попробовать разные сорта овощей, является примером создания удобного пространства для прогулок людей с ограниченными возможностями, в том числе слабовидящих. Здесь все сделано для того, чтобы такие посетители могли спокойно гулять и любоваться окружающей природой: большие расстояния между грядками, проходы с пандусами, по которым удобно передвигаться на инвалидной коляске. Также об организации современного инклюзивного образовательного пространства на форуме расскажут психологи и ландшафтные архитекторы.

На форуме рассмотрят и вопросы преобразования пространства вокруг школ, решения, которые помогут сделать простой школьный двор центром притяжения для обучающихся. Биолог, специалист по овощным культурам Виктор Мельников расскажет возможностях “Нескучного огорода” для детей на примере Красного сада в Летнем саду Санкт-Петербурга. Здесь было решено высадить овощи и пряные культуры, которые были популярны в XVIII веке. Среди них, завезенные в Россию во времена Петра Первого, картофель, салат-латук и артишок.

Лекция инженера садово-паркового строительства Игоря Сафиуллина познакомит участников форума с опытом современного переосмысления и преобразования уже сложившихся традиций в озеленении школ, больниц и других социально значимых объектов.

В Оргкомитете фестиваля напомнили, что одним из шагов по преобразованию городского ландшафта руками самих москвичей станет Конкурс любительских цветников, который пройдет 9 сентября на полутора тысячах площадок во всех районах Москвы. Москвичи смогут придумать свой цветник и воплотить его в жизнь (помощь специалистов, растения и инвентарь обеспечат организаторы). Участие в конкурсе – бесплатное, а авторов лучших проектов ждут призы. Площадками Любительского конкурса станут территории столичных школ, а также учреждений культуры, спорта и здравоохранения.



