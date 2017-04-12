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РИФ+КИБ 2017: почему нельзя пропустить ни один день

Каждый день РИФа настолько насыщен контентом, событиями и спецпроектами, что нельзя пропустить ничего. Будь то онлайн-участие или личное посещение РИФ+КИБ 2017.
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19 апреля пройдет открытие форума. Представители отрасли расскажут обо всех главных (и эксклюзивных) цифрах Рунета.

Ключевые компании Рунета проведут пресс-конференции. Среди них – Mail.ru, Tele2, GroupIB, ВТБ 24 и многие другие. 

Мобильная разработка, Индустрия 4.0, Финтех, Инфобезопасность, Digital Transformation, Реклама в Сети, Performance Marketing, e-Commerce и многие другие секции – пройдут в восьми параллельных залах с утра до самого вечера. Зорбинг, самокаты, активности на сцене, фотографии – все это и не только порадуют участников РИФ+КИБ вечером первого дня. 

20 апреля – еще более насыщен мероприятиями и контентом, чем первый. Утро второго дня начнется достаточно бодро – с забега участников. 

Для встречи с участниками РИФ+КИБ приедут представители органов государственной власти, профильные чиновники высокого ранга. Они откроют второй день форума, акцент их участия – сотрудничества государства и бизнеса для успешного развития Цифровой Экономики России. Эстафету выступлений примут иностранные спикеры – представители крупнейших европейских ИТ-экономик и ИТ-компаний расскажут о своем опыте развития и поддержки интернет-бизнеса и предпринимательства/стартапов в области ИТ. 

21 апреля будет полезен для всех, кто интересуется развитием интернет-бизнеса, технологиями и медиа. Так, целая блок-конференция, посвященная теме развития медиа-сервисов Рунета, уже собрала настоящих гуру отрасли (в числе обсуждаемых тем: "Монетизация – серия мастер-классов", “Как новые технологии меняют ланшафт СМИ”, “Как новые технологии меняют ланшафт медиаизмерений и оценки эффективности рекламных кампаний в СМИ”, “Как новые рекламные технологии и медиапотребление трансформируют бизнес-модели СМИ”).

Топ-темами третьего дня также станут: “AR/VR и нейросети в вашем бизнесе. Для тех, кому надоело ждать будущего”, “Все об автоматизации performance-маркетинга для e-Commerce”, “Mobile-тренды: Микросервисы или монолитное приложение?”... Завершится РИФ+КИБ вечером третьего дня на главной сцене Форума презентацией итогового фильма про РИФ+КИБ.

12 апреля 2017, 17:13
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