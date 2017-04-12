Пасхальные каникулы в Sun Siyam Resorts
The Sun Siyam Iru Fushi Maldives – идеальный отель для семейных каникул. Побалуйте себя в Спа попробовав специально разработанные программы "Egg-xplosive Easter Offers". Спа приготовило и много сюрпризов, например, шанс выиграть несколько подарков, забронировав специально подготовленные к пасхальным каникулам Спа процедуры. Процедуры поражают свои разнообразием и включают в себя ванны и скрабы, обертывания и массажи, а также 15% скидки или специальные предложения на Ваш выбор в меню детского и взрослого спа.
Для детей приготовлены специальные увеселительные мероприятия, включающие самостоятельное создание своих собственных кемпингов и игр, встречу пасхального кролика, который проведёт увлекательное путешествие по острову, в котором детей ждут приключения и, конечно, сладкие подарки. А 16 апреля в ресторане Iru гостей приглашают на пасхальную коктейльную вечеринку с буфетом либо в Waters Edge на дегустацию вина и сыра с пасхальным диджеем.
Olhuveli Beach & Spa Maldives приглашает всех в великолепное спа, которое так же приготовило много специальных предложений и программ исключительно на время пасхальных каникул. Например, процедура, особенно подходящая для подростков, шоколадный массаж, с шоколадным обертыванием и шоколадной ванной. Отель подготовил много и других веселых мероприятий, например, фото-стенд или стрельба пасхальных яиц для детей. Отпраздновать Пасхальный вечер отель приглашает в ресторан Plankton Grill , где отдыхающим предоставят 50% скидки для детей младше 12 лет и абсолютно бесплатное обслуживание детей в возрасте до 5 лет.
Недавно обновленный отель Sun Aqua Vilu Reef Maldives – прекрасное место и для пар и семейного отдыха. Специально для гурманов здесь приготовили потрясающий обед в буфетах Surf and Turf Buffet ресторана Well-Done. Пусть ваши дети получат удовольствие от многих веселых игр, например, пасхальное яйцо или завяжите хвост на пасхальном зайчике и других, не менее очаровательных занятий. Позвольте себе почувствовать чудеса со специальным предложением Восточное пасхальное Шоко или скрабы, шоколадные массажи или обертывания, процедуры, которые закончатся великолепной молочной ванной и горячим шоколадом.
Каждый отель имеет какие-либо свои особенные предложения для гостей, но все программы безусловно веселые, жизнерадостные и разработаны с учетом предполагаемых предпочтений любого отдыхающего и преследуют цель разнообразить Ваше пребывание, наполнить Вас жизненной энергией, обеспечив при этом комфорт и высокое сервисное обслуживание.
Каждый день РИФа настолько насыщен контентом, событиями и спецпроектами, что нельзя пропустить ничего
Проблема культурной грамотности часто становится резонансной темой
Дети сами станут героями своей сказки
Торжественное награждение состоялось в Москве 1 апреля
В церемонии вручения премии CHARMOUS 2017 участвовало более 200 успешных и красивых женщин
Тут и привычная распевность, и актуальный речитатив, типичный для группы фолк-лексикон и живые жаргонизмы нового века
30 марта в Москве состоялась торжественная церемония вручения международной премии Randstad Award-2017
Два знаменитых исторических отеля предложат гостям специальное дегустационное меню
Церемония вручения премии CHARMOUS обещает стать самым стильным светским событием весны
Дети по всей стране смогут выбрать своих кумиров
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир пояснил, что дело тут вовсе не в воспитании
Беглый депутат Рады защитил семью от президента Украины
Счастливое событие в семье известной радиоведущей произошло 13 апреля
Первый канал объявил решение о трансляции конкурса в вечернем выпуске новостей