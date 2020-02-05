Крымский мост могут продать? Появилось неожиданное предложение

Повышение уровня жизни глава Крыма Сергей Аксенов назвал
первоочередной задачей республиканского правительства. При этом чиновник признался,
что пока не известно, удастся ли снизить цены в магазинах после запуска
железнодорожной части Крымского моста. "К лету станет ясно", -
пообещал он.
Судя по всему, крымская общественность на руководство региона особо не надеется. По мнению активистки Ларисы Курашкиной, даже с учетом действующего Крымского моста задача повышения жизненного уровня выполнена не будет. Слова общественницы передает портал "Крым.Реалии".
В том, что стремительный рост цен остановить не удается, Сергей Аксенов признался на встрече с Владимиром Путиным в августе прошлого года. "Рост цен пока, к сожалению, не поддается решению", – сказал глава региона.
Пользователи Сети предложили оригинальный способ повышения благосостояния крымчан. "Предлагаю продать Крымский мост", – пошутил пользователь "Твиттер" с ником Сергей 1917.
Напомним, что в конце декабря по переправе через Керченский пролив поехали пассажирские поезда. Пока по Крымскому мосту проходят два маршрута: из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь.
К началу курортного сезона будут открыты новые направления, обещают в компании-перевозчике. Крымский мост соединит полуостров с Поволжьем, Уралом, Сибирью.
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