XIX-я выставка "Бижутерия от винтажа до наших дней" пройдет на Тишинке

В третью неделю сентября, когда закрывается бархатный сезон и все возвращаются в город, открывается одна из самых любимых горожанами выставок. Редкая москвичка не бывала здесь, на Тишинке, в дни знаменитой “Бижутерии”: выбирать очередные бусы, серьги или браслет под вольный джазовый аккомпанемент, встречаться с друзьями, неожиданно находить настоящие сокровища, разглядывать истинно музейные украшения – это ли не радость?

В сентябрьской выставке примут участие более 150 дизайнеров и коллекционеров из России, Италии, Франции, Великобритании, США, Армении, Беларуси, Украины, Грузии – выбор украшений будет огромным. Центральную площадку займут экспонаты спецпроекта – эффектный "Парад колье" покажет украшения известных коллекционеров, дизайнеров, модельеров. Часть колье из экспозиции можно будет приобрести.



Музейные раритеты на выставке "Бижутерия от винтажа до наших дней" традиционно соседствуют с вполне доступными экземплярами, а цены варьируются от 300 рублей до 100 тысяч рублей. Устроители не ставят стилистических рамок: на всем этаже царит бижутерия антикварная, винтажная, этническая, авангардная, жанровая, в том числе созданная в единственном экземпляре дизайнерами… И да, повести может любому посетителю выставки в поиске украшения своей мечты, а может быть получится выиграть его в лотерею (розыгрыши подарков проходят ежедневно). А чтобы точно не пропустить ничего важного, новости на сайте бижу.москва: перед выставкой здесь появится мультимедийный каталог, представляющий участников и колье из экспозиции спецпроекта.

ПАРАД КОЛЬЕ

Пожалуй, нет украшения столь же роскошного и настолько популярного. Колье носили королевы, авантюристки, кинодивы, оперные певицы, музы, феи и просто красавицы. Слава многих ювелирных домов взросла именно на этом эффектном аксессуаре – достаточно вспомнить колье-passe-partout от Van Cleef & Arpels или серебряные чокеры от Tiffany. Те самые дамы, ради которых мужчины совершали подвиги, развязывали тридцатилетние войны, отрекались от престола или просто вращали земной шар, да, эти дамы носили колье! Достаточно посмотреть на портреты Клеопатры, Елены Прекрасной или Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской (она же, говорят, придумала колье zip – это украшение закрывается на молнию и превращается в браслет).

Чем отличается колье от ожерелья? Все дело в том, что и то, и другое – украшение на шею, но у колье есть ярко выраженная центральная часть. Колье и ожерелья могут быть разной длины, и здесь профессионалы оперируют такими словами, как “коллар”, “чокер”, “принцесса” и “матинэ”. Определенные формы также получили устоявшиеся названия: “пластрон” закрывает собой все декольте, “склаваж” состоит из полоски ткани, на которой закреплены драгоценные камни, вечерняя “ривьера” кажется сверкающим потоком из-за плотно собранных однородных камней, а “фермуар” знаменит тем, что застежка у него спрятана как раз в центральной и самой заметной части колье. Кстати, первый и самый дорогой фермуар – “Алмазный Бант” – носила Екатерина Великая.

Устроители выставки – поклонники великой Бижутерии, поэтому бриллиантов здесь немного (да, в общем-то и сами звезды, как правило, арендуют драгоценности у ювелирных домов ради прохода по красной дорожке), зато есть место украшениям дизайнерским и старинным, с полудрагоценными камнями и из разных металлов, всему тому, что так естественно носить каждый день и каждый вечер.

И среди сотен эффектных украшений, которые будут представлены в "Параде Колье" есть раритет из частной коллекции дизайнера Виктории Тучинской. Вот как описывает свое сокровище дизайнер: "Это было давно. На барахолке в Тбилиси я увидела чудесное серебряное колье с алмазами. Женщина с грустными глазами сказала, что украшение хранилось в ее семье с середины XIX века. И горда добавила: "Мы из рода Чавчавадзе". Времена в Грузии были страшные: ни тепла, ни света, ни денег на хлеб. Уже потом в Москве, я стала искать какую-то историю колье. Оказалось, что оно было подарено российской императрицей дочери князя Александра Чавчавадзе – Екатерине. На акварельном портрете Екатерины, сделанный художником князем Гагариным она в нем изображена. Удачная операция, сделанная вскоре единственному сыну этой женщины и спасшая ему жизнь, – цена этого украшения. Мы стали друзьями с батоно Мэри, а на могилу княжны я всегда кладу цветы, когда бываю в семейной усыпальнице князей Чавчавадзе".

Стоит упомянуть и два антикварных театральных колье из сплава помпоне, приобретенных на аукционе изделий XVIII-XIX веков во Франции, и принадлежащие организатору выставки Марине Смирновой.

Стоимость билета: 200 руб. в дни работы выставки с 15 по 17 сентября.

Для детей до 16 лет – вход бесплатный.