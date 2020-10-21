Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения

Пожилые россияне полгода не могут не могут выйти из дома-интерната в Южно-Сахалинске. Они направили обращение президенту России Владимиру Путину и пожаловались на принудительную изоляцию.

Постояльцы не покидают интернат с марта 2020 года. До 1 октября им было разрешено гулять, но только на территории дома престарелых. Теперь пожилым людям и вовсе нельзя выходить из комнат.

ПО ТЕМЕ Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев провел личный прием граждан: итоги

Кроме того, под окнами интерната развернулась затяжная стройка. Люди жалуются на шум, который не прекращается даже ночью. В помещениях здания душно, но старики не открывают окна из-за грохота на улице. Также они рассказали, что из-за стройки вырубили деревья и уничтожили прогулочные дорожки.

В министерстве Сахалинской области объяснили, что с марта на территории дома престарелых действовал карантин, а несколько недель назад был введен режим обсервации из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди постояльцев. Стройку прекратить также невозможно, поскольку она имеет "большое социальное значение".

В ведомстве также отметили, что строительные работы проводятся, согласно закону: с 9:00 до 22:00 с перерывом на два часа, в которые постояльцы укладываются на дневной сон.

Несмотря на заявления сотрудников министерства, историей заинтересовался Следственный комитет. На данный момент проводится доследственная проверка.