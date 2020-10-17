Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев провел личный прием граждан: итоги

Жители края рассказали Дегтяреву про затопленную водами реку Гнилая Падь в районе земельных участков и домов поселка Горького. Местным удалось выяснить, что потопы произошли из-за засоренной бесхозной водопропускной конструкции, проходящей через реку.
Также в Гнилую Падь сливаются грязные стоки, поскольку в районе отсутствуют очистные сооружения. Как следствие, возникает экологическая проблема.
Выслушав жителей, Михаил Владимирович поручил мэру города связаться с руководителями сельхозкомплекса "Племптицезавод "Хабаровский". Они должны помочь в очистке водопропускной конструкции. А очистные сооружения Дегтярев решил "увязать" с комплексной застройкой микрорайона. Стоимость проекта – один миллиард рублей.
Также врио губернатора рассказали о сложной финансовой ситуации на "Мухенском лесном хозяйстве". 60 сотрудников предприятия не могут получить зарплату уже четыре месяца. Согласно поручению Дегтярева, этот вопрос необходимо решить до 1 ноября 2020 года.
Без внимания не остался детский сад № 2 в селе Богородское Ульчского района. Благодаря системе "Инцидент Менеджмент", действующей в крае с 2018 года, удалось добиться капитального ремонта здания, в котором долгое время были прогнившие полы, прохудившаяся кровля и окна с деревянными рамами.
На работы было выделено около 10 миллионов рублей из регионального бюджета. Эти средства распорядился найти Михаил Владимирович летом 2020 года.
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