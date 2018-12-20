Объявлен первый рейтинг лучших в ресторанном бизнесе
Десятки лучших в ресторанном бизнесе составлялись при участии редакторов профильных СМИ, специалистов по кадрам, дизайн-критиков и членов экспертного совета премии "Пальмовая ветвь". В этом году лучшие в индустрии были выбраны в 3-х номинациях: топ-менеджеры, ресторанные интерьеры и PR-кампании года.
10 лучших топ-менеджеров ресторанной индустрии:
10 лучших ресторанных интерьеров
Некоторые лауреаты рейтинга выступили на Форуме в качестве спикеров. Их доклады были объединены общей темой: "Как создать успешный ресторанный проект: концепция, дизайн, продвижение". Гости Форума получили уникальную возможность узнать 20 историй успеха от трендмейкеров индустрии, рассмотреть вместе с ними реальные бизнес-кейсы и обсудить важные для всего профессионального сообщества вопросы. Выступления экспертов проходили в интерактивном стендап-формате, что придало Форуму неформальную, живую и творческую атмосферу.
Особым событием, организованным эксклюзивно для гостей Форума, стал тренд-тур "Ресторанный бизнес в деталях / Главные хиты года". Его участники изучили новый проект ресторатора Алексея Васильчука – фудмаркет "Депо", а также открывшиеся в 2018 году японское бистро J'pan, морской ресторан "Рыба моя", гламурный smart casual BuroTsum и бар с говорящим названием "Вермутерия".
Зимний Palmafest предусмотрел специальную программу не только для тех, кто делает рестораны, но и для их гостей: в течение фестивальной недели, с 10 по 16 декабря, лучшие российские ресторанные концепции десятилетия предлагают специальные меню. Эта совместная акция проходила одновременно в 20 ресторанах – лауреатах премии "Пальмовая ветвь" разных лет – в Москве и Ярославле, Екатеринбурге и Новосибирске, Петропавловске-Камчатском и Ялте.
Интригой Форума стало объявление TOP 100 новых оригинальных ресторанных концепций, реализованных в России в 2018 году. Этот лонг-лист скоро будет представлен широкой публике и станет основой для экспертного отбора финалистов национальной премии "Пальмовая ветвь 2019".
На концерт приедут мировые звезды
Марка мгновенно и навсегда превратила суровую русскую зиму в праздник
Актриса бессовестно симулировала тяжелую болезнь
Они встретились на торжественном банкете
Недавно у известных артистов выявили рак
Болельщики потеряли юную фигуристку