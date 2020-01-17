"Никогда в жизни": почему люди отказываются от поездок по Крымскому мосту

Керченский пролив для сооружения Крымского моста непригоден,
считает ученый. "Этот мост критический. В угоду одному человеку они его
вроде бы кое-как сваяли", – цитирует Медовара "Крым.Реалии".
Сам ученый утверждает, что проехать по Крымскому мосту не решится – ни на машине, ни на поезде. "Никогда в жизни", – заявил ученый.
В конце декабря через Керченский пролив запустили железнодорожное движение. Билеты на первые поезда были быстро раскуплены, но затем ажиотаж поутих. Некоторые пассажиры начали отказываться от поездок через Крымский мост.
Всему виной время в пути и стоимость билетов. Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь идет более 40 часов при стоимости билета от 3,5 тысячи рублей. На самолете тот же путь можно преодолеть за несколько часов.
Ранее портал "Обозреватель" публиковал мнение некой Евгении Красновой из Санкт-Петербурга. От перспективы почти двое суток находиться "в душном поезде со всеми прелестями туалетов, соседей и тесноты" она была не в восторге. Единственный плюс поезда – увидеть Крымский мост, полагает она.
Сейчас поезда курсируют по двум маршрутам: Санкт-Петербург - Севастополь и Москва – Симферополь. В дальнейшем полуостров будет соединен железнодорожным сообщением через Крымский мост с городами Поволжья, Урала и Сибири.
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