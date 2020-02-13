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Регионы

Ворота на юг: Руслан Байсаров завершает строительство моста через Дон

Мост через реку Дон, строящийся компанией Руслана Байсарова
В скором времени будет сдан в эксплуатацию мост через реку Дон, построенный специалистами ГК СК Мост, подконтрольной Руслану Байсарову. 
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В Волгоградской области готовится к сдаче в эксплуатацию мост через Дон на участке Морозовская – Волгоград. В конце января подконтрольная российскому бизнесмену Руслану Байсарову группа компаний СК МОСТ закончила работы по укладке инвентарных рельсов на переправе.

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Строящийся железнодорожный мост станет одним из важнейших инфраструктурных объектов не только Волгоградской области, но и юга России. По прогнозам экспертов, переправа окажет положительное влияние на экономическое развитие региона и даст стимул к расширению международных торговых связей нашей страны. 

Долгожданная переправа

Для России южное направление исторически было одним из приоритетных. На протяжении столетий наша страна пробивала себе путь к Азовскому, Черному и Каспийскому морям, выстраивала торговые пути с Турцией, Персией и другими странами. А русский купец XV века Афанасий Никитин стал одним из первых европейцев, побывавших в Индии.

Сегодня наша страна продолжает активно выстраивать отношения с государствами на своих южных рубежах. Ключевую роль здесь играет торговля. Для ее развития не обойтись без современной транспортной инфраструктуры. Один из таких объектов скоро появится на реке Дон, на 280-м километре маршрута между Морозовской и Волгоградом.

Именно там российский бизнесмен чеченского происхождения Руслан Байсаров строит железнодорожный мост, который должен заменить прежнюю переправу, построенную еще в далеких 1950-х годах. История у этого места богатая: первый мост появился там в 1900 году. В Гражданскую и Великую Отечественную войну в районе Дона шли ожесточенные бои, поэтому переправа играла стратегическую роль. Контролируешь мост – считай, половина Дона в твоих руках.

Но время идет, и даже самая надежная инфраструктура имеет свойство приходить в негодность. Специалисты давно жаловались: устаревший морально и физически мост перестал отвечать потребностям времени. Поезда могут проезжать по нему разве что "черепашьими" темпами – 25, максимум 40 километров в час, а вес грузов не должен превышать шести тысяч тонн. Разумеется, с такими ограничениями говорить об эффективном развитии экономики региона и внешнеторговых связей не приходится.

За решение стратегической задачи взялись структуры Руслана Сулимовича Байсарова. В 2011 году в 50 метрах от старого моста началась подготовка к возведению новой переправы. Инженеры ГК СК Мост обследовали дно реки и берег, провели необходимые расчеты. На, без преувеличения, ювелирную работу ушло 12 месяцев, и уже в декабре следующего года к своему делу приступили строители.  

Новые возможности  

Специалисты не понаслышке знают о так называемых бутылочных горлышках. Они образуются, когда существующий транспортный коридор перестает справляться с нагрузкой. Транспорта становится все больше, а пропускная способность коридора остается прежней. В итоге поездам или автомобилям приходится простаивать и ждать своей очереди. Как результат – увеличение времени в пути и сопутствующие экономические потери.

Такую проблему ГК СК Мост успешно решает на Байкало-Амурской магистрали: специалисты Руслана Байсарова занимаются модернизацией транспортного коридора. Схожая с БАМом проблема возникла и на Дону. Переставший отвечать потребностям времени мост стал слабым звеном Приволжской железной дороги. Образовалось классическое "бутылочное горлышко", ведь поездов все больше, а дорога одна на всех. Из-за этого страдает экономика региона, государственные и частные предприятия терпят убытки.

Эксперты уверены, что новая переправа существенно облегчит работу железнодорожников и грузоотправителей. Мост, который строят структуры Руслана Байсарова, позволит:

  • в три раза увеличить вес поездов – с 4,3 до 12 тысяч тонн;
  • в два-три раза повысить скорость составов – с 25-40 до 90 километров в час;
  • увеличить пропускную способность переправы и нарастить объемы перевозок в направлени портов на Азовском и Черном морях.

Работы идут по графику. Фотографии будущей переправы во всей красе уже можно посмотреть на официальном сайте ГК СК Мост. Видно, что структуры Руслана Байсарова проделали огромную работу: им удалось создать современную переправу, отвечающую всем требованиям безопасности и устойчивую к любым капризам природы. Размывы, паводки и прочие катаклизмы, нередко бушующие в районе Дона, мосту не страшны.

Строительство моста через реку Дон компанией ГК СК Мост Руслана Байсарова

Транспортный узел юга России  

Сейчас строители переправы находятся на финишной прямой. Новости о строительстве моста приходят периодически. Он уже соединил оба берега великой реки. В конце января пришла новость: компания Байсарова начала укладывать на переправе инвентарные рельсы. Они необходимы для укладки бесстыкового пути. Это временное решение: в дальнейшем на мосту уложат 25-метровые рельсы.

В Волгоградской области мост очень ждут. Развитие транспортной инфраструктуры в последние годы стало одним из приоритетов местных властей. В 2014 году губернатор Андрей Бочаров инициировал программу обновления дорожной сети. Планы масштабные: построить и отремонтировать более 240 объектов.

Многое из задуманного уже удалось воплотить в жизнь. В городе на Волге появился современный аэропорт, куда пассажиры могут добраться на комфортном аэроэкспрессе. Обновлен и городской вокзал, ведется большая работа по модернизации железнодорожных путей.

Активность региональных властей высоко оценили в Москве. Волгоградская область может стать примером другим регионам, как нужно развивать транспортные узлы, уверен глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Действительно, в регионе, как отметил Андрей Бочаров, сходятся потоки из шести федеральных округов, в том числе Центрального, Сибирского, Уральского. А раз так, то область имеет все шансы стать крупнейшим транспортным узлом юга России.

Строительство моста через Дон прекрасно вписывается в эту концепцию. Переправа станет важнейшим дополнением к транспортному каркасу региона. Развитие транспорта неминуемо потянет за собой другие улучшения: повышение инвестиционной привлекательности региона, рост уровня жизни населения. Каждый вложенный в транспорт рубль принесет десяток.  

Путь “из варяг в персы”   

Строительство моста через Дон – это не только потребность настоящего времени, но и проект с перспективой на будущее. Эксперты предсказывают в ближайшие годы взрывной рост грузовых перевозок в районе Волго-Донского канала и Цимлянского водохранилища – в 2-2,5 раза к 2030 году. Увеличатся и объемы перевозок к портам Азовского и Черного морей одного из главных экспортных товаров России – зерна. По пассажирским перевозкам аналитики также дают позитивный прогноз – в среднем в 1,5 раза.

Если в былые годы способность Волгоградской области справиться с ростом интенсивности перевозок стояла под вопросом, то теперь благодаря активному развитию транспортной инфраструктуры можно не сомневаться – регион справится. Новый мост через Дон даст возможность пустить дополнительные поезда, сократить время в пути, уменьшить количество технических стоянок.

Вообще, географическое положение Волгоградской области во многом уникально. Регион находится в перспективном международном транспортном коридоре "Север – Юг", который связывает страны балтийского региона с Ираном и Индией. Основными преимуществами коридора эксперты называют:

  •  транспортировка грузов из Европы в Южную Азию сокращается более чем в два раза; 
  •  более низкая стоимость контейнерных перевозок в сравнении с транспортировкой по морю. 

Протяженность маршрута превышает семь тысяч километров, а потенциальные объемы грузоперевозок оцениваются в 25 миллионов тонн. Польза от проекта очевидна: при условии создания необходимой инфраструктуры маршрут через Волгоградскую область может составить серьезную конкуренцию пути через Суэцкий канал. А это колоссальные средства, которые пойдут в региональный и федеральный бюджеты.

Мост, который строит Байсаров Руслан, может в ближайшем будущем без всяких преувеличений стать воротами России на юг. На Руси главным торговым маршрутом был Путь "из варяг в греки". Кажется, наступает время маршрута "из варяг в персы". Получается, что бизнесмен решает задачи не регионального, а континентального масштаба.

Мост через реку Дон, построенный компанией Руслана Байсарова, скоро будет введён в эксплуатацию

Что нам стоит мост построить  

Сейчас в общественных дискуссиях много внимания уделяют проблеме регионов: как остановить отток населения, повысить качество жизни, создать новые рабочие места. Инфраструктурные ограничения – один из главных тормозов развития территорий. Таково личное мнение Руслана Байсарова.

И эту проблему он как предприниматель старается всячески решить. Группа компаний СК Мост, совет директоров которой возглавляет бизнесмен, известна инфраструктурными проектами, которые несут серьезную социально-экономическую нагрузку.

Так, в прошлом году структуры предпринимателя достроили мост через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Кроме того, сейчас ГК СК Мост занимается:

  •  расширением БАМа, 
  •  модернизацией сахалинской узкоколейной дороги и 
  •  другими важными проектами. 

Акционером ГК СК Мост предприниматель, родившийся 9 августа 1968 года в селе Пригородное Чечено-Ингушской АССР, стал уже в зрелом возрасте. В 2016 году он приобрел контрольный пакет акций компании, говорится в его биографии в "Википедии". С тех пор его жизнь тесно связана со строительством.

Хотя в свое время Байсаров окончил Грозненский нефтяной институт, поэтому занимался топливным бизнесом. Позже в активе предпринимателя появилась АО "Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация". Сейчас он возглавляет совет директоров предприятия.

Проекты бизнесмена не ограничиваются Россией. В Сербии структуры предпринимателя строят виадук на участке от Белграда до Нови Сада. Поезда будут мчаться по нему со скоростью до 200 километров в час, а время в пути сократится до 30 минут.

Автор: 13 февраля 2020, 12:34

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