Объявлен первый рейтинг лучших в ресторанном бизнесе

10 декабря в столичном зале "Градский Холл", в рамках Зимнего фестиваля ресторанных концепций Palmafest с успехом прошел I Форум лидеров фуд-индустрии. Его гостями стали 600 профессионалов: владельцы и управляющие ресторанов, специалисты по PR и HR. В торжественной части Форума был представлен первый в истории "Пальмовой ветви" рейтинг лучших в ресторанном бизнесе и состоялась церемония награждения лауреатов.

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