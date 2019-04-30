История успеха Руслана Байсарова

Руслан Сулимович Байсаров – основатель и гендиректор АО "ТЭПК", владелец блокирующего пакета акций и глава совета директоров ГК СК "Мост". Бизнес, личная жизнь, благотворительность.



Руслан Байсаров родился в селе Пригородное, Чечня, в многодетной семье. В 1985 году, закончив школу, поступил в Московский инженерно-строительный институт. В период с 1986 по 1988 годы проходил срочную службу в армии, после которой перевелся в Грозненский нефтяной институт имени академика Миллионщикова, который закончил в 1996 году. В 2001 году получил степень магистра по социологии в МГУ имени Ломоносова, а в 2018-м – степень кандидата технических наук в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС".

ПО ТЕМЕ Мост будущего: как Руслан Байсаров развивает Дальний Восток

Первые проекты и работа в нефтяных компаниях

Из-за того, что семья Байсаровых была не очень обеспеченной, начал думать о заработках с раннего детства. Первые серьезные деньги получил, будучи студентом Московского инженерно-строительного института и продавая компьютеры.

Однако его первым серьезным бизнес-проектом может считаться салон красоты в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в столице. Там же появились один из первых в стране японских ресторанов, ночной клуб и внешняя парковка. Все это принадлежало предпринимателю. А уже в 1997 году он вместе с режиссером Федором Бондарчуком и актером Степаном Михалковым создал компанию "Инфант силвер".





В конце 1990х годов Байсаров занялся нефтяным бизнесом. Его розничная компания "Инфант" перерабатывала порядка полутора миллионов тонн нефти на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Клиентами компании Байсарова были не только две тысячи заправок в России, но и различные бюджетные организации и государственные структуры.

В это же время он стал вице-президентом Московской топливной ассоциации. В структуру входили более 50 различных организаций, которые в совокупности контролировали 75% объема продаж на топливном рынке столицы.

С 2001 по 2004 годы Байсаров занимал должность вице-президента ОАО "Московская нефтяная компания". С 2004 по 2005 годы он продолжил карьеру в ОАО "Центральная топливная компания".

Кроме того, в 2005 году занимал пост председателя совета директоров ЗАО "МНК-АВТОКАРД". В том же году Байсаров стал вице-президентом ОАО "Московская Нефтегазовая компания". В 2007 году он первый вице-президент компании.

В 2008 году приобрел права на часть активов нефтяной компании Sibir Energy. Этот пакет он продал "Газпром нефти" за 740 миллионов долларов.

С 2010 по 2011 годы занимал пост первого вице-президента ОАО "Центральная топливная компания", после чего в качестве генерального директора возглавил ЗАО "Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация" (ТЭПК).

Основание ТЭПК и строительство первой в Туве железной дороги

В 2013 году ТЭПК получила лицензию на разработку Элегестского месторождения в Улуг-Хемском угольном бассейне. Это крупнейшее месторождение России с запасами в 855 миллионов тонн.

В том же году ТЭПК начала сотрудничать с Русским географическим обществом. Была достигнута договоренность на проведение раскопок на месте строительства железной дороги. По данным археологов, там могли находиться ценные исторические артефакты. Чтобы их сохранить, компания Байсарова стала партнером археолого-географической экспедиции с более чем 700 участниками.

Для реализации правительственного распоряжения в мае прошлого года АО "ТЭПК "Кызыл-Курагино" и государство в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта заключили концессионный договор о создании и использовании объектов железнодорожной инфраструктуры перспективной линии Элегест-Кызыл-Курагино – первой железной дороге в Тыве, которая свяжет республику с Красноярским краем.

В апреле 2019 года "ТЭПК "Кызыл-Курагино" подписало договор с "РЖД". Стороны договорились, что железнодорожный перевозчик станет генподрядчиком строительства ветки от Элегеста через Кызыл до Курагино. В правительстве уверены, что реализация проекта улучшит экономическую и транспортную ситуацию в Восточной Сибири и создаст множество новых рабочих мест.

Обращает на себя внимание и проект комплексной разработки Элегестского месторождения. Концепция включает в себя создание угольного терминала морского порта Ванино.

Инфраструктурные проекты ГК СК "Мост" Руслана Байсарова

Другое детище Байсарова – группа компаний СК "Мост". В 2015 году предприниматель приобрел 25% акций ГК, а спустя год довел свою долю до контрольной – 56% – и возглавил совет директоров.

СК "Мост" принимает активное участие в реализации одного из важнейших инфраструктурных проектов – строительства первого железнодорожного моста через реку

Амур, который соединит российский Дальний Восток с Китаем. В марте 2019 года была завершена часть работ: проведена укрупнительная сборка и монтаж пролетного строения длиной 132 метра, вес которого – более тысячи тонн. Общая протяженность сооружения с подъездными путями превышает семь километров. Ожидается, что мост будет пропускать около 21 миллиона тонн грузов в год.

Кроме того, СК "Мост" участвует в проекте модернизации Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, а также задействован в строительстве второго Байкальского тоннеля длиной 6,5 километров. Эксперты транспортной отрасли подчеркивают, что после окончания работ объем перевозок на участке будет увеличен в 2,5 раза.

Компания Руслана Байсарова с 2017 года реализует масштабный проект переустройства железной дороги Сахалина с колеи 1067 миллиметров на общесетевую колею, ширина которой составляет 1520 миллиметров. Реконструкция даст возможность повысить объемы перевозимых грузов до восьми миллионов тонн.

Помимо прочего, в январе 2019 года СК "Мост" закончила работы в рамках строительства некоторых объектов морского порта "Сабетта" на арктическом побережье. Он входит в масштабный проект "Ямал СПГ". Новый порт обеспечит навигацию судов-газовозов круглый год.

Компания Байсарова реализует проекты и в столице нашей страны. Так, в конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что СК "Мост" завершила прокладку первого в Москве двухпутного тоннеля, построенного по испанской технологии.

Это участок новой, Некрасовской линии метро от станции "Окская" до "Стахановской". Как отметил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, несмотря на тяжелейшие геологические условия, а также плотную жилую застройку, тоннель построен успешно и в срок.

Личная жизнь

Руслан Байсаров женат, воспитывает шестерых детей – двух дочерей и четырех сыновей. Первой супругой предпринимателя была Татьяна Ковтунова, в браке родилась дочь Камила. В 1997 году Байсаров познакомился с певицей Кристиной Орбакайте, через год появился первый сын Дени. В 2003 году они расстались.

В 2003-м родился сын Илман, в 2005-м – дочь Дали.

В 2009 году бизнесмен женился еще раз, жена родила ему двоих сыновей – Амира и Амина. Девушка является экономистом по образованию.

Участие в благотворительности

Как и многие крупные бизнесмены, Руслан Байсаров принимает участие в благотворительности. По данным СМИ, в 2009 году за 200 тысяч евро для начинающей актрисы он приобрел трехминутную роль в фильме Федора Бондарчука "Сталинград".

Вырученные средства были направлены на лечение детей с онкологическими заболеваниями.