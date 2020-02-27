Роспотребнадзор рассказал о новых способах передачи коронавируса

Представители Роспотребнадзора рассказали россиянам о новых способах передачи китайского коронавируса COVID-2019. Считалось, что инфекция распространяется воздушно-капельным путем и при непосредственном контакте с зараженным, сообщает телеканал "360". Теперь выяснилось, что вирус может передаваться через пищу и немытые руки.
Для зашиты от COVID-2019 глава федеральной службы Анна Попова посоветовала соблюдать простые правила гигиены. Нужно чаще мыть руки, стараться не прикасаться к предметам в общественных местах, протирать антибактериальными средствами компьютерную технику и гаджеты, а также поддерживать чистоту в доме, пишут "Известия".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
В СССР всё было нормально!
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Меня тошнит от стариков...
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Реалист - кибер-рыцарь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Что могут разрешить браки в 14 лет?Сумашедшие ???Я думала ,что в школе до 21 года будут учить.