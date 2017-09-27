В Москве пройдет Неделя экологической моды
Впервые на одной из центральных площадей столицы будет создано единое экологическое пространство, включающее в себя все стороны экологического стиля жизни – культурную, природоохранную и потребительскую – от лучших примеров экологического искусства до идеологии восприятия экологических стандартов потребления.
Основные мероприятия в рамках Экологической Недели: Eco Fashion Week/2017, ЭкоЭКСПО, Экомаркет, Сферическое кино, Интерактивный зоопарк, мастер-классы, Молодежный форум и многое другое – весь мир на Манежной площади!
Этика и эстетика, экология и мода, шоу, встречи со звездами, подарки, призы и сюрпризы – всё это ждет гостей Eco Fashion Week/2017!
Дизайнеры-участники EFW’17: PRIMEROVA, Торопова Елена, RASSKAZOFF, Tour En L'air – творческий союз дизайнера одежды Алены Фоминой и художника-ювелира Веры Колесниковой, MARINARIVIERA, Творческий союз дизайнеров одежды Геры Скандал, Полины Голубь и директора модельного агентства Дарьи Булгаковой, LubOVTumanOVa, Московский конкурс Молодых Модельеров, проект Доброделки, Panda Kids совместно с модельным агентством Ti-kids и другие.
Организаторы и партнеры EFW’17: проект RUSECOMODA, Ассоциация высокой моды и прет-а-порте, Неделя моды в Москве, Экологическая Палата России, имидж-агентство ПЕРСОНА, городская газета Green City, LG Electronics, компания Indigira, Союз Байеров России и другие.
Событие пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Правительства Москвы. Вход на мероприятие свободный, вход на показы – по пригласительным.
Уникальные ароматы приглашают отправиться в неповторимое путешествие в Сибирь
Спикеры поделятся секретами успешного бизнеса
Светское мероприятие состоялось в залах Большого царицынского дворца
Зрители окажутся полноправными участниками музыкально-хореографического действия
После нескольких аншлагов в Доме Музыки и Большом Зале Консерватории Bel Suono берет новую высоту
18 октября 2017 года в Москве состоится II Межрегиональный промышленный Форум
Российским спортсменам предстоит сразиться на поле с радиослушателями
Эксперты рассказали как защитить ребенка от физической и психологической травмы
Книга, переведенная на 250 языков, обретет новое воплощение
Гостям представят последние мировые тренды развития социальных инноваций
У звезды "Возвращения Мухтара" были серьезные проблемы со здоровьем
Актриса призналась, что с нее сошло семь потов
Молодой человек пал под натиском силиконовых "бомб"
В соцсетях утверждают, что руководителей регионов начали клонировать