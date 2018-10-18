"ЕР" проконтролирует работу нового главы Владимирской области

Срочно: В Москве 400 учеников вывели на улицу из-за задымления
Взрыв в Керчи Меган Маркл беременна Гороскоп Новости "Дома-2" Форум

Самое читаемое

Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
партнеры
Четверг 18 октября
Лента новостей
16:14
Лучшие бесплатные игры: современные хиты
16:13
В Москве из школы эвакуировали 400 детей из-за задымления
15:49
Переставшую следить за собой Меган Маркл облепили мухи
14:57
Порошенко присвоил часть России
14:49
Галыгина с Джиганом застукали за странным занятием в центре Москвы (видео)
14:45
В Сети появилось тайное видео Преснякова
14:35
"Они – другие": Канделаки ужаснулась трагедии в Керчи
14:14
Что годы сделали с Лободой
13:54
Бывший участник "Уральских пельменей" попался на массовом обмане
13:44
Покупающий патроны убийца из Керчи попал на видео
13:43
Сама виновата: Дакота спровоцировала Соколовского
13:32
В Петербурге пьяный водитель сбил трех пешеходов из мести
13:30
Полуголый любимчик Макрона оказался наркоманом
13:22
Блюменкранцы официально развелись после низких измен
13:19
Большой, белый, комфортный: тест-драйв Volkswagen Caravella
12:59
На Украине ужесточили закон для россиян
12:56
Откровенное признание Ани Лорак после измены мужа
12:50
Дума сокращает сроки выдачи сертификата на маткапитал
12:47
Ведущая Первого канала в ужасе от решившего стать женщиной сына
12:44
Пострадавшие в Керчи подростки "фаршированы" металлическими предметами
12:40
В центре Краснодара Mercedes протаранил автобус
12:11
Солнцев плачет из-за скоропостижного ухода жены-старушки
12:09
Абрамовича заподозрили в сокрытии жены
12:05
"Мосфильм" готовится к 95-летнему юбилею
11:35
Скорбящая о жертвах в Керчи Волочкова возмутила цинизмом и лицемерием
11:33
Инвалид обскакала красавицу Загитову
11:33
Погодина взбесилась из-за поведения Пиманова
11:32
Число жертв керченского стрелка выросло
11:18
В Башкирии водитель сгорел в вылетевшей с дороги машине
11:09
Паника и ужас: страшное видео бойни в Керчи
11:03
Варум с разорванным сердцем рассказала о зависимости
10:45
"Моя песенка спета": Водонаева умирает от дикой боли
10:43
Вырезавший семью тихоня-москвич признался в преступлении первому встречному
10:39
Милявская обозвала известного ведущего сволочью и набросилась с кулаками
10:16
Раскрыта шокирующая правда о браке Дональда Трампа и Меланьи
10:05
Корчевников показал веселого Малахова в день траура
09:59
Обколотый Порошенко набросился на Путина
09:55
"Виталинка отчебучила": облысевшая Борисова сделала заявление
09:53
Причину аварии "Союза" с экипажем нашли на видео
09:43
При пожаре в гостинице в Сочи пострадала девочка-подросток
09:27
Беременной Меган Маркл врезали за насмешку над горем
09:23
У безработной москвички украли 21 миллион
09:01
Незадолго до смерти сын Безруковой вступил в секту
08:47
Галкин взорвался из-за бойни в Керчи
08:31
Порошенко повеселился с резиновыми изделиями после массового убийства в Крыму
08:18
Полный список погибших в Керчи
07:55
В Стамбуле умер известный фотожурналист
22:09
Муж Ирины Шейк поразил песней из "Фиксиков"
21:58
Одурачившую миллионы людей Бузову вывели на чистую воду
21:52
Нечем дышать: самолет Меланьи Трамп загорелся в воздухе
21:50
Кто выдал керченскому стрелку лицензию на убийство
21:42
Страдающая дочь Навки связалась с колдунами
21:29
"Получите ответку!": Обезумевшая Украина ликует из-за бойни в Керчи
21:26
Легендарный боксер поставил ультиматум бойцу Нурмагомедову
21:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 октября 2018 года
20:57
Шокированная оргией Бузова сбежала от ухажера
20:53
Первый канал меняет сетку вещания из-за трагедии в Керчи
20:20
Вычтут из зарплаты: Тарасова заставят отдать деньги бывшей избраннице
20:15
Тела погибших в керченской бойне бросили в колледже
20:06
Уфимского блогера посадили в тюрьму за зверское убийство
19:54
В Волгограде пропала осужденная за наркотики девушка
19:46
Пострадавших от рук стрелка в Керчи выдворили из больницы
19:42
В Удмуртии один за другим умирают младенцы
19:25
В Татарстане пожар унес жизнь пожилой женщины
19:15
5-летний тагильчанин погиб в жуткой аварии
19:15
Подозреваемый в керченской бойне сделал заявление
19:03
У пенсионерки из Тобольска выманили 200 тысяч рублей
18:59
"Вложила деньги в грудь": Боня странно объяснилась за свою наготу
18:52
Керченский стрелок хотел убить сотни человек
18:47
Омич разгромил магазин и украл корзинку с мороженым
18:45
Безутешная Аллегрова убита жуткой бойней
18:37
Под Нижним Новгородом женщина за рулем "Оки" улетела в кювет и умерла
18:34
Злополучную баню на даче Баталова разобрали по кирпичику
18:29
Под Ростовом 15-летний школьник убил ножом знакомого
18:15
Родители не могут найти своих детей после бойни в колледже
18:05
"Она глубокая": Шаляпин откровенно о ночных утехах с Цымбалюк-Романовской
17:43
Госдума и правительство совместно обсуждают новый бюджет
17:42
Требующая имущество молодая жена Краско предъявила тест на беременность
17:41
"Показательная скорбь": на Украине глумятся над трупами россиян в Керчи
17:16
Телегин щупал обездвиженную Пелагею на глазах постороннего мужчины
17:14
Новые данные о числе жертв бойни в Керчи
17:03
Мать керченского стрелка бросилась спасать недобитых жертв
17:01
Устроивший бойню в Керчи собирался расправиться с возлюбленной
16:45
Тарзан лишился дара речи из-за массового убийства в Керчи
16:27
Стрелок из Керчи оказался любителем эротики и массовых убийств
16:26
Путин пошел на крайние меры из-за бойни в Керчи
16:24
Как сэкономить в ресторане быстрого обслуживания
16:14
Зажигательную Мишулину поздравляют со свадьбой
16:12
Волочкову подняли на смех из-за кожаной щели
16:11
Ольга Бузова стала директором по Lay’s в "Пятерочке"
16:06
На Крымском мосту останавливают машины из-за взрыва в Керчи
16:01
Загадочный снимок обиженной Исинбаевой всполошил народ
15:34
Лично приказал: Порошенко уличили в кровавой бойне в Керчи
15:30
"Соседский мальчик": известный актер прилюдно отрекся от родного сына
15:28
18-летний террорист из Керчи найден мертвым
15:24
Болезненно худая жена Макрона испугала торчащими костями
15:16
Террорист из Керчи пронес огромное ружье мимо охранников колледжа
15:15
Число жертв теракта в Керчи увеличилось до 18 человек
15:14
К месту теракта в Керчи стянули бронетехнику
15:08
Почему мужчины терроризируют женщин
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская резко высказалась о своем уголовном сроке
Скрывающегося в больнице Джигарханяна заподозрили в симуляции тяжелого состояния
Старые дырки молодящейся Пугачевой увидел весь свет
Порошенко подготовил новую гадость Крыму
Зажигательную Мишулину поздравляют со свадьбой
Подарок папе на юбилей: подробности зверского убийства семьи москвичей
Регионы

"ЕР" проконтролирует работу нового главы Владимирской области

Фото: er.ru
"Единая Россия" взяла на особый контроль исполнение наказов избирателей новым губернатором Владимирской области от ЛДПР Владимиром Сипягиным. Об этом заявил глава регионального отделения "ЕР", руководитель областного парламента Владимир Киселев. 
прочитано 298 раз

На заседании Заксобрания Владимирской области Киселев вручил новому главе региона "синюю папку" с наказами и поручениями избирателей.

ПО ТЕМЕ

"Единая Россия" сохранила политическое лидерство

Единороссы показали достойный результат на выборах

"В ходе встреч депутатов Госдумы с жителями региона от последних поступило большое количество жалоб и предложений, которые отражают проблематику всей Владимирской области и ее муниципалитетов", – сказал единоросс. По его словам, партийцы проконтролируют работу главы региона по решению изложенных в наказах проблем. 

Говоря о конкретных предложениях владимирцев, Киселев отметил, что большая их часть касается развития социальной сферы: разработки системы льгот и доплат для граждан пенсионного возраста, аналогичной той, которая существует в Москве и Московской области, выделения многодетным женщинам земельного участка и многого другого.  

Владимир Киселев. Фото: zsvo.ru

Кроме того, рассказал глава областного парламента, от людей поступают вопросы и предложения по медицинской сфере, в том числе относительно нехватки узконаправленных специалистов, оттоку кадров в крупные города, низкой заработной платы и прочего.  

Говоря о жалобах, поступивших из районов, Киселев отметил, что многие из них касаются расселения аварийного жилья и нехватки рабочих мест. "А также недостаточной газификации, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройства, открытия фельдшерско-акушерских пунктов, неудовлетворительного состояния дорог", – сказал единоросс. Он отметил, что жалобы поступали от жителей Ковровского, Киржачского, Муромского и других округов субъекта Федерации. 

Единый день голосования проходил 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательных собраний. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, отметил, что в среднем по стране партию поддержали более 60% избирателей.

Автор: Иван Поляков18 октября 2018, 15:45

комментарии

Политика

Обколотый Порошенко набросился на Путина
Путин пошел на крайние меры из-за бойни в Керчи
Украина опозорилась на весь мир
Где деньги, Петя? – Трамп схватил за горло воришку Порошенко

Шоу-бизнес

Галыгина с Джиганом застукали за странным занятием в центре Москвы (видео)
В Сети появилось тайное видео Преснякова
Малышева ждет второго ребенка от Эрнста
Бывший участник "Уральских пельменей" попался на массовом обмане

Проишествия

Пострадавшие в Керчи подростки "фаршированы" металлическими предметами
Паника и ужас: страшное видео бойни в Керчи
Нечем дышать: самолет Меланьи Трамп загорелся в воздухе
Тела погибших в керченской бойне бросили в колледже

Lifestyle

Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

Милявская обозвала известного ведущего сволочью и набросилась с кулаками

Эксцентричная певица не сдержала эмоций
Шоу-бизнес

Откровенное признание Ани Лорак после измены мужа

Певица наконец перестала интриговать
Шоу-бизнес

Погодина взбесилась из-за поведения Пиманова

Актриса рассказала об отношениях с продюсером
Hi-tech

Лучшие бесплатные игры: современные хиты

Отличный способ занять свободное время

Гороскоп

Одурачившую миллионы людей Бузову вывели на чистую воду
Владимир Пресняков и Наталья Подольская на грани развода
Раскрыт коварный план грезящего о войне Порошенко
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления

Фоторепортажи

Что годы сделали с Лободой
Жуткие кадры бойни в Керчи
Гуськов и Вележева показали красавца-сына
Как две капли воды: новая девушка Соколовского оказалась копией Дакоты

Спорт

Инвалид обскакала красавицу Загитову
Загадочный снимок обиженной Исинбаевой всполошил народ
Глушаков заткнул возмущенный изменой народ
Арестованные дебоширы Кокорин и Мамаев попросились в церковь

Регионы

Родные рассказали о последних днях убийцы из Керчи
В Крыму заявили о сообщниках керченского стрелка
Душил котов: шокирующие подробности из жизни керченского стрелка
Мать керченского стрелка бросилась спасать недобитых жертв
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru