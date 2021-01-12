Москва продолжит обновлять общественный транспорт в 2021 году

Несмотря на пандемию и экономические сложности, столица продолжает модернизировать пассажирский общественный транспорт. В 2021 году в городе появятся 337 новых вагонов метро и 109 трамваев. Комфортный и удобный общественный транспорт будет доступен всем москвичам.



Сейчас московский общественный транспорт – один из самых современных в мире. За последние годы городской автобусный парк обновлен на 100%, трамвайный – на 78%, а метро – на 63%.



Продолжается развитие электрического транспорта. Московский электробусный парк стал крупнейшим в Европе – сейчас в нем уже 600 машин.

Кроме того, по столичным маршрутам ходят 460 современных трамваев. А по Московским центральным диаметрам курсируют комфортные поезда "Иволга", ЭП2Д и "Ласточка".

Обновление общественного транспорта Москвы продолжится в наступившем году. Столичная подземка получит 337 вагонов метро. Всего в ближайшие три года в метрополитене появятся 1,3 тысячи вагонов новой модели "Москва-2020".

Продолжится модернизация и наземного транспорта. В 2021 году город получит 400 электробусов, 109 новых трамваев, более 800 автобусов для "Мосгортранса", еще столько же выведут на маршруты частные перевозчики. Комфортный и удобный общественный транспорт станет доступен всем москвичам, вне зависимости от района проживания.

"Это важная городская программа, которую нельзя останавливать даже во время финансовых сложностей", – подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин.

Новые поезда нужны не только для повышения комфорта пассажиров. Московский метрополитен активно развивается, открываются новые станции, поэтому без дополнительных составов не обойтись.

В 2021 году запланировано открытие 11 станций Большой кольцевой линии: "Карамышевская", "Мневники", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Калужская" и "Зюзино". Они расположены на западном, юго-западном и южном участках нового пересадочного контура.