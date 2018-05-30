XVI благотворительный Венский бал с размахом прошел в Москве

26 мая в самом большом зале Москвы – Гостином Дворе – состоялся Шестнадцатый благотворительный Венский бал в Москве. 2018 год объявлен в России Годом Русского балета – именно этому событию и был посвящен Шестнадцатый Венский бал. Ведущими мероприятия стала известная балерина, народная артистка РФ Илзе Лиепа и президент Российского танцевального союза Станислав Попов.

Венский Бал проводится в Москве начиная с 2003 года. Это не только светское, но и значимое культурное и общественное событие международного уровня – самый крупный и известный бал в России и один из самых масштабных балов в мире. Каждый год на него съезжается около двух тысяч гостей из разных городов и стран, среди которых – известные артисты, политики и бизнесмены.

По традиции, Бал открыли 120 пар дебютантов. После торжественного выхода под знаменитый полонез Карла Цирера они исполнили веселую австрийскую польку. Выступление дебютантов сменили выступления официальных лиц. Перед гостями выступил Президент Парламента Вены Эрнст Воллер, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, зачитавший приветствие мэра Москвы Сергея Собянина.

Самая волнительная часть бала: юные дебютанты и дебютантки закружились в своем первом вальсе, А после традиционной фразы "AllesWalzer!" паркет запестрил яркими платьями – к танцующим дебютантам присоединились гости.

Вместо традиционного оперного гала-концерта зрители увидели балет-гала. В нем принимали участие мировые звезды – прима Большого театра Евгения Образцова, солисты МАМТ Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Сомова, Георги Смилевски и Дмитрий Соболевский. Совершенно незабываемой стала сцена из балета "Щелкунчик", исполненная премьерами Мариинского театра Кристиной Шапран и Тимуром Аскеровым и кордебалетом МАМТ Станиславского и Немировича-Данченко.

Особенным подарком стало выступление двух суперзвездных пар аргентинского танго: чемпионов России и Европы Дмитрия Васина и Сагдианы Хамзиной и чемпионов Европы Кирилла Паршакова и Анны Гудыно.

Венский Бал в Москве – благотворительное мероприятие. В этом году бенефициарами стали фонд Илзе Лиепы "Культура – детям"и фонд "Линия жизни".

Танцевальная программа бала была насыщенной и разнообразной. Оркестры сменяли друг друга. После Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", на сцене играл знаменитый джаз-бэнд Семена Мильштейна "Дэнс-Лэнд". А под самое утро томные румбы, зажигательные ча-ча-ча и самбы гости танцевали под музыку замечательной группы "Семь ветров". Бал продлился до пяти часов утра.

Генеральный партнер Венского Бала в Москве – АО "Газпромбанк".