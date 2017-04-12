Пасхальные каникулы в Sun Siyam Resorts

Отмечайте светлый весенний праздник Пасхи в тропическом раю под названием Мальдивы. Пусть эти пасхальные каникулы станут временем радости и веселья проведенного в отелях группы Sun Siyam. Все отели приготовили специальные предложения и много разных дополнительных сюрпризов, просто забронируйте до 30 апреля Ваш отпуск, причем на любую дату в течении 2017 года, получив незабываемые впечатления и прекрасные воспоминания о неповторимых моментах проведенных с Вашими близкими.

The Sun Siyam Iru Fushi Maldives – идеальный отель для семейных каникул. Побалуйте себя в Спа попробовав специально разработанные программы "Egg-xplosive Easter Offers". Спа приготовило и много сюрпризов, например, шанс выиграть несколько подарков, забронировав специально подготовленные к пасхальным каникулам Спа процедуры. Процедуры поражают свои разнообразием и включают в себя ванны и скрабы, обертывания и массажи, а также 15% скидки или специальные предложения на Ваш выбор в меню детского и взрослого спа.

Для детей приготовлены специальные увеселительные мероприятия, включающие самостоятельное создание своих собственных кемпингов и игр, встречу пасхального кролика, который проведёт увлекательное путешествие по острову, в котором детей ждут приключения и, конечно, сладкие подарки. А 16 апреля в ресторане Iru гостей приглашают на пасхальную коктейльную вечеринку с буфетом либо в Waters Edge на дегустацию вина и сыра с пасхальным диджеем.

Olhuveli Beach & Spa Maldives приглашает всех в великолепное спа, которое так же приготовило много специальных предложений и программ исключительно на время пасхальных каникул. Например, процедура, особенно подходящая для подростков, шоколадный массаж, с шоколадным обертыванием и шоколадной ванной. Отель подготовил много и других веселых мероприятий, например, фото-стенд или стрельба пасхальных яиц для детей. Отпраздновать Пасхальный вечер отель приглашает в ресторан Plankton Grill , где отдыхающим предоставят 50% скидки для детей младше 12 лет и абсолютно бесплатное обслуживание детей в возрасте до 5 лет.

Недавно обновленный отель Sun Aqua Vilu Reef Maldives – прекрасное место и для пар и семейного отдыха. Специально для гурманов здесь приготовили потрясающий обед в буфетах Surf and Turf Buffet ресторана Well-Done. Пусть ваши дети получат удовольствие от многих веселых игр, например, пасхальное яйцо или завяжите хвост на пасхальном зайчике и других, не менее очаровательных занятий. Позвольте себе почувствовать чудеса со специальным предложением Восточное пасхальное Шоко или скрабы, шоколадные массажи или обертывания, процедуры, которые закончатся великолепной молочной ванной и горячим шоколадом.

Каждый отель имеет какие-либо свои особенные предложения для гостей, но все программы безусловно веселые, жизнерадостные и разработаны с учетом предполагаемых предпочтений любого отдыхающего и преследуют цель разнообразить Ваше пребывание, наполнить Вас жизненной энергией, обеспечив при этом комфорт и высокое сервисное обслуживание.



