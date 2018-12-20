Два Рождества отметят в "Архангельском"

Фестиваль в Архангельском – это путешествие по европейским и русским традициям празднования Рождества. Он напомнит лучшее из того, чем славятся рождественские ярмарки разных стран: будет много света, музыки, угощений, танцев, гуляний и традиционных зимних забав.

Самый оригинальный елочный базар также пройдет в Архангельском. Каждый сможет выбрать для домашнего праздника подходящую елку – классическую или необычную дизайнерскую.

22–23 декабря, "Европейское Рождество"

22–23 декабря 2018 года фестиваль откроет "Европейское Рождество". С первых же минут гости попадут в круговорот праздничных гуляний – их встретят уличные артисты, жонглеры и мимы, сказочные эльфы, парад Санта-Клаусов, шоу барабанщиков и настоящий духовой оркестр.

На "Площади Европы" развернется Рождественская Ярмарка, на которой можно будет выбрать подарки для друзей и близких, елочные игрушки, новогодние украшения для дома, оригинальные десерты и продукты к праздничному столу. Гостям предложат продегустировать национальные блюда, традиционные для рождественского стола европейских стран – чешские трдельники, немецкие штоллены, итальянские паннетоны, испанский туррон и многое другое. В воздухе разольется аромат пряного глинтвейна, марципанов, имбирного печенья и жареных каштанов, без которых просто невозможно представить Рождество в Европе. На интерактивных площадках посетители музея познакомятся с традициями празднования Рождества в разных странах Европы.

В "Резиденции Санта-Клауса" маленьких гостей ждет Рождественский театр с веселой анимационной программой и интерактивными представлениями

"Снежная королева" и "Щелкунчика", которые в игровой форме познакомят детей с классической музыкой так, что она станет их добрым другом на всю жизнь.

Здесь же, рядом с красавицей-елкой, будет восседать Санта-Клаус, к которому можно присесть на колени и загадать свое самое заветное желание.

В Рождественских мастерских научат украшать праздничные венки и открытки, расписывать елочные игрушки, красиво упаковывать подарки и делать традиционные для Европы рождественские поделки. А еще здесь можно будет научиться варить вкуснейший глинтвейн и расписать глазурью имбирные пряники.

На Главной сцене "Европейского Рождества" будут звучать венские вальсы и любимые европейские рождественские мелодии в исполнении хоровых коллективов и кавер-групп. Гостей также ждут испанское фламенко, итальянская опера, французская эстрада и даже настоящий Оркестр волынщиков! Для самых активных пройдут конкурсы и викторины с призами.

А еще гости "Европейского Рождества" смогут посетить выставку сенбернаров и кавалер-кинг-чарльз-спаниэлей. Кавалер-кинг-чарльз-спаниэли – любимцы королей и придворных дам, в свое время были вхожи в любой дворец Европы. Изображения "кавалеров" можно встретить на полотнах Ван Дейка, Тициана, Антуана Ватто и других знаменитых живописцев. Сенбернары – большие добрые псы, которые спасли не одну жизнь в зимних горах. Название Сенбернар (собака святого Бернара) связано с монастырем Св. Бернара в швейцарских Альпах, где таких собак использовали для спасения людей, пострадавших от лавин.

Про горы и зимние виды спорта на фестивале тоже не забыли – будут и Ледяная крепость, и горки, и снегоступы, и обещающая стать хитом тюбинг-карусель.

Сюрприз и интрига праздника – Рождественский квест. Прошедшие его участники получат возможность выиграть призы, среди которых ваучеры на проживание в европейских отелях.

Два дня, 22 и 23 декабря, "Европейское Рождество" будет заряжать праздничным настроением на все новогодние праздники!

6-7 января, "Русское Рождество"

6 и 7 января 2019 года балом в Архангельском будет править "Русское Рождество". С размахом и хороводами, весело и задорно гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, уличные артисты, скоморохи и персонажи русских сказок.

Рождественская ярмарка удивит изобилием оригинальных товаров российских мастеров, а чай из самовара с баранками, блины, кулебяка, сбитень и другие "зимние" угощения никому не дадут замерзнуть и проголодаться.

В "Резиденции Деда-Мороза" в Рождественском театре детей будет ждать любимый герой ярмарочных гуляний Петрушка, который познакомит маленьких гостей со своими друзьями и пригласит в увлекательное интерактивное путешествие в мир классической музыки. Композиции Римского-Корсакова, Лядова, Стравинского и любимые образы героев картин Васнецова создадут атмосферу сказки "Царевна-Лягушка", в которой дети станут не только свидетелями, но и непосредственными участниками настоящих приключений и чудес.

Составление праздничных венков в Рождественских мастерских сменится чеканкой монет, валянием игрушек из войлока, росписью свечей и изготовлением ангелов и снежинок. А те, кто захочет приоткрыть завесу будущего, смогут принять участие в святочных гаданиях.

На Главной сцене пройдет концерт русских народных и популярных песен; самые любимые из них гости споют вместе с артистами. Здесь же состоятся конкурсы с розыгрышами призов.

Характер зимних игр и развлечений тоже сменится – всей семьей можно будет поучаствовать в перетягивании каната, забеге в мешках по снегу или лепке снеговиков. По аллеям парка в эти дни будут ездить деревянные сани, запряженные лошадьми, и все желающие смогут прокатиться под звуки веселых бубенцов. На смену сенбернарам и кавалерам придут собаки других пород – хаски и самоеды, любимцы детей и взрослых, незаменимые спутники человека в тяжелых зимних условиях русской Сибири.

Детей ждет большая анимационная программа от любимых героев русских сказок.

Два дня, 6 и 7 января, "Русское Рождество" будет дарить своим гостям незабываемые моменты дружеского общения и семейного уюта.

24–29 декабря, 3–5 и 8–13 января будут работать общие площадки фестиваля.

График работы фестиваля – с понедельника по пятницу с 12:00 до 18:00; в выходные и праздничные дни с 11:00 до 19:00.



