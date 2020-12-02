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Регионы
Дегтярев взял на контроль подготовку Хабаровского края к Новому году

Дегтярев взял на контроль подготовку Хабаровского края к Новому году

Фото: www.khabkrai.ru
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лично контролирует подготовку региона к Новому году. Он проверяет праздничное оформление, создание зимних городков и заливку катков во всех муниципалитетах.
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В первый день зимы Михаил Дегтярев побывал на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Там заливают каток площадью 6,7 тысячи квадратных метров – самый большой на Дальнем Востоке.

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Ледовое покрытие разделено на шесть зон: площадки для фигурного катания, керлинга, хоккею с мячом и шайбой. Отдельную зону выделят для новичков – они смогут безопасно научиться кататься на коньках.

Несмотря на приближающийся праздник, о требованиях санитарной безопасности в регионе не забывают. В пунктах проката коньков и точках общепита уделят внимание соблюдению социальной дистанции и ношению масок, разместят санитайзеры.

Дегтярев поручил главе местного Минспорта контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Врио губернатора также предложил обсудить с предпринимателями вопрос льгот на прокат коньков для многодетных семей.

Фото: www.khabkrai.ru

К Новому году готовятся во всех муниципалитетах Хабаровского края. Местные власти должны особенно постараться, чтобы создать праздничное настроение, подчеркнул Дегтярев.

"Мы ко всем главам муниципалитетов обращаемся, чтобы заливали больше катков. А к главам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре отдельно обратимся – надо, чтобы ни одна хоккейная коробка не осталась не залитой в этом году, чтобы все управляющие компании настроились на то, что в каждом дворе должна быть ледовая площадка. Плюс горки, елки", – цитирует главу региона портал "Восток медиа".

Фото: www.khabkrai.ru

Особенно важно создать условия для отдыха сейчас, когда массовые мероприятие запрещены, добавил Дегтярев. По его словам, отдых на свежем воздухе – то немногое, что в это непростое время позволит создать праздничное настроение.

"Будем встречать Новый год по-семейному, у нас весь Хабаровский край – большая семья", – резюмировал Дегтярев.

Автор: 2 декабря 2020, 13:14 Источник: "Восток медиа" ✓ Надежный источник

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