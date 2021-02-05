Строительство трамвайной линии из Академического в центр Екатеринбурга начнется в 2021 году

По словам Бирюлина, строительство трамвайной линии, соединяющей центр Екатеринбурга и микрорайон Академический, завершится в 2023-м – к 300-летию города. В этом году администрация планирует провести конкурс подрядчиков и заключить контракт.
Вице-мэр также сообщил, что строительство трамвайной линии будет проходить в два этапа. Сначала появится ветка от улицы Академика Сахарова до Волгоградской, потом она продлится до Татищева.
На строительство трамвайной линии планируют потратить 2,8 миллиарда рублей, однако ранее речь шла о 3,7 миллиарда. Также предполагается, что 95% денежных средств будет выделено из федерального бюджета.
Стоит отметить, что впервые о строительстве ветки, соединяющей Академический микрорайон и центр Екатеринбурга, заговорили в 2007 году. Спустя шесть лет мэрия оценила проект в 1,6 миллиарда рублей.
Напомним, в прошлом году мэрия Екатеринбурга утвердила проект трамвайной ветки в микрорайон Солнечный. Жители города просили предусмотреть развязку через пересечение улиц Лучистой и Нескучной, но в администрации это предложение признали не подлежащим учету.
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