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Хабаровский край дает отпор коронавирусу

Хабаровский край дает отпор коронавирусу

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Новая команда в правительстве Хабаровского края во главе с врио губернатора Михаилом Дегтярев показывает пример эффективной борьбы с коронавирусом. В регионе оперативно ликвидируют дефицит лекарств в аптеках, развертывают новые больничные койки и привлекают дополнительные средства из федерального центра. Власть слышит людей и незамедлительно реагирует на сигналы с мест.
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В России продолжается рост числа заразившихся коронавирусом. Хабаровский край не исключение. Для приема больных COVID-19 требуется все больше мест. Власти региона пристально следят за ситуацией и оперативно принимают меры.

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Дегтярев рассказал о ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае

Сейчас в крае лечение от COVID-19 проходят более семи тысячи человек, из них 2 717 – в стационарах. 21 пациент находится в тяжелом состоянии, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Для пациентов с коронавирусом развернуто почти три тысячи коек, около половины из них в Хабаровске. Сейчас коечный фонд региона загружен на 81%.

С 1 ноября власти региона приняли решение развернуть еще 161 койку: 80 в Комсомольске-на-Амуре, 50 в Вяземском и 46 в Хабаровске. Плюс 135 мест появилось в нескольких районах края. Планируется развернуть еще 20 коек в Ванино.

Ситуацию осложняет традиционный всплеск сезонных заболеваний. Из-за этого возникла нехватка антибиотиков, противовирусных и жаропонижающих препаратов.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с активистами Общероссийского народного фронта провел рейды по аптекам региона. В некоторых обнаружилась нехватка препаратов.

Для преодоления дефицита лекарств правительство региона наладило производство на хабаровском заводе "Дальхимфарм", снизило цену на доставку медикаментов в отдаленные районы и уменьшило стоимость препаратов для лечения COVID-19 в сети государственных аптек "Фармация". Михаил Дегтярев поручил доставлять лекарства для пациентов, которые лечатся на дому.

Сайт правительства Хабаровского края

В ноябре "Дальхимфарм" произвел 6,5 тысячи единиц препарата "Левофлоксацин". В аптеки "Фармация" поступило 2 350 упаковок. Остальные направили по заявкам других аптек. По просьбе врио губернатора предприятие перешло на режим максимальной загрузки.

Также на заводе наладили производство противовирусного препарата "Тилаксин". Во второй половине ноября будет готово 19 тысяч упаковок. До конца месяца власти региона решат вопрос с дефицитом "Арбидола", "Азитромицина" и других лекарств, входящих в методические рекомендации по лечению COVID-19.

На днях Михаил Дегтярев встречался с главой Минздрава Михаилом Мурашко. Врио губернатор договорился, что в течение трех лет Хабаровский край ежегодно будет получать 1,3 миллиарда рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения и лабораторий. В 2021 году федеральный центр выделит региону средства на закупку восьми передвижных мобильных медицинских комплексов.

В условиях чрезвычайной ситуации промедление недопустимо. Вовлеченность Михаила Дегтярева – максимальная. Он в ручном режиме выстраивает взаимодействие между чиновниками, аптечными сетями, производителями лекарств и логистами. Его активность позволила не допустить коллапса местного здравоохранения и выстроить эффективну систему для противодействия инфекции.

Автор: 16 ноября 2020, 18:43 Источник: Сетевое издание "ПроХаб" ✓ Надежный источник

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