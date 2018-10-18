"ЕР" проконтролирует работу нового главы Владимирской области

"Единая Россия" взяла на особый контроль исполнение наказов избирателей новым губернатором Владимирской области от ЛДПР Владимиром Сипягиным. Об этом заявил глава регионального отделения "ЕР", руководитель областного парламента Владимир Киселев.



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