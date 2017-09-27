В Москве пройдет Неделя экологической моды

2017 год – год экологии в России – тематический год, определенный Правительством РФ для активного решения экологических проблем в стране, вопросов охраны окружающей среды и привлечения внимания общественности к этой проблеме. С 18 по 22 октября у стен Кремля – на Манежной площади – состоится масштабное экологическое мероприятие – Российская Экологическая Неделя, центральным Событием которой станет Eco Fashion Week/2017. Мероприятие призвано вдохновить общество на бережное отношение к окружающей среде через эстетику и новые технологии.

Впервые на одной из центральных площадей столицы будет создано единое экологическое пространство, включающее в себя все стороны экологического стиля жизни – культурную, природоохранную и потребительскую – от лучших примеров экологического искусства до идеологии восприятия экологических стандартов потребления.



Основные мероприятия в рамках Экологической Недели: Eco Fashion Week/2017, ЭкоЭКСПО, Экомаркет, Сферическое кино, Интерактивный зоопарк, мастер-классы, Молодежный форум и многое другое – весь мир на Манежной площади!

Этика и эстетика, экология и мода, шоу, встречи со звездами, подарки, призы и сюрпризы – всё это ждет гостей Eco Fashion Week/2017!

Дизайнеры-участники EFW’17: PRIMEROVA, Торопова Елена, RASSKAZOFF, Tour En L'air – творческий союз дизайнера одежды Алены Фоминой и художника-ювелира Веры Колесниковой, MARINARIVIERA, Творческий союз дизайнеров одежды Геры Скандал, Полины Голубь и директора модельного агентства Дарьи Булгаковой, LubOVTumanOVa, Московский конкурс Молодых Модельеров, проект Доброделки, Panda Kids совместно с модельным агентством Ti-kids и другие.

Организаторы и партнеры EFW’17: проект RUSECOMODA, Ассоциация высокой моды и прет-а-порте, Неделя моды в Москве, Экологическая Палата России, имидж-агентство ПЕРСОНА, городская газета Green City, LG Electronics, компания Indigira, Союз Байеров России и другие.

Событие пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Правительства Москвы. Вход на мероприятие свободный, вход на показы – по пригласительным.