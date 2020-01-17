"Никогда в жизни": почему люди отказываются от поездок по Крымскому мосту

В манеже все те же. Несколько лет назад российский ученый Юрий Медовар чуть ли не с пеной у рта доказывал, что построить Крымский мост невозможно. В декабре прошлого года возведение переправы было завершено. Но останавливаться Медовар не намерен: теперь он вещает о неминуемом обрушении конструкции.



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