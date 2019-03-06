В "ЕР" осудили владимирскую чиновницу за слова о школьном питании
Высказывания об ответственности родителей за питание детей в образовательных организациях некорректны и недопустимы, заявила координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.
Она напомнила, что в соответствии с законом "Об образовании" организацией питания в учебном заведении должна заниматься его администрация. Никаких норм об ответственности родителей за изготовление продуктов питания, их приобретение и доставку закон не предусматривает.
Аршинова призвала представителей органов образования всех уровней корректнее делать заявления, не позволяя себе вольных и неточных трактовок законодательства. "В трудное для многих граждан время региональным властям необходимо направить усилия на сохранение действующих гарантий и мер поддержки обучающихся", – сказала парламентарий.
Напомним, что ранее глава департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что именно родители, а не государство, ответственны за организацию питания детей в школах. Так чиновница прокомментировала отмену бесплатных завтраков в младших классах. Беляева полагает, что сейчас у местных властей и так много задач, которые требуют решения. В качестве примера она привела проблему с обеспечением безопасности в школах.
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