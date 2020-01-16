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Общество

"Виктория" в деле: Руслан Байсаров строит большое метрокольцо в Москве

Процесс строительства новой линии московского метро Русланом Байсаровым. Фото: Пресс-служба
Специалисты ГК СК Мост, совет директоров которой возглавляет российский бизнесмен Руслан Байсаров, осуществили спуск тоннелепроходческого щита "Виктория" в котлован строящейся станции БКЛ "Текстильщики". 
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Специалисты Группы компаний СК Мост, совет директоров которой возглавляет российский бизнесмен Руслан Байсаров, осуществили спуск 10-метрового тоннелепроходческого щита "Виктория" весом более 800 тонн в котлован станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии московского метро. Сложнейшая операция стала уникальной для нашей страны. 

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Строительство Большой кольцевой линии метро обсуждалось еще в советское время. Упоминания о БКЛ можно найти в Генеральном плане Москвы 1971 года. Но жизнь распорядилась по-другому: после распада СССР проект забросили. Вернуться к нему смогли в лишь в 2010-х годах.

Большое метрокольцо московской подземки станет самой протяженной кольцевой линией в мире. Длина нового пересадочного контура составит 70 километров, на нем будет 31 станция и несколько электродепо. Для сравнения, протяженность ее ближайшего конкурента – Второй кольцевой линии метро Пекина – 57 километров. Новый пересадочный контур Москвы, в строительстве которого принимает участие Руслан Байсаров, соединит радиальные направления подземки на расстоянии от двух до 10 километров.

При реализации проекта закладываются решения, которые позволяют присоединить к большому метрокольцу новые радиусы. Планируется, что от нового контура пройдут линии в Рублево-Архангельское, Коммунарку и Троицк, в Бирюлево и Некрасовку.

Экономия времени

Российская столица активно развивается: появляются новые районы, обновляются уже существующие. Инфраструктура должна отвечать потребностям города – в противном случае Москва рискует столкнуться с транспортным коллапсом.

Существующая кольцевая линия метро работает на пределе возможностей. Построенная в начале 1950-х годов, когда население столицы было чуть более четырех миллионов человек, она едва справляется с увеличивающимся пассажиропотоком. Москвичи часто попадают в "человеческие пробки" на старых кольцевых станциях метро. Если вы живете не в столице, посмотрите на фото подземки в часы пик.

Сейчас пересадка на другое направление подземки возможна только в пределах кольцевой линии. Огромному числу пассажиров приходится ехать в центр, теряя драгоценное время. Постройка нового пересадочного контура сэкономит им несколько десятков минут в день. Судите сами: маршрут от "Юго-Западной" до "Кунцевской" занимает 43 минуты, а после запуска большого метрокольца он сократится до 18-20 минут.

Тоннелепроходческий щит "Виктория", используемый ГК СК Мост Руслана Байсарова. Фото: stroi.mos.ru

Новые возможности

Открытие БКЛ, строительством которого занимается ГК СК "Мост" Руслана Байсарова, станет важной вехой в развитии столичной транспортной инфраструктуры. У москвичей появится много новых маршрутов и вариантов пересадок. В целом, пассажирам станет удобнее планировать свой маршрут. Со станций нового пересадочного контура можно будет сделать 19 пересадок на другие линии подземки. Также пассажирам будут доступны:

  •  четыре пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК); 
  •  шесть пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД);
  •  11 пересадок на железнодорожные направления. 

Первый участок БКЛ от "Делового центра" до "Петровского парка" открылся в 2018 году. В следующем году ожидается запуск отрезка от "Нижегородской" до "Лефортово". Параллельно проводится модернизация Каховской линии, которая станет частью большого метрокольца.

Большое кольцо активно растет. Новости о строительстве приходят почти ежедневно. Полностью завершить реализацию проекта планируется в 2022-2023 годах. Новый контур московской подземки на 15% разгрузит станции в центре столицы, прогнозируют в московской мэрии.

Спуск тоннелепроходческого щита "Виктория", выбранного Русланом Байсаровым, на место работ. Фото: Пресс-служба

"Виктория" Руслана Байсарова – значит победа

Сооружать восточный тоннель БКЛ доверили АО "УСК Мост". Структура входит в ГК СК Мост, главой совета директоров которого является российский предприниматель чеченского происхождения Руслан Байсаров. 28 декабря был осуществлен спуск 10-метрового тоннелепроходческого щита Herrenknecht S-517 в котлован станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии московского метро.

Строители ласково называют гигантский механизм "Викторией". Символично, что в римской мифологии так звали богиню победы. За нежным женским именем скрывается 830 тонн металла. А общий вес конструкций с учетом крановой системы, с помощью которых щит спускали в котлован метро, составил 1100 тонн.

Операцию специалистов ГК СК Мост Руслана Байсарова глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин назвал уникальной для Москвы. По его словам, собранную головную часть 10-метрового щита метростроевцы спустили в котлован впервые. До этого части механизм доставляли по отдельности, а соединяли уже в котловане.

"Виктория" поможет Руслану Байсарову в строительстве БКЛ. Фото: Пресс-служба

Собранный из сотен деталей 10-метровый высокотехнологичный комплекс работает, как часы. "Виктории" предстоит проложить тоннели между тремя станциями – "Текстильщики", "Печатники", а также "Нагатинский затон" – всего около трех километров. Планируется, что проходка начнется в конце января.

Перегоны на этом участке будут построены специалистами компании Руслана Байсарова по уникальной для России испанской технологии. В одном тоннеле одновременно будут двигаться два поезда, а платформы на станциях расположатся по бокам. По сравнению с обычным способом проходки у этой технологии масса преимуществ.

Прежде всего, сокращается время строительства: вместо двух щитов в разных тоннелях работает один большой ТПМК. Кроме того, такой способ значительно дешевле, ведь количество сопутствующей инфраструктуры и трат на нее значительно сокращается.

На большом кольце ГК СК Мост Руслана Байсарова использует опыт, накопленный при строительстве Некрасовской линии. На "розовой" ветке "Виктория" проложила тоннель от "Окской" до "Нижегородской".

Тоннелепроходческий комплекс, выбранный Русланом Байсаровым для строительства БКЛ. Фото: Пресс-служба

СК "Мост" способна решать сложнейшие задачи

Структуры бизнесмена зарекомендовали себя как надежные и высокопрофессиональные подрядчики, на которых можно положиться в решении самых серьезных задач. Акционером ГК СК Мост Байсаров Руслан стал в 2015 году.

Согласно биографии, размещенной на "Википедии", будущий бизнесмен родился в августе 1968 года в селе Пригородное Чечено-Ингушской республики. Первые шаги предприниматель сделал еще в молодости. В те годы он занимался разными проектами, связанными с личными интересами: продажа компьютеров, бизнес в сфере развлечений, топливные рынки.

Приобретение акций ГК СК Мост стало важным событием в жизни Байсарова. В 2015 году он стал владельцем 25% акций компании, а спустя год довел свой пакет до контрольного. За последние несколько лет структуры бизнесмена участвовали в важнейших проектах, среди них: строительство моста между Россией и Китаем через Амур, модернизация Байкало-Амурской магистрали, расширение узкоколейки на Сахалине, возведение виадука на участке железной дороги Белград – Будапешт и многое другое

Автор: 16 января 2020, 13:44

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