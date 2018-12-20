Объявлен первый рейтинг лучших в ресторанном бизнесе

Важно: Путин общается с журналистами. Online
Пресс-конференция Путина Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Новый год 2019

Самое читаемое

"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о сенсационной связи с Петросяном
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
партнеры
Четверг 20 декабря
Лента новостей
13:04
Известная ведущая живет в машине после тяжелой болезни
13:03
В Волгограде семья с тремя детьми отравилась газом
12:57
Пенсионерка из Ижевска сама назвала мошенникам данные банковской карты
12:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 декабря 2018 года
12:42
Рэпер Гнойный подрался с карликом (видео)
12:38
"Нечего на зеркало пенять": Путин поддел Кудрина в прямом эфире
12:35
Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина
12:32
У Высоцкого нашли пророчество об Украине
12:15
В парке Татарстана нашли обгоревший и обглоданный труп
12:07
Детские игрушки назвали опасными для здоровья
11:52
Вскрылась тайная связь Буша с мальчиком
11:45
Пресс-конференция Владимира Путина. Online
11:45
В Нижнем Тагиле женщину-ветерана пытались выселить из квартиры
11:35
Теннисисткам разрешили снять юбки
11:31
"Мне не стыдно!": Мадонна показала интимный снимок
11:27
Под Вологдой двое мужчин погибли при пожаре
11:27
В таинственном астероиде признали зонд инопланетян
11:23
Обладатель премии "Журналист года" признался во лжи
11:17
Пресс-конференция Путина лишила украинцев разума
11:02
Джоли натравила детей на Питта
10:55
В Омске молодой водитель насмерть сбил пенсионера
10:47
В Нижнем Новгороде BMW сбил шестилетнего мальчика на парковке
10:42
Как быстро похудеть к Новому году
10:39
Под Краснодаром при пожаре погибли пятилетний ребенок с бабушкой
10:33
"Она его убила": друг сделал громкое заявление о смерти Осина
10:22
В ДТП в Ижевске пострадали два человека
10:17
Украинская учительница похвасталась религиозными гонениями на школьников
10:12
Откровенное интервью Ани Лорак после известия о разводе
10:09
Пришедший к детям алкоголик Порошенко возмутил поведением
10:06
Стартовало голосование за "Лучший гаджет-2018"
10:04
Маркл и Миддлтон столкнули лбами перед королевой
09:54
Крид напугал поклонников тревожным видео из больницы
09:54
Овечкин подрался с соперником на льду (видео)
09:48
Самолеты застряли на два дня на Ямале
09:41
В разбитой машине нашли труп пропавшего мужчины
09:30
"Вы в опасности": Кудрявцева выступила с неожиданным заявлением
09:24
В смертельной аварии под Пермью пострадали подростки
09:04
Прогульщица Загитова наплевала на тренировку перед чемпионатом России
09:03
"Будешь вонять в другом месте!": Волочкова пожаловалась на угрозы после рождения ребенка
08:57
На Урале мать до смерти напоила младенца водкой
08:46
"Союз" с экипажем МКС успешно приземлился в Казахстане
08:39
В украинском порту сняли английский корабль разведки
08:28
Врач Кобзона сделал заявление о найденных телах онкобольных
08:26
Российский вулкан выбросил семикилометровый столб пепла
08:24
Пугачева и Путин соединились на юбилее престарелой Волчек
08:18
Озвучены обстоятельства смерти россиянина в тюрьме на Украине
08:02
Из горящей квартиры в центре Москвы спасли ребенка
07:57
Пенсионерка из Хабаровска сдала в полицию 250 тысяч рублей
07:08
Роман с известным певцом выйдет Волочковой боком
06:10
Влюбленных Петросяна и Бузову попросили не обнажаться на публике
00:30
10 главных правил на утро после вечеринки
00:09
Устроившую жуткий погром звезду шоу "Дом-2" погнали в шею
23:02
"Миллионы руки жгут": Шукшина прижала разбазаривающего деньги россиян Малахова
22:02
Медлить нельзя: Порошенко готовит атаку на Крымский мост
21:57
19 человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в Барнауле
21:41
В Москве рецидивист угрожал взорвать банк
21:38
Жаждущей "настоящего мужика" Бузовой предложили воздержание
21:24
Петров и Боширов внесены в санкционный список США
21:22
"Семьи больше не существует": Собчак отправили встречать Новый год с любовником
21:00
Волчек онемела от подлого вранья Хаматовой
20:30
Ученые изобрели лекарство от болезни Стивена Хокинга
20:02
Сати Казанова неожиданно высказалась о родах
19:37
Трамп бежит из Сирии под натиском Путина
19:22
Бортич впервые высказалась о новом любовнике
19:11
Узнавшая о болезни матери Кудрявцева не смогла скрыть эмоций
18:52
Михалков обезумел от любви к известной актрисе
18:38
Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами
18:12
После заявлений сына об ампутации пениса Яковлева захотела стать бабушкой
18:01
Известная теннисистка похвасталась пошлым фото в ванне
17:59
Власти объявили о больших проблемах из-за просевшего Крымского моста
17:22
Обезумевшие от страха украинцы "вычислили" двойника Путина
17:22
Как Госдума завоевала доверие россиян
16:47
США поставили на место трясущегося Порошенко
16:38
В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона
16:37
Какие законы приняла Госдума в осеннюю сессию
16:23
"С детства эрекция": появилось "голое" фото Виторгана после слухов о разводе с Собчак
16:21
Морепродукты "Сахалина" потрясли Москву
16:12
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
15:55
Россиян ждут массовые увольнения в новом году
15:42
Медведеву ткнули носом в досадное поражение
15:31
Аршавин променял жену на молодую стюардессу
15:25
После вульгарной выходки участниц народ собирается сжечь "Дом-2"
15:01
Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма
14:40
Володин назвал задачи Госдумы на весеннюю сессию
14:37
Народный артист Украины погиб при пожаре
14:32
Назначена дата суда Ани Лорак с мужем
14:31
"Страх божий": ютившаяся с бомжами звезда перепугала Корчевникова
14:23
В Таганроге автомобиль вылетел в кювет на скользкой дороге
14:18
Машина сбила школьника под Нижним Новгородом
14:10
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
14:09
Объезжающий аварию внедорожник устроил массовое ДТП
13:56
"Если хочешь поужинать и переспать, так и скажи": Барановская рассказала о любовнике
13:54
Есть жертвы: под Тюменью автобус протаранил грузовик
13:44
Украинцы взвыли после пощечины Соловьева
13:43
Стажера намотало на станок на уральском заводе
13:36
В Казани иномарка сбила ребенка на санках
13:32
С нового года в Москве подорожает проезд
13:30
Найдено важное условие долголетия
13:14
"ЕР" зовет в свои ряды политических лидеров
13:04
Почему Путин не спит до глубокой ночи
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Одряхлевшую Пугачеву выгоняют со сцены
"Уходит от мужа": Собчак сняла обручальное кольцо
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Распустившему павлиний хвост Киркорову сбили корону
Никакого раскаяния: Почему Мамаеву и Кокорину стоит помолчать
Напомаженная Волочкова объявила о рождении второй дочки
Пресс-релизы

Объявлен первый рейтинг лучших в ресторанном бизнесе

Фото: Пресс-служба
10 декабря в столичном зале "Градский Холл", в рамках Зимнего фестиваля ресторанных концепций Palmafest с успехом прошел I Форум лидеров фуд-индустрии. Его гостями стали 600 профессионалов: владельцы и управляющие ресторанов, специалисты по PR и HR. В торжественной части Форума был представлен первый в истории "Пальмовой ветви" рейтинг лучших в ресторанном бизнесе и состоялась церемония награждения лауреатов.
поделиться

Десятки лучших в ресторанном бизнесе составлялись при участии редакторов профильных СМИ, специалистов по кадрам, дизайн-критиков и членов экспертного совета премии "Пальмовая ветвь". В этом году лучшие в индустрии были выбраны в 3-х номинациях: топ-менеджеры, ресторанные интерьеры и PR-кампании года.

10 лучших топ-менеджеров ресторанной индустрии:

  • Анастасия Булгакова (управляющая White Rabbit, "Зодиак", "Сахалин" и др.);
  • Артур Ганагин (генеральный директор сети ресторанов Дениса Иванова, руководитель московского офиса);
  • Мария Горелова (генеральный директор объединенной компании "Рестораны Раппопорта");
  • Инесса Ермишкина (директор учебного центра "Кофемании");
  • Александр Зайцев (генеральный управляющий Maison Dellos);
  • Александр Кожин (экс-операционный директор "Гурме Альянс");
  • Станислав Кошелев (генеральный управляющий Italy Group);
  • Соня Мазетова (генеральный директор Perelman People);
  • Наталья Милеенкова (экс-операционный директор Maison Dellos ,управляющий партнер Pub No Pub);
  • Михаил Петухов (управляющий партнер Группы компаний Аркадия Новикова – Vogue Café, Valenok, "Магадан", "Страна, которой нет" и другие проекты).

Фото: Пресс-служба

10 лучших ресторанных интерьеров

  • "Белуга" (Анастасия Панибратова);
  • "Восход" (Sundukovy Sisters);
  • "Горыныч" (Наталья Белоногова);
  • "Сахалин" (дизайн-бюро "Геометрия");
  • "#СибирьСибирь" ("Архитектурное бюро Пергаева");
  • Community (Sundukovy Sisters);
  • Insight (Андрей Цыганков);
  • Prosecco Bar, Пятницкая (Валерий Лизунов);
  • Ruski (дизайн-бюро Megre Interiors);
  • Twins Garden (Екатерина Вальц).
  • 10 лучших PR-кампаний года:
  • Бренд "Рестораны Раппопорта" (агентство "Аппетитный маркетинг");
  • Ресторан "Владивосток 3000" (пиар-директор Елена Радзивилл);
  • Холдинг "Простые вещи" Ирины Ходзинской (агентство Vizluv);
  • Ресторан Bjorn (агентство PRoFood);
  • Black Star Burger (Юрий Левитас и Black Star Inc);
  • Ресторана Doctor Whisky (продюсерская студия IF Studio Production);
  • Italy Group и интерактивный пиар-проект Taste Project;
  • Twins Garden (агентство PRprosto);
  • White Rabbit Family (Борис Зарьков и его команда);
  • Ресторан ZUMA (маркетинг-директор Алена Круппа-Анненкова).

Некоторые лауреаты рейтинга выступили на Форуме в качестве спикеров. Их доклады были объединены общей темой: "Как создать успешный ресторанный проект: концепция, дизайн, продвижение". Гости Форума получили уникальную возможность узнать 20 историй успеха от трендмейкеров индустрии, рассмотреть вместе с ними реальные бизнес-кейсы и обсудить важные для всего профессионального сообщества вопросы. Выступления экспертов проходили в интерактивном стендап-формате, что придало Форуму неформальную, живую и творческую атмосферу.

Особым событием, организованным эксклюзивно для гостей Форума, стал тренд-тур "Ресторанный бизнес в деталях / Главные хиты года". Его участники изучили новый проект ресторатора Алексея Васильчука – фудмаркет "Депо", а также открывшиеся в 2018 году японское бистро J'pan, морской ресторан "Рыба моя", гламурный smart casual BuroTsum и бар с говорящим названием "Вермутерия".

Фото: Пресс-служба

Зимний Palmafest предусмотрел специальную программу не только для тех, кто делает рестораны, но и для их гостей: в течение фестивальной недели, с 10 по 16 декабря, лучшие российские ресторанные концепции десятилетия предлагают специальные меню. Эта совместная акция проходила одновременно в 20 ресторанах – лауреатах премии "Пальмовая ветвь" разных лет – в Москве и Ярославле, Екатеринбурге и Новосибирске, Петропавловске-Камчатском и Ялте.

Интригой Форума стало объявление TOP 100 новых оригинальных ресторанных концепций, реализованных в России в 2018 году. Этот лонг-лист скоро будет представлен широкой публике и станет основой для экспертного отбора финалистов национальной премии "Пальмовая ветвь 2019". 

20 декабря 2018, 08:12
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 декабря 2018
просмотры: 123

Два Рождества отметят в "Архангельском"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 декабря 2018
просмотры: 123

Лучшие компании удостоились Премии "Время инноваций"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 декабря 2018
просмотры: 123

В Москва-Сити пройдет благотворительный показ Art&Fashion Show

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 декабря 2018
просмотры: 123

Джиган подарит машину случайному человеку

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 декабря 2018
просмотры: 123

В Сколково прошел научный фестиваль для всей семьи

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 декабря 2018
просмотры: 123

Абу-Даби дарит путешествие в Эмираты семьям с детьми

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 декабря 2018
просмотры: 123

Итоги Foodshow 2018: события, новинки и звезды фестиваля

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 декабря 2018
просмотры: 123

Группа "Кватро" отпразднует 15-летний юбилей в Кремле

На концерт приедут мировые звезды

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 декабря 2018
просмотры: 123

Юрий Николаев отметит юбилей на сцене Крокуса

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 декабря 2018
просмотры: 123

Бренд Misha Combearzon отметил свой первый юбилей

Марка мгновенно и навсегда превратила суровую русскую зиму в праздник

567

загрузить ещё

Политика

Какие законы приняла Госдума в осеннюю сессию
Горбачев вступил с Путиным в спор о ракетах
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Чиновники Лукашенко крупно опозорились

Шоу-бизнес

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
Чудовищные подробности смерти отца Александра Малинина
"Мне не стыдно!": Мадонна показала интимный снимок
Джоли натравила детей на Питта

Проишествия

"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Волчек онемела от подлого вранья Хаматовой

Актриса бессовестно симулировала тяжелую болезнь
Шоу-бизнес

Маркл и Миддлтон столкнули лбами перед королевой

Они встретились на торжественном банкете
Шоу-бизнес

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил

Недавно у известных артистов выявили рак
Спорт

Прогульщица Загитова наплевала на тренировку перед чемпионатом России

Болельщики потеряли юную фигуристку

Гороскоп

Роман с известным певцом выйдет Волочковой боком
Раскрыты сенсационные данные о последних днях Караченцова
Измученному Джигарханяну дали последний шанс
Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину

Фоторепортажи

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами
Расфуфыренный Киркоров затмил свою подружку Лорак
Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе
Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты

Спорт

Медведева подготовила бомбу для Загитовой
Потерявшую мать Тутберидзе довели до слез
"Это точно": больная Туктамышева лишилась чемпионата России
За дебоширов Кокорина и Мамаева пообещали пролить кровь

Регионы

В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Вологде
Есть серьезные риски: объявлено о новых проблемах Крымского моста
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru