Международный конкурс красоты "Краса Вселенной 2018" запускает кастинги по всему миру

Сборную России лишили Олимпиады Олег Табаков попал в реанимацию Развод Джигарханяна Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Семья Хворостовского приняла странное решение
Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
партнеры
Четверг 7 декабря
Лента новостей
15:22
Покорный Мутко готов уйти в отставку
14:52
"Аэрофлот" определил лучших будущих пилотов
14:52
Новогодний стол ударит по карманам россиян
14:45
Рак предложили лечить лекарством от диабета
14:33
Три новых романа от мастеров детектива
14:12
Под Петербургом жених сжег бывшую за интимные фото
14:07
Флаг России появится на Олимпиаде через iPhone
14:01
В Москве объявили желтый уровень опасности
13:58
Банк "Возрождение" взял "Финансовый олимп"
13:37
Госдума помогает решить проблемы аграриев
13:30
Пограничники нашли в чемодане грузинку
13:29
Как России вести себя с Западом
13:28
Голая киевлянка с веслом отправила Порошенко и Саакашвили грести с Украины
13:10
В Вологде пьяная мать уронила младенца при кормлении
13:03
Голодание убивает диабет
12:59
Повышению пенсионного возраста нашли оправдание
12:44
Народ не узнал располневшую Догилеву
12:25
Онкобольного Караченцова увезли на химию после банкета
12:15
Гладиатор Улюкаев покаялся перед казнью
12:13
Российская скорая спасла прохожего в Швеции
11:53
Володин призвал россиян поддержать Путина
11:49
Эрдоган пригрозил Трампу звонком Путину
11:42
Участие США в Олимпиаде под большим вопросом
11:15
Из квартиры в Москве пропали украшения на 6 миллионов
11:08
Россию захлестнула волна смертельных инфекций
11:08
В Сети появился снимок Цымбалюк-Романовской в постели с известным фотографом
10:59
Россияне спешно избавляются от валюты
10:31
Взяточник Порошенко взорвал Вашингтон
10:28
Провалившаяся на Первом канале Бузова рассказала о наболевшем
10:26
Сибиряк совершил убийство по сюжету "Иронии судьбы"
10:23
В Брянске загорелась исправительная колония
09:54
Развратная монахиня с леденцом возмутила россиян
09:52
В каких регионах России самая высокая зарплата
09:47
Водянова оставила покойную Фриске без одежды
09:25
Ученые назвали главную опасность детских игрушек
09:23
Русские мажоры устроили беспредел в Нью-Йорке (видео)
09:21
В Кузбассе произошла страшная авария с автобусом
09:05
Россия придумала наказание для обнаглевшего WADA
08:58
Саакашвили сбросил 30 килограммов из-за травли Порошенко
08:56
Пугающие подробности исчезновения звезды "Дома-2"
08:44
На юге Москвы эвакуировали детский сад
08:28
Провокатор Трамп оскандалился в ООН
08:16
Опозорившийся Мутко прервал молчание после провала
08:15
На северо-востоке Москвы из огня спасли пять человек
07:55
"Спартак" потерпел крупное поражение от "Ливерпуля"
22:00
Что нужно знать об Олимпиаде
21:52
На Новый год россиянам пообещали магнитную бурю
21:47
Одинокий Джигарханян радуется новой свадьбе
21:37
Главред популярного портала умерла во сне в 28 лет
21:27
Скандальное шоу с Бузовой убрали с Первого канала
21:15
Володин: У спортсмена нельзя отобрать Родину
21:12
В Индии произошло мощное землетрясение
21:07
Избитого школьницами охранника увезли на скорой
20:58
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным
20:56
В московском общежитии произошел пожар
20:52
"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам задержанных рейсов
20:46
Безумные регионы: екатеринбуржец хотел взорвать девятиэтажный дом
20:31
Лобода заткнула за пояс Гагарину и Пугачеву
19:51
Дерзкую Семенович поймали за опасным занятием
19:32
Предателю Родченкову предсказали жуткую смерть
19:07
Циничные украинцы поглумились над российскими олимпийцами
18:59
Наркоман зарезал подругу из-за порно с собой
18:51
Apple сообщила о смерти знаменитого актера
18:36
Володин: Я рад решению Путина
18:32
Путин высказался об участии россиян в Олимпиаде-2018
18:28
"ЕР" поддержала решение Путина идти на выборы
17:56
Пассажир самолета снял последствия аварии
17:40
Путин объявил об участии в выборах
17:37
Красотка-блогер оголилась в прямом эфире (видео)
17:17
Рудковская обратилась в полицию после гулянки сына
17:06
Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян
16:54
Продолжительность жизни россиян побила рекорд
16:52
Названа неожиданная причина бедности
16:45
Актриса Оболдина о ребенке от Салтыкова
16:23
В Петербурге скончался известный художник
16:20
Кому закрыт вход в Госдуму
16:11
Лоза высказался об умершем от рака музыканте
15:59
Бузова обратилась с мольбой после позорного скандала
15:52
Как пережить зиму: 5 советов травматолога
15:46
Посетитель фитнес-центра умер во время тренировки (видео)
15:39
Путин ответил на вопрос об участии в выборах
15:22
В России любителей колбасы травят антибиотиками
15:15
Госдума остановит живодерство при дрессировке собак
15:03
Ольга Бузова в купальнике побила Нюшу на концерте
14:59
Дерзкое нападение в московском супермаркете попало на видео
14:58
Буланова заявила о новой свадьбе с Радимовым
14:47
Прогулки на свежем воздухе признали опасными
14:42
Неспортивное поведение: бессильные США грязно мстят России
14:38
Мутко должен уйти
14:34
Лицо юноши заросло грибами после удаления прыща
14:13
Раскрыт главный секрет продления жизни
13:56
Cледователь добил ушлую Цымбалюк-Романовскую
13:56
Песков отреагировал на сбой GPS в Москве
13:55
Доказано преимущество женщин перед мужчинами
13:44
Что читать и смотреть в кино
13:43
Екатерина Андреева отказалась вести передачу "Время"
13:42
Все удовольствия для тела и духа собрали в Дубае
13:39
Кремль защитил от травли российский спорт
13:20
Онкобольной Николаев отказался от помощи
13:09
Уткин умело приложил опозорившегося Мутко
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачеву и Бузову гонят с Первого канала
Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян
МОК принял унизительное для России решение
Скандальное шоу с Бузовой убрали с Первого канала
Пресс-релизы

Международный конкурс красоты "Краса Вселенной 2018" запускает кастинги по всему миру

Фото: Пресс-служба
С 5 декабря 2017 года любая незамужняя девушка ростом от 165 см в возрасте от 18 до 26 лет может принять участие в отборочном туре международного ежегодного суперпроекта "Краса Вселенной 2018". Оргкомитет конкурса будет рассматривать заявки участниц в течение двух месяцев со дня старта кастинга, после чего будут запущены интернет-голосования (четвертьфиналы и полуфиналы).
прочитано 1445 раз

В отборочных этапах будут принимать участие конкурсантки из 100 стран мира. В финал конкурса выйдут 15 участниц, в котором могут принимать участие несколько конкурсанток из одной страны.

В 2018 году Москва станет международной культурной столицей мира. Все потому, что на одной из лучших концертных площадок России Vegas City Hall пройдет финал международного конкурса красоты "Краса Вселенной 2018".

Уникальная особенность этого конкурса от остальных всемирноизвестных международных проектов заключается в том, что участница не обязательно должна обладать титулами, выигранными у себя в стране, а также не обязательно должна иметь модельный опыт. Во-вторых, в финале конкурса могут участвовать несколько конкурсанток из разных стран.

Первый финал международного конкурса "Краса Вселенной 2017" был проведен 10 ноября 2017 года в одном из лучших казино Европы в "Сочи Казино и Курорт". Победительницей конкурса стала Анна Муминова из Таджикистана, получившая титул "Краса Вселенной 2017".

Фото: Пресс-служба

Международный состав жюри конкурса будет окончательно определен в первой половине 2018 года, который будет состоять из известных персон России и других стран. Уже известно, что в него войдут: Анна Муминова из Таджикистана (обладательница титула "Краса Вселенной 2017"), Леонид Хромов из России (Президент, продюсер и председатель жюри конкурса "Краса Вселенной"), Елена Козуб из России (обладательница титула "Королева Рунета 2015"), Александр Юрчак из Израиля (член Совета директоров Международного конгресса World Beauty Congress, генеральный продюсер международного конкурса красоты "Миссис Глоуб").

Победительница конкурса помимо международного признания получит денежный приз и подарки от спонсоров на общую сумму $50 000 (USD), титул "Краса Вселенной 2018", корону победительницы, а также подарки от спонсоров и партнеров конкурса. Финалисткам, занявшим 2-е и 3-е места присваиваются титулы "Вторая Краса Вселенной 2018" и "Третья Краса Вселенной 2018" соответственно.

Заполнить анкету можно на сайте конкурса.

6 декабря 2017, 11:39
ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 декабря 2017
просмотры: 123

В Москве покажут "12 чудес"

Мультижанровое шоу зарядит потрясающими эмоциями и праздничным настроением

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 декабря 2017
просмотры: 123

"Мосфильм" открывает свои двери накануне Нового года

Крупнейшая киностудия Европы вновь приглашает зрителей на "Киноелку"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 декабря 2017
просмотры: 123

День рождения Высоцкого отметят в Театре на Таганке

Новый спектакль рассчитан на всех жителей Земли

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 декабря 2017
просмотры: 123

В Колонном зале Дома союзов пройдет историческая новогодняя елка

Гостей ожидает погружение в самые радостные праздничные традиции наших предков

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 декабря 2017
просмотры: 123

Крымчанка получила миллион рублей за красоту

В Москве состоялся финал 8-го международного сезона конкурса красоты "Мисс Офис-2017"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 декабря 2017
просмотры: 123

Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Волоколамском районе и Клину

Протяженность построенных сетей составила 7,1 километра

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 декабря 2017
просмотры: 123

Зимняя сессия “Крымских Гастрономических Сезонов” собирает друзей

Откроет гастрольные недели один из самых модных и востребованных шеф-поваров Санкт-Петербурга

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 декабря 2017
просмотры: 123

Старинный декор новогоднего стола покажут в Москве

На Тишинке пройдет 47-й художественный проект "Блошиный рынок"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 ноября 2017
просмотры: 123

"Виртуозы Москвы" приглашают на новогодний концерт

Государственный камерный оркестр готовит подарок любителям классической музыки

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 ноября 2017
просмотры: 123

В Сочи пройдет Второй Международный гастрономический фестиваль IKRA

Участниками мероприятия станут мировые и российские шеф-повара

567

загрузить ещё

Политика

Саакашвили сбросил 30 килограммов из-за травли Порошенко
Провокатор Трамп оскандалился в ООН
Володин: Я рад решению Путина
Кому закрыт вход в Госдуму

Шоу-бизнес

Люди безжалостны к Яне Рудковской
Казаченко вышвыривает на улицу жену с малым дитем на руках
Народ не узнал располневшую Догилеву
Онкобольного Караченцова увезли на химию после банкета

Проишествия

Главред популярного портала умерла во сне в 28 лет
Пассажир самолета снял последствия аварии
Посетитель фитнес-центра умер во время тренировки (видео)
Дерзкое нападение в московском супермаркете попало на видео

Lifestyle

Лоза высказался об умершем от рака музыканте
Три новых романа от мастеров детектива
Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
Шоу-бизнес

Пугающие подробности исчезновения звезды "Дома-2"

Девушка страдает от проблем с психикой
Шоу-бизнес

Водянова оставила покойную Фриске без одежды

Вещи артистки были раскуплены мгновенно
Шоу-бизнес

Онкобольного Караченцова увезли на химию после банкета

Семья артиста рассказала Dni.Ru о его состоянии
Общество

Гладиатор Улюкаев покаялся перед казнью

Экс-министр выступил с последним словом

Гороскоп

Чем маги и ведьмы ответят простым смертным
Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем
Астрологический прогноз с 4 по 10 декабря
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года

Фоторепортажи

Лобода заткнула за пояс Гагарину и Пугачеву
Ольга Бузова в купальнике побила Нюшу на концерте
Татьяна Тотьмянина вывела в свет повзрослевших дочек
Жертвы допинг-скандала

Спорт

Россия придумала наказание для обнаглевшего WADA
Опозорившийся Мутко прервал молчание после провала
Что нужно знать об Олимпиаде
Предателю Родченкову предсказали жуткую смерть

Регионы

Развратная монахиня с леденцом возмутила россиян
Безумные регионы: екатеринбуржец хотел взорвать девятиэтажный дом
Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке (видео)
Голая хозяйка вечеринки соблазнила наряд полиции
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru