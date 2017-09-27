Главные мероприятия на InterCHARM-2017

Как соотносятся красота, бизнес и положительные эмоции лучше всего расскажут те, кто объединяет их в одном пространстве. Осенью 2017 года бьюти-событие №1 – парфюмерно-косметическая выставка InterCHARM – подготовила разнообразную и насыщенную программу для всех интересующихся и вовлеченных в индустрию. Дни выставки ознаменуются привычными и абсолютно новыми шоу-программами и бизнес-мероприятиями.

По статистике, около 80% всех соглашений в российской индустрии красоты заключаются на InterCHARM. 25 и 26 октября состоится саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect. Каждый участник Retail Connect сможет найти в сессиях переговоров розничные сети и поставщиков нужных категорий товаров для закупок и поставок и заключить соглашения в рамках саммита, благодаря уникальной системе онлайн-планирования. В программе саммита обсуждение современных косметических трендов, законодательство в косметической индустрии, а также тренинги по повышению эффективности переговоров.

Осенний InterCHARM впервые за последние годы проведет собственный бизнес-форум "Как создать бьюти-бренд". В программе конференции будут рассмотрены все аспекты, необходимые для продвижения косметического бренда – парфюмерного, премиального, натурального и т.д. Участники конференции погрузятся во все этапы продвижения собственного бренда косметики: от искусства сотворения легенды вокруг своих продуктов (storytelling), секретов как создать ажиотаж и wow-эффект до деталей вывода российского бренда заграницу. Темами дискуссий станут также семплинговые сервисы (бьюти-боксы). Слушателям будут представлены самые интересные кейсы, иллюстрирующие успех в запуске бьюти-брендов. Спикерами выступят руководители и маркетологи крупных косметических компаний.

Всем интересующимся перспективным направлением эстетической медицины будет актуальна конференция "Услуги эстетической медицины в России. Анализ рынка: продукт, клиент, перспективы", которая состоится 27 октября. В современном мире технологии и способы продлевать красоту и молодость постоянно совершенствуются, поэтому эстетическая медицина и инъекции красоты стремительно набирают популярность. Какие услуги самые востребованные и как найти контакт с потребителем этих услуг и привести их в свою клинику расскажут ведущие аналитики этой отрасли.

27 октября в рамках выставки пройдет круглый стол "Закулисы натуральной косметики", где будут обсуждаться тонкости состава, сертификации и рынка органической продукции для красоты. Пожалуй, вопрос о косметике, которую можно называть органической и ингредиентов в её составе – является самым спорным в индустрии красоты. Этот спорный и многогранный вопрос и станет предметом встречи.

Одним из самых ярких событий проекта-2017 для мастеров красоты со всей России станет церемония награждения победителей и мастер-классы конкурса "КомандаКрасоты.РФ". Вручение наград лучшим стилистам, визажистам и нейл-мастерам будет сопровождаться россыпью мастер-классов от лидеров мнений. На главной сцене выступят телеведущая и стилист Катя Гершуни, звёздный визажист Мила Клименко и другие профессионалы мира красоты. Партнёрами конкурса выступают "Уральские Авиалинии", которые предоставят авиабилеты в Москву обладателям "золота" во всех номинациях. Авторы лучших работ получат высокотехнологичные смартфоны One plus 3T, а популярные школы и бренды поддержат победителей сертификатами на обучение и продукцией. Сертификаты предоставят школа ногтевого сервиса EMI School, школа визажистов ICONFACE, бренд La Biosthetique.

Помимо этих мероприятий на площадке InterCHARM также пройдут: Школа ногтевого сервиса, Конференция "Водоросли в индустрии красоты и здоровья", Круглый стол "Анализ косметических составов. Миссия невыполнима?", XII Всероссийская конвенция салонов красоты, а также блистательный Финал XXIII Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей.

И конечно же, по многолетней традиции InterCHARM, на стендах участников будут проходить сотни мастер-классов, розыгрышей и "дегустаций" косметических новинок и лидеров продаж.

InterCHARM – красота для всех! Найдите свою красоту 25-28 октября в Крокус Экспо!