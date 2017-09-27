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Международные соревнования "Формула студент" собрали 50 тысяч любителей автоспорта

Фото: пресс-служба
50 тысяч поклонников авто– и мотоспорта пришли 23 сентября на Пушкинскую набережную в Парк Горького на фестиваль "Формула студент". 12 сильнейших студенческих команд из России, Чехии и Эстонии соревновались за "Кубок инженеров", представляя на специально оборудованной трассе сконструированные и собственноручно собранные гоночные болиды. Победителем соревнований стала команда из Москвы FS RUDN Российского университета Дружбы народов. Проекты оценивала международная команда судей с опытом работы на соревнованиях "Формула студент" в европейских странах и России.
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Ричард Крутоф, судья по менеджменту, аэродинамике (Нидерланды): "Я работал в качестве судьи на мероприятиях в Германии и Австрии. В Москве я хочу отметить прекрасную организацию мероприятия. Однако мне хочется, чтобы в будущем было больше участников. В соревнованиях представлены различные команды по уровню подготовки. Есть участники, которые просто великолепно экипированы, у них отличные болиды, и они вполне могут составить серьезную конкуренцию на европейских соревнованиях. Однако есть и такие команды, которым еще предстоит много работы, чтобы выйти на необходимый уровень".

Фото: пресс-служба

Гости фестиваля "Формула Студент" могли также посмотреть выставку ретроавтомобилей и современных тюнингованных спорткаров. Для предпринимателей на территории работал павильон представителей московских автопроизводителей, технопарков и автокластеров. Для родителей с детьми была организована специальная детская зона, где можно было под руководством преподавателей собрать из конструктора собственными руками всевозможные автомобили на различных двигателях – от электрических до водородных. Организатором фестиваля выступил Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города, который формирует систему профнавигации молодежи Москвы. Занятия в центрах инновационного молодежного творчества, детских технопарках, заключение отложенных трудовых договоров, участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах выстраиваются в логическую последовательность подготовки высококвалифицированных специалистов, которые еще в школе начинают осваивать профессии, которые будут востребованы в Москве будущего.

Фото: пресс-служба

Алексей Фурсин, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы: "Любой мальчик хочет почувствовать себя конструктором, а любая тематика, связанная с автомобилями и автоспортом, наверно, самая привлекательная, хоть и опасная. Мне очень понравилось то, что я увидел в детской зоне: ребята могут посмотреть и попробовать себя в качестве юных конструкторов и инженеров. Мы надеемся, что они придут к нам в наши детские технопарки. "Формула студент" – это соревнования не только в спорте, но и в технологиях. Популярность фестиваля растет. Если в прошлом году было 8 команд, то в этом году их уже 12. Если в прошлом году был только один иностранный университет, то сейчас уже два. Поэтому в перспективе мы будем думать над расширением площадки для проведения фестиваля. Мы видим огромное количество посетителей, которые проявили интерес к соревнованиям. У нас были разные площадки, и мы благодарны Парку Горького за то, что он предоставил возможность провести это мероприятие. Для нас это не только активность, но и популяризация инженерных профессий в автопроме".

Фото: пресс-служба

Зрители фестиваля также могли принять участие в бесплатных заездах на картах и посмотреть показательные выступления звезд авто– и мотоспорта. Производитель шин Toyo Tires представил своих пилотов, чемпионов Российской Дрифт Серии, Евгения Ружейникова и Павла Бусыгина. Нескольким счастливчикам удалось прокатиться с ними в дрифт-такси на Nissan Silvia S15 и Toyota Supra! MOTUL и Red Bull организовали показательные выступления спортсменов с трюками на мотоциклах (мотофристайл и стантрайдинг). Гости мероприятия увидели FMX-шоу от команды Алексея Колесникова FMX13.

Фото: пресс-служба

Главной приглашенной звездой мероприятия стал пилот команды SMP Racing и американской гоночной серии IndyCar Михаил Алешин, он продемонстрировал свое мастерство в пилотировании болида на треке.

Михаил Алешин, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing: "Когда я только начинал заниматься автоспортом, такого мероприятия, как фестиваль "Формула студент", у нас не было. Мы только сейчас начинаем замещать международных специалистов российскими, и это одна из главных задач фестиваля. У людей есть возможность применять знания в постройке гоночных машин. Кроме того, благодаря программе развития автоспорта SMP Racing у нас появилось большое количество молодых дарований. Раньше их никто не поддерживал, а сейчас у нас есть программа, которая позволяет выступать на мировом уровне. Через 5–10 лет у нас будет еще больше пилотов и трасс".

Фото: пресс-служба

Победителями соревнований на "Кубок инженеров и конструкторов" среди российских и европейских вузов фестиваля "Формула студент" стали три команды из Москвы.

Первое место заняла команда FS RUDN Российского университета дружбы народов. Главным призом для победителей от компании Red Bull стала поездка на базу "КАМАЗ-Мастер" в Набережные Челны. Специальным призом стала поездка на этап SMP Formula 4 NEZ Championship".

Второе место заняла команда Bauman Racing Team Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

Третье место заняла команда FDR Moscow Московского политехнического университета.

Фото: пресс-служба

Команды, занявшие призовые места, получили ценные подарки от компании MOTUL и сертификаты на углеродные ткани для создания новых моделей гоночных автомобилей от UMATEX Group.

Также подарки победителям соревнований – часы и ценные сувениры – предоставил швейцарский часовой бренд Certina.

Мероприятие завершилось концертом и парадом всех участников соревнований.

Международные соревнования "Формула Студент" проводятся в Москве в четвертый раз. Это масштабный городской праздник автоспорта и науки, главная цель которого – поддержать студенческие проекты, в которых сочетаются креативное начало и технические достижения молодых конструкторов.

В 2016 году фестиваль "Формула Студент" проходил на территории ВДНХ. За кубок турнира боролись восемь команд из Москвы, Белгорода, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Тюмени, а также команды из Индии, которые впервые приняли участие в соревновании. Обладателем Кубка инженеров "Формула Студент" в прошлом году стала команда Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Bauman Racing Team. Во время торжественной церемонии компании московского автопрома подписали отложенные трудовые договоры с одаренными школьниками, которые создали и представили свои инновационные разработки. Мероприятие посетили более 10 тыс. человек.

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