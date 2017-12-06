Международный конкурс красоты "Краса Вселенной 2018" запускает кастинги по всему миру
В отборочных этапах будут принимать участие конкурсантки из 100 стран мира. В финал конкурса выйдут 15 участниц, в котором могут принимать участие несколько конкурсанток из одной страны.
В 2018 году Москва станет международной культурной столицей мира. Все потому, что на одной из лучших концертных площадок России Vegas City Hall пройдет финал международного конкурса красоты "Краса Вселенной 2018".
Уникальная особенность этого конкурса от остальных всемирноизвестных международных проектов заключается в том, что участница не обязательно должна обладать титулами, выигранными у себя в стране, а также не обязательно должна иметь модельный опыт. Во-вторых, в финале конкурса могут участвовать несколько конкурсанток из разных стран.
Первый финал международного конкурса "Краса Вселенной 2017" был проведен 10 ноября 2017 года в одном из лучших казино Европы в "Сочи Казино и Курорт". Победительницей конкурса стала Анна Муминова из Таджикистана, получившая титул "Краса Вселенной 2017".
Международный состав жюри конкурса будет окончательно определен в первой половине 2018 года, который будет состоять из известных персон России и других стран. Уже известно, что в него войдут: Анна Муминова из Таджикистана (обладательница титула "Краса Вселенной 2017"), Леонид Хромов из России (Президент, продюсер и председатель жюри конкурса "Краса Вселенной"), Елена Козуб из России (обладательница титула "Королева Рунета 2015"), Александр Юрчак из Израиля (член Совета директоров Международного конгресса World Beauty Congress, генеральный продюсер международного конкурса красоты "Миссис Глоуб").
Победительница конкурса помимо международного признания получит денежный приз и подарки от спонсоров на общую сумму $50 000 (USD), титул "Краса Вселенной 2018", корону победительницы, а также подарки от спонсоров и партнеров конкурса. Финалисткам, занявшим 2-е и 3-е места присваиваются титулы "Вторая Краса Вселенной 2018" и "Третья Краса Вселенной 2018" соответственно.
Заполнить анкету можно на сайте конкурса.
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