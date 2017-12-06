В Москве покажут "12 чудес"
"12 чудес" – это красочная шоу-программа и очень добрая зимняя сказка. Представьте себе: что-то пошло не так – и 31 декабря часовая и минутная стрелка не встретились. Как же теперь наступит Новый год? Как Дед Мороз поймет, что наступило время для чудес? Главные герои нашей истории отправятся в увлекательное путешествие, чтобы разгадать все загадки времени и помочь стрелкам встретиться вновь.
"12 чудес" объединяет лучшие элементы шоу-программ различных жанров. Герои сказки – известные и любимые персонажи мультфильмов, кинокартин и мюзиклов. В новогоднее путешествие вместе с юными гостями отправятся Золушка, Бременские музыканты, Мэри Поппинс, Алладин и даже Джим Хокинс из мюзикла "Остров Сокровищ"! Такого Вы еще не видели!
Шоу сопровождает потрясающий живой вокал и любимые песни, знакомые и детям, и взрослым. Танцуйте, пойте, погружайтесь в сказку вместе с героями и будьте уверены – ваши дети точно не заскучают.
Необычные цирковые номера и интерактивные игры в шоу по-настоящему завораживают, а эксклюзивные фокусы и иллюзии потрясают воображение: этим трюкам рукоплескали зрители Монте-Карло, Лос-Анджелеса и Парижа, а секреты их выполнения не разгаданы и держатся в строжайшем секрете.
Билеты от 500 рублей.
Продолжительность спектакля - 2 часа 30 минут (включая антракт 30 минут)
Без возрастных ограничений (0+)
Место проведения: Театр "Айвенго" (Концертный зал "Измайлово")
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