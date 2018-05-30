VII Благотворительный танцевальный марафон пройдет в Москве

17 июня в Adrenaline Stadium пройдет VII Благотворительный танцевальный марафон "Лучшие друзья" – формат благотворительности, который помогает стереть границы между людьми с инвалидностью и без: здесь и те, и другие танцуют, знакомятся со звездами и веселятся вместе.

В этом году организаторами марафона вновь подготовлена интересная программа: с 12.00 до 20.00 гостей ждут мастер-классы от лучших хореографов страны, конкурсы и выступления звезд эстрады – Глюк’oZa, Владимира Левкина ("На-на"), вокальной группы "Пятеро", Ромади Кагита (участницы проекта "Артист" на "Россия-1"), Ива Набиева (победителя шоу "Успех" на СТС) и многих других.

Танцевальный марафон "Лучшие друзья" – отличный способ весело провести время, избавиться от массы стереотипов и сделать доброе дело. Марафон – это событие, которое при помощи танцев объединяет людей с инвалидностью и без. Здесь ребята с особенностями развития (участники программ фонда "Лучшие друзья") веселятся вместе с гостями и находят новых друзей. Последние шесть лет событие ежегодно собирает несколько тысяч человек – неравнодушных, веселых и активных.

На Марафоне гости учатся танцевать под выступления настоящих звезд эстрады. В течение всего дня популярные хореографы (Евгений Папунаишвили, Алина Шадрина) ведут мастер-классы по разным танцевальным стилям, а известные артисты и музыкальные группы исполняют любимые зрителями песни, общаются и фотографируются с поклонниками.

При этом корпоративные команды крупнейших бизнес-компаний участвуют в увлекательном танцевальном турнире, победитель которого получает награду. Параллельно в зале проводятся арт-занятия и творческие мастерские, а также игры, конкурсы, розыгрыши и активности, которые ведут популярные ведущие: Дмитрий Хрусталев, Надежда Сысоева, Иван Чуйков (RU.TV), Константин Михайлов (радио Maximum) и др.