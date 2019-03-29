Медведеву доложат о проблемах в исполнении нацпроектов во Владимирской области

Группа контроля президиума генсовета "Единой России" за исполнением национальных проектов передаст премьер-министру и председателю партии Дмитрию Медведеву отчет о проблемах исполнения нацпроектов во Владимирской области. Информация была собрана входе первого выезда группы. Об этом сообщал заместитель ее координатора, депутат Госдумы Денис Москвин.



По его словам, вся проблемная повестка будет передана секретарю генсовета "ЕР" Андрею Турчаку, а затем – премьер-министру Дмитрию Медведеву. "Наша задача заключается в том, чтобы на территории региона не осталось ни одного проблемного объекта в реализации нацпроектов, чтобы все средства были эффективно использованы", – отметил Москвин.



В основном проведенная единороссами проверка выявила недостаточную открытость и отсутствие информации о нацпроектах во Владимирской области. Парламентарий отметил, что людям необходимо знать, куда идут выделенные деньги.

Главная задача группы контроля – добиться открытости информации, подчеркнул Москвин. "Чтобы власти показали, что, где и в какие сроки должно быть построено или сделано", – сказал он.

Но есть и положительные моменты. В качестве примера Москвин отметил сайт о приоритетном проекте по формированию комфортной городской среды во Владимирской области. Посетители ресурса могут ознакомиться со всей актуальной информацией.

В то же время, отметил депутат, при реализации проекта обнаружена проблема, касающаяся организации голосований и общественных слушаний. "Зачастую они проходили в рабочее время, что не удобно для большинства жителей", – пояснил парламентарий.

Заместитель координатора группы контроля посетовал, что власти региона смогли в прошлом году создать 113 дополнительных ясельных мест по федеральной программе, но в результате несогласованности в действиях нужные документы на покупку помещения не были оформлены вовремя, а деньги в итоге пришлось возвращать в бюджет. "И 113 малышей в этом году не смогут пойти в ясли", – указал Москвин.

По его словам, единороссы планирует закрепить за каждым объектом национального проекта ответственного депутата – члена партии. Законодатели будут держать на контроле конкурсную документацию, сроки выполнения работ.

"Вся информация о ходе строительства объекта будет размещена на специальном портале партии и на информационной табличке, где будет указана фамилия депутата, контакты, адреса и координаты подрядчика", – заключил парламентарий.

Напомним, группа была создана после поручения Дмитрия Медведева партийцам взять на контроль исполнение 12 нацпроектов. Кроме выездов в субъекты Федерации, единороссы вырабатывают предложения по повышению эффективности решения поставленных задач.