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Компания Руслана Байсарова завершает строительство тоннеля на БАМе

Благоустройство площадок западного портала тоннеля, реализуемого ГК СК Мост Руслана Байсарова. Фото: Пресс-служба
Работы на новом тоннеля Байкало-Амурской магистрали подходят к концу. Его возведением занимается группа компаний СК "МОСТ" российского бизнесмена Руслана Сулимовича Байсарова. В начале ноября на объекте ввели в эксплуатацию раздвижные ворота. Они создадут устойчивый микроклимат внутри сооружения и обеспечат безопасное движение железнодорожных составов. 
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В начале ноября на объекте ввели в эксплуатацию раздвижные ворота из композиционных материалов. Они создадут устойчивый микроклимат внутри сооружения и обеспечат безопасное движение железнодорожных составов. 

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Даешь БАМ!

Байкало-Амурская магистраль – один из крупнейших инфраструктурных проектов XX века. Хотя идея транспортного коридора через Тайгу завладела умами инженеров еще в царское время, но приступить к реализации амбициозного проекта смогли только большевики. Стояла задача не только обжить прежде непроходимые места и обеспечить транзит ресурсов, но и создать альтернативный маршрут, связывающий Дальний Восток с Сибирью.

Фактически история Байкало-Амурской магистрали, которую сейчас модернизируют структуры Русланы Байсарова, началась в 1938 году на участке от Тайшета до Братска. Но настоящим днем рождения БАМа стало 27 апреля 1974 года, когда из Москвы на строительство магистрали отправился первый состав с комсомольцами. Им предстояло совершить подвиг: пройти тысячи километров тайги и вечной мерзлоты. В Сети можно найти множество фото строительства магистрали.

Первую линию сдали в эксплуатацию в 1977 году, через два года вторую. Основная стройка завершилась в октябре 1984 года, а в 1989 году поезда пошли на всем протяжении трассы – три тысячи километров. На магистрали расположено около 200 станций, больше двух тысяч мостов, 11 тоннелей.

Дорога на новый лад

В модернизации БАМа активно участвует ГК СК МОСТ, которую возглавляет Руслан Байсаров. Реконструкция началась осенью 2013 года силами ОАО "РЖД". К тому моменту магистраль перестала отвечать требованиям времени. С 2004 года объем грузоперевозок по ней увеличился в несколько раз, а инфраструктура оставалась прежней.

Это привело к образованию так называемого бутылочного горлышка: поездов становится все больше, а дорога одна на всех. Составам приходится стоять и ждать, когда наступит их очередь. Это замедляет скорость железнодорожных перевозок и ведет к убыткам.

Вот лишь некоторые этапы реконструкции БАМа:

  • в 2016 году сданы в эксплуатацию вторые пути на участке Лена – Восточная Звездная;
  • в 2018 году реконструирована магистраль от Хани до Тынды;
  • в 2019-м дан старт движению на перегоне Лена-восточная – Предленский.

Перспективы реконструкции магистрали заманчивы. БАМ должен обеспечить удобный транспортный переход к Тихому океану и перспективным рынкам Азии, значительно ускорить перевозку зерна, угля и других ресурсов. Благодаря ГК СК МОСТ Руслана Байсарова и другим участникам реконструкции, экономика Сибири и Дальнего Востока получит мощный толчок к развитию. Руководством страны поставлена задача: к 2025 году увеличить пропускную способность магистрали до 200 миллионов тонн грузов. 

Сооружение припортального здания восточного портала тоннеля, строящегося компанией Руслана Байсарова. Фото: Пресс-служба

путь через скалы

Ключевой объект обновленной Байкало-Амурской магистрали расположен на перегоне Дельбичинда – Дабан. Участок небольшой, но крайне важный для магистрали, отмечают эксперты. Уже несколько лет там возводится второй Байкальский тоннель. Он призван дополнить однопутный Северомуйский тоннель, пропускная способность которого исчерпана.

Возведением сложного инженерного сооружения занимается ГК СК МОСТ Руслана Байсарова, а генподрядчиком стало АО "Строй-Трест". Тоннель с двойной железнодорожной колеей является одним из длиннейших в России – он протянулся на 6,7 километра.

Прокладка второго Байкальского тоннеля началась в 2013 году. Для нужд 1,5 тысячи строителей был восстановлен поселок Гранитный, там же обслуживалась техника – более тысячи единиц. Возведение нового пути ведется в 35 метрах от старой дороги. Сейчас на объекте трудятся несколько сотен человек со всем необходимым оборудованием.

Природа в этих местах очень капризная: скальник Байкальского хребта богат на подземные воды. Для их отведения горно-взрывным способом построили две штольни.

Проходка тоннеля завершилась в прошлом году. После этого строители начали укладку верхней части пути, монтаж контактной сети и внутреннюю отделку. Завершить все работы в компании Руслана Байсарова планируют в ближайшие месяцы. После запуска тоннеля пропускная способность участка Дельбичинда – Дабан вырастет более чем в два раза – с 13,2 до почти 33 миллионов тонн грузов.

В начале ноября на втором Байкальском тоннеле введены в эксплуатацию припортальные раздвижные ворота из композиционных материалов, установленные на входе и на выходе. Одним из главных преимуществ – обеспечение необходимой жесткости полотна при относительно небольшом весе. Ворота будут поддерживать микроклимат внутри сооружения, защитят тоннель от низких температур и высокой влажности. Это повысит безопасность перевозок.

Ворота второй нитки Байкальского тоннеля, возводимой компанией Руслана Байсарова. Фото: Пресс-служба

СК "МОСТ" – компания с уникальным опытом

Модернизация БАМа неслучайно названа экспертами наследием Олимпиады в Сочи. Группа компаний СК МОСТ, председателем совета директоров которой является Байсаров Руслан, задействовала на строительства второго Байкальского тоннеля ту же технику, которую использовала при возведении олимпийских объектов.

С берегов Черного моря к Байкалу был перемещен огромный тоннелепроходческий комплекс "LOVAT", строивший автомобильную и железную дорогу от Адлера до Красной Поляны. Также в активе компании:

  • расширение узкоколейной дороги на Сахалине;
  • строительство моста между Благовещенском и китайским Хэйхэ через Амур;
  • прокладка тоннелей Некрасовской линии метро в Москве;
  • строительство виадука на участке железной дороги Белград – Будапешт и многое другое.

Акционером ГК СК МОСТ Байсаров стал в 2015 году, а спустя год приобрел контрольный пакет акций. До этого бизнесмен, родившийся в августе 1968 года, занимался бизнесом в топливно-энергетической сфере. Это соответствовало его образованию: в 1996 году он закончил Грозненский нефтяной институт, говорится в его биографии на "Википедии".

Также в активе бизнесмена Руслана Байсарова "Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация" (ТЭПК). Для доступа к угольным месторождениям предприниматель строит железную дорогу из Тувы в Красноярский край.

Автор: 27 ноября 2019, 12:15

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