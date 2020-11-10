Дегтярев рассказал о ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опуликовал новое видео на своей странице в "Инстаграм". Глава региона рассказал о ситуации с распространением коронавируса и мерах для противодействия инфекции.



Ситуацию распространением коронавируса в Хабаровском крае Дегтярев назвал сложной, но контролируемой. По его словам, в соответствии с графиком разворачиваются дополнительные коечные места, с пятницы начнется выдача бесплатных лекарств за счет бюджета тем, кто лечится на дому.



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Кроме того, отменены массовые мероприятия. А спортивные клубы играют без зрителей.

Школьники Хабаровского края учатся очно. Но родители при необходимости могут перевести своего ребенка на дистанционное обучение, отметил Дегтярев.

Врио губернатора посетил ряд аптек региона и заметил нехватку противовирусных препаратов. "Сегодня снабжение налажено", – отметил он.

При этом в частных аптеках есть весь ассортимент препаратов, рассказал Дегтярев. Но ценами на лекарства врио губернатора остался недоволен.

"Нельзя наживаться на гражданах, нужно знать меру и регулировать цены", – подчеркнул глава региона.

Рассказал губернатор и о ситуации с донорством в регионе. "Обнаружил, что у нас нет льгот для доноров. Дал поручение их подготовить. Минимум – в музей бесплатно", – заявил врио губернатора.

Дегтярев подчеркнул, что видит все жалобы через социальные сети. Отдельно глава региона остановился на ролике из рабочего поселка Высокогорный. Организацию медпомощи в населенном пункте он назвал безобразной. "Поручил Минздраву в течение 24 часов наладить там работу", – сказал Дегтярев.

Он поблагодарил медиков и добровольцев за помощь в борьбе с инфекцией и призвал жителей не заниматься самолечением. "В Хабаровском крае сегодня четыре министра ушли на самоизоляцию, все мои помощники и секретари также работают удаленно. Инфекция не щадит никого. Будье здоровы и соблюдайте меры личной предосторожности", – обратился врио губернатора к хабаровчанам.