Пассажирка без трусов устроила дикую вакханалию в поезде через Крымский мост

Время в поездах каждый коротает по-своему. Одни предаются
чтению, другие заводят задушевные беседы с попутчиками, третьи наслаждаются
музыкой, смотрят фильмы, четвертые набивают свой желудок копченой курицей и
лапшой быстрого приготовления.
Ну а кто-то проводит утомительные часы в компании зеленого змия. Видимо, так решила поступить и одна из пассажирок поезда "Таврия". Состав следовал 10 января из Москвы в Симферополь через Крымский мост.
По всей видимости, женщина позволила себе лишнего. Как сообщает портал "Регион Online", пассажирка вышла из купе без трусов, волоча за собой малыша. За другую руку его держала девочка. Но уберечь ребенка от гнева пьяной пассажирки она не смогла.
Женщина бросила ребенка в туалет и ушла. Он получил множественные травмы, его доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что некоторые пассажиры отказываются от проездов на поездах через Крымский мост. Как пишут украинские СМИ, люди сравнивают время в пути и стоимость билетов между самолетом и поездом. Зачастую выбирают первый вариант.
Железнодорожное сообщение через Керченский пролив открылось 23 декабря. Через Крымский мост курсируют поезда из Санкт-Петербурга до Севастополя и из Москвы до Симферополя. К началу летнего сезона будут открыты другие маршруты.
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