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Медведеву доложат о проблемах в исполнении нацпроектов во Владимирской области

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Группа контроля президиума генсовета "Единой России" за исполнением национальных проектов передаст премьер-министру и председателю партии Дмитрию Медведеву отчет о проблемах исполнения нацпроектов во Владимирской области. Информация была собрана входе первого выезда группы. Об этом сообщал заместитель ее координатора, депутат Госдумы Денис Москвин. 
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По его словам, вся проблемная повестка будет передана секретарю генсовета "ЕР" Андрею Турчаку, а затем – премьер-министру Дмитрию Медведеву. "Наша задача заключается в том, чтобы на территории региона не осталось ни одного проблемного объекта в реализации нацпроектов, чтобы все средства были эффективно использованы", – отметил Москвин.

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В основном проведенная единороссами проверка выявила недостаточную открытость и отсутствие информации о нацпроектах во Владимирской области. Парламентарий отметил, что людям необходимо знать, куда идут выделенные деньги.

Главная задача группы контроля – добиться открытости информации, подчеркнул Москвин. "Чтобы власти показали, что, где и в какие сроки должно быть построено или сделано", – сказал он.

Но есть и положительные моменты. В качестве примера Москвин отметил сайт о приоритетном проекте по формированию комфортной городской среды во Владимирской области. Посетители ресурса могут ознакомиться со всей актуальной информацией.

В то же время, отметил депутат, при реализации проекта обнаружена проблема, касающаяся организации голосований и общественных слушаний. "Зачастую они проходили в рабочее время, что не удобно для большинства жителей", – пояснил парламентарий.

Денис Москвин. Фото: ER.RU

Заместитель координатора группы контроля посетовал, что власти региона смогли в прошлом году создать 113 дополнительных ясельных мест по федеральной программе, но в результате несогласованности в действиях нужные документы на покупку помещения не были оформлены вовремя, а деньги в итоге пришлось возвращать в бюджет. "И 113 малышей в этом году не смогут пойти в ясли", – указал Москвин.

По его словам, единороссы планирует закрепить за каждым объектом национального проекта ответственного депутата – члена партии. Законодатели будут держать на контроле конкурсную документацию, сроки выполнения работ.

"Вся информация о ходе строительства объекта будет размещена на специальном портале партии и на информационной табличке, где будет указана фамилия депутата, контакты, адреса и координаты подрядчика", – заключил парламентарий.

Напомним, группа была создана после поручения Дмитрия Медведева партийцам взять на контроль исполнение 12 нацпроектов. Кроме выездов в субъекты Федерации, единороссы вырабатывают предложения по повышению эффективности решения поставленных задач.

Автор: Иван Поляков29 марта 2019, 16:25

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