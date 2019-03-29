Медведеву доложат о проблемах в исполнении нацпроектов во Владимирской области
По его словам, вся проблемная повестка будет передана
секретарю генсовета "ЕР" Андрею Турчаку, а затем – премьер-министру
Дмитрию Медведеву. "Наша задача заключается в том, чтобы на территории
региона не осталось ни одного проблемного объекта в реализации нацпроектов,
чтобы все средства были эффективно использованы", – отметил Москвин.
В основном проведенная единороссами проверка выявила недостаточную открытость и отсутствие информации о нацпроектах во Владимирской области. Парламентарий отметил, что людям необходимо знать, куда идут выделенные деньги.
Главная задача группы контроля – добиться открытости информации, подчеркнул Москвин. "Чтобы власти показали, что, где и в какие сроки должно быть построено или сделано", – сказал он.
Но есть и положительные моменты. В качестве примера Москвин отметил сайт о приоритетном проекте по формированию комфортной городской среды во Владимирской области. Посетители ресурса могут ознакомиться со всей актуальной информацией.
В то же время, отметил депутат, при реализации проекта обнаружена проблема, касающаяся организации голосований и общественных слушаний. "Зачастую они проходили в рабочее время, что не удобно для большинства жителей", – пояснил парламентарий.
Заместитель координатора группы контроля посетовал, что власти региона смогли в прошлом году создать 113 дополнительных ясельных мест по федеральной программе, но в результате несогласованности в действиях нужные документы на покупку помещения не были оформлены вовремя, а деньги в итоге пришлось возвращать в бюджет. "И 113 малышей в этом году не смогут пойти в ясли", – указал Москвин.
По его словам, единороссы планирует закрепить за каждым объектом национального проекта ответственного депутата – члена партии. Законодатели будут держать на контроле конкурсную документацию, сроки выполнения работ.
"Вся информация о ходе строительства объекта будет размещена на специальном портале партии и на информационной табличке, где будет указана фамилия депутата, контакты, адреса и координаты подрядчика", – заключил парламентарий.
Напомним, группа была создана после поручения Дмитрия Медведева партийцам взять на контроль исполнение 12 нацпроектов. Кроме выездов в субъекты Федерации, единороссы вырабатывают предложения по повышению эффективности решения поставленных задач.
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