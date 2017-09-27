В парке "Сокольники" пройдет фестиваль "Здоровая осень"

Основным мероприятием на фестивале будет забег, который пройдет на дистанции пять километров под девизом "Бежим от инфекций!".



Фестиваль приурочен к началу сезона вакцинации от гриппа, который продлится по всей России с 1 сентября по 15 ноября 2017 года.

Всех посетителей ждет развлекательно-познавательная программа и призы.

На фестивале будет работать филиал Центра профилактической медицины, где все желающие смогут пройти экспресс-тесты состояния организма "Здоровые цифры здорового человека". По итогам обследования можно будет получить расчет оптимальной массы тела, рекомендации по питанию и физической активности.

Ведущие эксперты научного сообщества расскажут о важности вакцинации и ответят на интересующие вопросы. Также можно будет узнать о современной профилактической медицине, ее потенциале в области профилактики инфекционных заболеваний и, в частности, вакцинопрофилактики. Будут раздаваться информационные брошюры. Также пройдет семинар-тренинг по оказанию первой медицинской помощи и спортивной медицине.

Развлекательная программа для детей будет организована веселыми аниматорами с познавательными мастер-классами и рассказами для детей о том, как правильно быть здоровым.

Начало фестиваля – в 12:00. Регистрация участников забега – в 11:00. Участие и вход в парк "Сокольники" бесплатные.

Организаторами фестиваля являются НП “НАСКИ” и Российское агентство медико-социальной информации.