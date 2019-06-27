Депутаты проконтролируют распределение субсидий во Владимирской области

Члены Законодательного собрания Владимирской области в ходе заседания в четверг, 27 июня, внесли изменения в региональный закон, регулирующий межбюджетные отношения. Теперь парламентарии смогут контролировать решения губернатора о перераспределении средств между территориями.



Поправки в закон подготовила и внесла фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании области. До этого выделение 40% средств из областной казны контролировал губернатор.



Без согласия главы региона невозможно было выделить деньги на ремонт дорог, переселение из аварийного жилья, поддержку малого и среднего бизнеса, модернизацию ЖКХ. Закон об областном бюджете распределял 60% субсидий.

Благодаря нововведениям, подготовленными и внесенными депутатами от "ЕР", местные парламентарии проконтролируют решения губернатора о перераспределении средств между городами и районами Владимирской области. Финансы будут выделяться исходя из интересов избирателей, а не предпочтений того или иного лица, подчеркнул зампред Заксобрания региона, глава фракции "Единая Россия" Вячеслав Картухин.

"Законодательное собрание – это коллегиальный орган, в котором представлены разные политические силы, и его решение будет взвешенным и объективным", – уверен партиец.

Решение принято в соответствии с рекомендациями Министерства финансов по повышению прозрачности межбюджетных отношений, напомнили авторы поправок. Подобные решения уже применяются в других регионах и действуют на федеральном уровне. Учитывая это, инициативу единороссов поддержали и другие фракции Заксобрания Владимирской области.

На публичных слушаниях инициатива была озвучена 14 июня, а сам законопроект был своевременно направлен в администрацию региона для отзывов и предложений.

Большинство депутатов в итоге проголосовало за изменения в закон о межбюджетных отношениях. Законодатели уверены: теперь схема перераспределения субсидий в регионе будет прозрачной.

Напомним, ранее "ЕР" взяла на особый контроль исполнение новым губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным наказов избирателей. Руководитель областного парламента, глава местного отделения "ЕР" Владимир Киселев вручил губернатору "синюю папку" с наказами и поручениями избирателей.