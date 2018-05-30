В Москве будет больше крутых голов

Этим летом мы увидим много крутых голов. И еще больше – по хештегу #БольшеКрутыхГолов. Он объединит любителей футбола и стильных стрижек – участников движения возглавляет посол бренда Юрий Дудь и поддерживает сеть барбершопов Chop-Chop, предоставляя скидку 50 % всем покупателям шампуней Head&Shoulders.

Что отличает многих знаменитых футболистов и активных болельщиков? Ответ бросается в глаза: смелые стрижки – от гребня-могавка до выбритых узоров. Они притягивают взгляды к любому мужчине – не только на стадионе под прицелом прожекторов и телекамер, но и на вечеринке, на улице или в кафе. А чтобы чувствовать себя уверенно в центре внимания независимо от того, как далеко зашла фантазия при выборе прически, нужны красивые волосы, свободные от перхоти, свежие, с легким мужественным ароматом. Об уходе за волосами и кожей головы позаботятся шампуни из серии Head&Shoulders Men Ultra, о стильной стрижке – барберы из Chop-Chop, а о том, чтобы ее увидели миллионы, – движение #БольшеКрутыхГолов с Юрием Дудем.

Юрий Дудь начинает игру: посол Head&Shoulders призывает показать себя

Видеоблогер, журналист и ведущий Юрий Дудь, будучи послом Head&Shoulders в России, возглавляет движение #БольшеКрутыхГолов для настоящих мужчин, неравнодушных к футболу. Юрий Дудь призывает выразить любовь к футболу, сделав смелую стрижку, и +: "Нас ждет огненное лето, и к нему надо успеть подготовиться. Head&Shoulders Men Ultra идеально заботиться о коже головы, так что можно смело придумывать и экспериментировать. Присоединяйтесь к движению – жду ярких и крутых голов!".

Chop-Сhop отдает пас: модная стрижка на 100 % со скидкой 50 %

Стрижку, которую не стыдно показать всем, сделают барберы из первой в России, а теперь уже крупной международной сети мужских парикмахерских Chop-Chop – партнера движения #БольшеКрутыхГолов. Здесь предложат специально разработанный каталог футбольных причесок или воплотят любую креативную идею. Чтобы получить скидку 50 % на стрижку в барбершопах Chop-Chop по всей России, достаточно купить любой шампунь Head & Shoulders 400 мл и зарегистрировать код с упаковки в чат-ботах MenClub в Viber и в сети "ВКонтакте".

Head&Shoulders Men Ultra забивает гол: чистая уверенность и никакой перхоти

Для свободы самовыражения в прическе нужна свобода от перхоти и дискомфортных ощущений на коже головы. А также красивые, чистые, приятно пахнущие волосы, придающие уверенность в себе и своей внешности. Каждый болельщик и просто стильный мужчина сможет подобрать подходящий шампунь с уникальным активным комплексом ZPT и свежими ароматами из серии Head&Shoulders Men Ultra в специальном "футбольном" дизайне: SPORT FRESH c добавлением освежающей мяты, OLD SPICE с нотками сандала.