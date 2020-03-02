Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции

Тревожные сообщения приходят из Россельхознадзора. По данным
ведомства, в Омской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза крупного
рогатого скота. Опасное заболевание выявили рядом с селом Орловка.
Там проводятся оперативные мероприятия для предотвращения распространения инфекции, введен карантин. Фермерам запрещено вывозить животных за пределы района, сообщает портал Om1.ru.
Сальмонеллез – вызываемое бактериями инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой и диареей. Инфекция может передаваться от животного человеку.
А пока в Омской области борются с сальмонеллезом, в Москве пытаются не допустить распространения коронавируса COVID-19. В столичном аэропорту Шереметьево выявили опасное заболевание у пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Китай.
Городские власти принимают чрезвычайные меры. Сообщается об отмене массовых мероприятий в образовательных учреждениях столицы и измерении температуры у учащихся. Выездные уроки, экскурсии и даже занятия в бассейне придется отложить.
Официально причиной введения жестких мер названа профилактика гриппа и ОРВИ. Многие считают, что это связано с попыткой остановить распространение эпидемии коронавируса в России.
На сегодняшний день коронавирусом COVID-19 в мире заболели почти 90 тысяч человек. Умерли около трех тысяч пациентов, 42 тысячам удалось вылечиться.
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