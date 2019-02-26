Турчак призвал к решению проблем местного самоуправления
Активное участие граждан в решении проблем местного
самоуправления Турчак назвал основой эффективной работы всех уровней власти. Он
напомнил, что на прошлой неделе такой формат прошел в Хабаровске, началась
работа по решению актуальных проблем.
Те вопросы, которые поднимают участники Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС), будут рассмотрены весной в ходе очередного совета по местному самоуправлению в верхней палате парламента.
Не менее важный вопрос – объединение бюджетов муниципальных образований. Турчак уверен, что это поможет решить проблемы бюджетного дефицита. "Здесь есть и "за", и "против". Мы готовы эту тему донастраивать", - сказал секретарь генсовета "Единой России".
Кроме того, Турчак выделил проблему декларирования доходов для депутатов поселенческого уровня. Он назвал неприемлемой ситуацию, когда, к примеру, идущий в местное самоуправление сельский учитель вынужден собирать целые тома и отчитываться по годовой декларации. "Законопроект уже готов, и мы сделаем все, чтобы в весеннюю сессию он был принят", – сказал парламентарий.
По его словам, перед муниципалитетами стоят серьезные задачи. Одна из них – формирование комфортной городской среды. Так, в Хакасии в рамках партийного проекта "ЕР" "Городская среда" в текущем году выделено 165 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств и дворов.
"Консолидированными усилиями партия, Госдума, Совет Федерации на 2019 год действующий порядок распределения федеральных субсидий сохранен в полном объеме", – отметил Турчак. Теперь стоит задача, чтобы он сохранился на 2020-2021 годы.
Первый межрегиональный форум Всероссийского Совета местного самоуправления прошел несколько дней назад в Хабаровске. Мероприятие открыло серию форумов, которые помогут собрать проблематику с мест.
Напомним, на прошлой неделе Андрей Турчак назвал дату праймериз "Единой России". Предварительное голосование в партии пройдет 26 мая. Выдвижение кандидатов продлится до конца апреля.
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